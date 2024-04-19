Miami International Holdings تعلن وفاة الرئيس التنفيذي لشركة MGEX السيد Mark Bagan بشكل مفاجئ

برنستون، نيو جيرسي، 19 أبريل، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Miami International Holdings, Inc. (MIH)، إحدى الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا بناء وتشغيل الأسواق المالية المنظمة عبر فئات الأصول المتعددة والتي تعمل في مواقع جغرافية عدة، عن وفاة السيد Mark G. Bagan، الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لقسم استراتيجية العقود الآجلة لدى شركة MIH وكذلك رئيس مجلس إدارة بورصة Minneapolis Grain Exchange (MGEX™)، وجاء خبر الوفاة مفاجئًا وصادمًا للجميع.

بدأ السيد Bagan مسيرته المهنية في MGEX في عام 1987، حيث شغل مناصب متنوعة حتى تم تعيينه كرئيس للشركة ومديرًا تنفيذيًا لها في يوليو 2005. خلال فترة ولايته، لعب السيد Bagan دورًا رئيسيًا في توجيه بورصة MGEX إلى تحقيق مستويات قياسية في حجم تداول عقود MGEX الرئيسية، Hard Red Spring Wheat، وكذلك في تحويل العقود الآجلة لشركة MGEX إلى التداول الإلكتروني على نحو حصري. وفي عام 2020، أشرف السيد Bagan على عملية استحواذ شركة MIH على بورصة MGEX نيابة عن بورصة MGEX، واستمر في قيادة شركة MGEX بعد إتمام الصفقة حتى وفاته.

وفي هذا الصدد، صرح السيد Thomas P. Gallagher، رئيس مجلس إدارة شركة MIH ورئيسها التنفيذي، قائلًا: "نشعر بحزن عميق لرحيل Mark المفاجئ." "لقد منحنا Mark أساسًا قويًا لفرص نمونا في أسواق العقود الآجلة، وكان تفانيه وحكمته والتزامه الراسخ بشركة MGEX وبمؤسسة MIAX بأكملها مصدر إلهام لنا جميعًا. دائمًا ما نفكر به ونصلي لكي تتمكن زوجته وعائلته من تخطى هذا الوقت العصيب. وسنفتقده كثيرًا".

نبذة عن شركة MIAX

تمتلك الشركة الأم القابضة والمالكة لـ MIAX، وهي Miami International Holdings, Inc، كلًا منMiami International Securities Exchange, LLC (MIAX®) وشركة MIAX PEARL,LLC (MIAX Pearl®) وMIAX Emerald, LLC (MIAX Emerald®) وشركة MIAXSapphire LLC (MIAX SapphireTM) وشركة MIAX Futures Holdco, LLC (MIAX Futures) إلى جانب شركة Minneapolis Grain Exchange, LLC (MGEX™) وLedgerX LLC (LedgerX) وكذلك شركة The Bermuda Stock Exchange (BSX) وDorman Trading, LLC (Dorman Trading).

MIAX وMIAX Pearl وMIAX Emerald هي أسواق وطنية للأوراق المالية مسجلة لدى مجلس الأوراق المالية الأمريكي (SEC) والتي يتم تمكينها من خلال تقنية MIAX الملكية المدمجة داخل الشركة. تقدم MIAX تداول الخيارات في جميع البورصات الثلاثة بالإضافة إلى الأسهم النقدية من خلال ™MIAX Pearl Equities. أُنشِئت منصة تداول MIAX لتلبية متطلبات التسعير عالية الأداء لمجال تداول الخيارات في الولايات المتحدة ويتم تمييزها حسب الإنتاجية وزمن الاستجابة والموثوقية وحتمية الطلب السلكي. وتعمل MIAX أيضًا كمكان تداول حصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشر SPIKES® Volatility Index (رمز التداول: SPIKE) هو مقياس للتقلبات المتوقعة لمدة 30 يومًا في أسهم SPDR® S&P 500® صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) (SPY).

شركة MIAX Futures هي شركة حديثة التأسيس ستركز على استراتيجية الأعمال وتطوير أعمال العقود الآجلة للشركة.

MGEX هي بورصة مسجلة لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) وتقدم التداول في مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك العقود الآجلة لـHard Red Spring Wheat. MGEX هي منظمة سوق عقود محددة (DCM) ومؤسسة لمقاصة المشتقات (DCO) تابعة لھيئة تداول السلع الآجلة CFTC، وتوفر خدمات DCM و DCO في مجموعة من فئات الأصول.

LedgerX هي بورصة ومقاصة منظمة خاضعة لرقابة هيئة تداول السلع الآجلة CFTC وهي مسجلة كسوق للعقود المحددة (DCM)، ومنظمة مقاصة للمشتقات (DCO) ومرفق تنفيذ المبادلة (SEF) لدى هيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

BSX هو سوق أوراق مالية دولي إلكتروني بالكامل ومتكامل رأسياً، يقع مقره الرئيسي في برمودا وتأسس عام 1971. تتخصّصُ BSX في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم وإصدارات الديون والأرصدة والصناديق الوقائية وضمانات المشتقات والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين.

Dorman Trading هي شركة متكاملة لخدمات التجارة بالعمولة في المعاملات المستقبلية، وهي مسجلة لدى ھيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

وتقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية في الولايات المتحدة تقع في شيكاغو، إلينوي وميامي، فلوريدا. تقع مكاتب MGEX في مينيابوليس، مينيسوتا. تقع مكاتب LedgerX في برنستون، نيوجيرسي. تقع مكاتب BSX في هاميلتون، برمودا. تقع مكاتب Dorman Trading في شيكاغو، إلينوي.

لمعرفة المزيد حول MIAX تفضّل بزيارة www.miaxglobal.com .

لمعرفة المزيد حول MGEX تفضّل بزيارة www.miaxglobal.com .

لمعرفة المزيد عن LedgerX، تفضّل بزيارة www.ledgerx.com .

لمعرفة المزيد عن BSX، تفضّل بزيارة www.bsx.com .

لمعرفة المزيد حول Dorman Trading تفضّل بزيارة www.dormantrading.com .

إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية فيما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Miami International Holdings, Inc (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، "للشركة") ولا يشكل عرضًا، أو التماسًا، أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. وقد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل "قد"، "مستقبل"، "خطة" أو "مخطط"، "سوف" أو "ينبغي"، "يتوقع"، "مسودة"، "في نهاية المطاف" أو "المتوقعة". ويُعد هذا تحذير لك من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

وتظل جميع العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث (بما في ذلك الشعارات والأيقونات) المشار إليها من قبل الشركة مملوكة لأصحابها المعنيين. وإذا لم يُحدد ذلك على هذا النحو، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة، أو رعاية، أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. كما أن أي إشارات من قبل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بالغير هي لتحديد سلع و/أو خدمات غير المقابلة، وتعتبر استخدامًا عادلًا رمزيًا بموجب قانون العلامات التجارية.

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