Miami International Holdings تعلن عن إعادة تسمية Minneapolis Grain Exchange إلى MIAX Futures Exchange

مينيابوليس وبرنستون، نيوجيرسي، 4 أكتوبر/تشرين الأول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Miami International Holdings, Inc (المعروفة والمشار إليها في ما يلي بِـ (« MIH »)، وهي شركة رائدة قائمة على التكنولوجيا في بناء وتشغيل الأسواق المالية المنظمة عبر فئات أصول متعددة، اليوم عن إعادة تسمية شركة Minneapolis Grain Exchange, LLC (المعروفة والمشار إليها في يلي بِـ (« MGEX »)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة MIH، إلى شركة MIAX Futures Exchange, LLC (المشار إليها في ما يلي بِـ"MIAX Futures").

توفر MIAX Futures لشركة MIH سوق العقود المعينة (DCM) ومنظمة مقاصة المشتقات (DCO) لإدراج وتداول العقود الآجلة والخيارات على منتجات العقود الآجلة. سيتم إعادة تسمية شركة Hard Red Spring Wheat (HRSW) التابعة لشركة MGEX بِـMinneapolis Hard Red Spring Wheat بالتزامن مع تغيير اسم MGEX إلى MIAX Futures.

قال توماس بي غالاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MIH: "يمثل استحواذ MIH على MGEX في عام 2020 دخولنا في صناعة العقود الآجلة وكانت البورصة بمثابة أساس مهم لتوسيع مبادراتنا في مجال العقود الآجلة". "إن MIAX Futures مهيأة لتكون جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا في الوقت الذي نوسع فيه نطاق المنتجات التي نقدمها للصناعة، بما في ذلك منتجات مؤشرات الأسهم الجديدة التي نخطط لإدراجها بالتعاون مع Bloomberg Index Services".

قال تروي كين، رئيس MIAX Futures: "على الرغم من أن MGEX تتمتع بإرث ناجح في صناعة العقود الآجلة، إلا أن الاسم الجديد يعكس استراتيجيتنا لتوسيع نطاق منتجات العقود الآجلة والخيارات التي ندرجها في البورصة". "سيوفر لنا محرك مطابقة MIAX Futures Onyx الجديد، الذي نخطط لطرحه في عام 2025، منصة قوية لتقديم منتجات العقود الآجلة الزراعية والمالية المبتكرة للسوق."

تعتبر MIAX Futures مقاصة وبورصة عقود آجلة متكاملة رأسيًا وإلكترونية بالكامل وهي مسجلة لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) باعتبارها سوق العقود المعينة (DCM) ومنظمة مقاصة المشتقات (DCO). تأسست شركة MGEX في عام 1881، واستحوذت شركة MIH على 100% من أسهمها في 4 دجنبر/كانون الأول 2020.

نُبذة عن MIAX

تُعتبر MIAX هي الشركة الأم القابضة والمالكة لشركة Miami International Holdings المحدودة وتمتلك Miami International Securities Exchange المحدودة (MIAX®)، وMIAX PEARL المحدودة (MIAX Pearl®)، وMIAX Emerald المحدودة (MIAX Emerald®)، وكذلك MIAX Sapphire المحدودة (MIAX Sapphire™)، وMIAX Futures المحدودة (MIAX Futures)، وLedger X المحدودة d/b/a MIAX Derivatives Exchange (MIAXdx™)، وBermuda Stock Exchange (BSX™)، وDorman Trading المحدودة (Dorman Trading).

MIAX، وMIAX Pearl، وMIAX Emerald، وكذلك MIAX Sapphire هي أسواق وطنية للأوراق المالية مُسَجَّلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والتي يتم تمكينها بواسطة تكنولوجيا MIAX المُدمَجة داخليًّا والمملوكة لها. تُقدِّم MIAX تداول الخيارات في جميع البورصات الأربع، بالإضافة إلى الأسهم النقدية من خلال ™MIAX Pearl Equities. وقد أُنشِئت منصة تداول MIAX لتلبية متطلبات التسعير عالية الأداء لمجال خيارات التداول في الولايات المتحدة ويتم تمييزها حسب الإنتاجية، وزمن الاستجابة، والموثوقية، وحتمية الطلب السلكي. وتُمَثل MIAX أيضًا مكان تبادل حصريًّا لخيارات التسوية النقدية على مؤشر SPIKES® Volatility Index (رمز التداول: (SPIKE، وهو مقياس للتقَلب المتوقع لمدة 30 يومًا في SPDR® S&P 500® ETF (SPY).

MIAX Futures هي بورصة مسجلة لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، وتُقَدِّم التداول في مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك Minneapolis Hard Red Spring Wheat Futures. MIAX Futures هي منظمة سوق عقود محددة (DCM) ومؤسسة لمقاصة المشتقات (DCO)، تابعة لھيئة تداول السلع الآجلة CFTC، وتُوَفر خدمات DCM وDCO في مجموعة من فئات الأصول.

MIAXdx هي بورصة ومقاصة مُنَظَّمة وخاضعة لرقابة هيئة تداوُل السِّلع الآجلة CFTC، وهي مُسجَّلة كسوق للعقود المحددة DCM، ومُنظمة لمقاصة المُشتقات DCO، ومرفق تنفيذ المبادلة SEF لدى هيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

BSX هي سوق أوراق مالية دولية إلكترونية بالكامل ومتكاملة رأسيًّا، يقع مقرها الرئيسي في برمودا، تأسست عام 1971. تتخصّص BSX في إدراج وتداوُل أدوات سوق رأس المال، مثل الأسهم، وإصدارات الديون، والأرصدة، والصناديق التَحوُّطية، وضمانات المُشتقات، والأوراق المالية المُرتبِطة بالتأمين.

Dorman Trading هي شركة متكاملة لخدمات التجارة بالعمولة في المعاملات المستقبلية، وهي مُسجَّلة لدى ھيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

تقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية في الولايات المتحدة تقع في شيكاغو، إلينوي وميامي، فلوريدا. وتقع مكاتب MIAX Futures في مينيابوليس، مينيسوتا. وتقع مكاتب MIAXdx في برنستون، نيوجيرسي. وتقع مكاتب BSX في هاميلتون، برمودا. كما تقع مكاتب Dorman Trading في شيكاغو، إلينوي.

لمعرفة المزيد عن MIAX، تفضّل بزيارة .www.miaxglobal.com

لمعرفة المزيد عن MIAX Futures، تفضّل بزيارة .www.miaxglobal.com/miax-futures

لمعرفة المزيد عن MIAXdx تفضل بزيارة .www.miaxdx.com

لمعرفة المزيد عن BSX، تفضّل بزيارة .www.bsx.com

لمعرفة المزيد عن Dorman Trading، تفضّل بزيارة .www.dormantrading.com

إخلاء المسؤولية ومُذَكرة تحذيرية فيما يتعلق بالبيانات التَّطَلعيَّة

يجب ألا يُشَكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Miami International Holdings، المحدودة (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، لمشار إليها في ما يلي بِـ"الشركة") ولا يشكل عرضًا، أو التماسًا، أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض، أو الالتماس، أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تَطَلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995، وتصف البيانات التَطلُّعية التوقعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الإستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل "قد"، "مستقبل"، "خطة" أو "مخطط"، "سوف" أو "ينبغي"، "يتوقع"، "مسودة"، "في نهاية المطاف" أو "المُتوقَّعة"، ويُعَدّ هذا تحذيرًا من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج المستقبلية بشكل جَوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التَطلُّعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًّا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية للجهات الخارجية (بما في ذلك الشعارات والأيقونات) المشار إليها من قِبَل الشركة مملوكة لأصحابها المعنيين. وإذا لم يُحدَّد ذلك على هذا النحو، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية للجات الخارجية لا يشير إلى أي علاقة، أو رعاية، أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة، كما أن أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية للجهات الخارجية هي لتحديد سلع و/أو خدمات تَخُص الطرف الثالث، وتعتبر استخدامًا عادلاً رمزيًّا بموجب قانون العلامات التجارية.

جهة اتصال وسائل الإعلام لِـ MIAX:

أندي نيبو، نائب الرئيس الأول ومسؤول الاتصالات

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