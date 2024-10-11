Miami International Holdings تشارك في مبادرة "قرع الجرس لمحو الأمية المالية" 2024 خلال أسبوع المستثمر العالمي

برينستون، نيوجيرسي، 11 أكتوبر/تشرين الأول 2024 /PRNewswire/ -- قرعت شركة Miami International Holdings, Inc. (المعروفة والمشار إليها في ما يلي بِـ"MIH")، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا في بناء وتشغيل الأسواق المالية المنظمة عبر فئات الأصول المتعددة، اليوم جرس الافتتاح في مقرها الرئيسي في برينستون بولاية نيوجيرسي الأمريكية احتفالاً بمبادرة "قرع الجرس لمحو الأمية المالية" للاتحاد الدولي للبورصات (WFE).

قال توماس بي غالاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MIH: "لا يمكن المبالغة في مدى أهمية محو الأمية المالية لدعم مستقبل عادل لجميع المستثمرين العالميين، ويسعدنا أن نشارك مرة أخرى في مبادرة قرع الجرس لمحو الأمية المالية هذا العام". "تدعم MIH بحماس المبادرات التعليمية التي تساعد في تمهيد الطريق أمام المستثمرين في المستقبل ونحن نتشارك بنشاط مع المدارس في مجتمعنا لتمكين الطلاب بالمعرفة للمساعدة في تحقيق أقصى قدر من نجاحهم المالي في المستقبل".

يدعم حفل قرع الجرس لمحو الأمية المالية، احتفال المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) بأسبوع المستثمر العالمي 2024، وهي حملة عالمية لزيادة الوعي بأهمية تثقيف وحماية المستثمرين. هذا هو العام الخامس على التوالي الذي تعمل فيه المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) والاتحاد الدولي للبورصات (WFE) في شراكة بشأن مبادرة "قرع الجرس لمحو الأمية المالية".

وأضاف السيد غالاغر: "تعزيزا لجهودنا في محو الأمية المالية، تفخر MIH برعاية سلسلة فيديوهات John Lothian News Futures Discovery التي توفر تجربة تعليمية فريدة من نوعها بقيادة الأقران للمستثمرين الشباب للتعرف على أسواق العقود الآجلة من طلاب جامعة Roosevelt في شيكاغو."

المزيد من التفاصيل والمعلومات حول حملة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) والاتحاد الدولي للبورصات (WFE) 2024، متوفرة على https://www.worldinvestorweek.org. معلومات عن مبادرة "قرع الجرس لمحو الأمية المالية" للاتحاد الدولي للبورصات (WFE) متوفرة على https://www.world-exchanges.org/ring-bell-financial-literacy-2024.

نُبذة عن MIAX

تمتلك شركة Miami International Holdings, Inc. هي الشركة الأم القابضة والمالكة كل من شركة Miami International Securities Exchange, LLC (MIAX®)، وMIAX PEARL, LLC (MIAX Pearl®)، وMIAX Emerald, LLC (MIAX Emerald®)، وMIAX Sapphire LLC (MIAX SapphireTM)، وMIAX Futures Exchange, LLC (MIAX FuturesTM)، وLedgerX LLC d/b/a MIAX Derivatives Exchange (MIAXdxTM)، وThe Bermuda Stock Exchange (BSX)، وDorman Trading, LLC (Dorman Trading).

MIAX، وMIAX Pearl، وMIAX Emerald، وكذلك MIAX Sapphire هي أسواق وطنية للأوراق المالية مُسَجَّلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والتي يتم تمكينها بواسطة تكنولوجيا MIAX المُدمَجة داخليًّا والمملوكة لها. تُقدِّم MIAX تداول الخيارات في جميع البورصات الأربع، بالإضافة إلى الأسهم النقدية من خلال ™MIAX Pearl Equities. وقد أُنشِئت منصة تداول MIAX لتلبية متطلبات التسعير عالية الأداء لمجال خيارات التداول في الولايات المتحدة ويتم تمييزها حسب الإنتاجية، وزمن الاستجابة، والموثوقية، وحتمية الطلب السلكي. وتعمل MIAX أيضًا كمكان تداول حصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشر SPIKES® Volatility Index (رمز التداول: SPIKE)، وهو مقياس للتقَلب المتوقع لمدة 30 يومًا في SPDR® S&P 500® ETF (SPY).

MIAX Futures هي بورصة مسجلة لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) وتُقَدِّم التداول في مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك Minneapolis Hard Red Spring Wheat Futures. MIAX Futures هي منظمة سوق عقود محددة (DCM) ومؤسسة لمقاصة المشتقات (DCO) تابعة لھيئة تداول السلع الآجلة CFTC، وتُوَفر خدمات DCM وDCO في مجموعة من فئات الأصول.

MIAXdx هي بورصة ومقاصة منظمة خاضعة لرقابة هيئة تداول السلع الآجلة CFTC وهي مسجلة كسوق للعقود المحددة (DCM)، ومنظمة مقاصة للمشتقات (DCO) ومرفق تنفيذ المبادلة (SEF) لدى هيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

BSX هي سوق أوراق مالية دولية إلكترونية بالكامل ومتكاملة رأسيًّا، يقع مقرها الرئيسي في برمودا، تأسست عام 1971. تتخصّص BSX في إدراج وتداوُل أدوات سوق رأس المال، مثل الأسهم، وإصدارات الديون، والأرصدة، والصناديق التَحوُّطية، وضمانات المُشتقات، والأوراق المالية المُرتبِطة بالتأمين.

Dorman Trading هي شركة متكاملة لخدمات التجارة بالعمولة في المعاملات المستقبلية، وهي مُسجَّلة لدى ھيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

تقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية في الولايات المتحدة تقع في شيكاغو، إلينوي وميامي، فلوريدا. وتقع مكاتب MIAX Futures في مينيابوليس، مينيسوتا. وتقع مكاتب MIAXdx في برنستون، نيوجيرسي. وتقع مكاتب BSX في هاميلتون، برمودا. كما تقع مكاتب Dorman Trading في شيكاغو، إلينوي.

لمعرفة المزيد عن MIAX، تفضّل بزيارة www.miaxglobal.com.

لمعرفة المزيد عن MIAX Futures، تفضّل بزيارة www.miaxglobal.com/miax-futures.

لمعرفة المزيد عن MIAXdx تفضل بزيارة www.miaxdx.com .

لمعرفة المزيد عن BSX، تفضّل بزيارة www.bsx.com.

لمعرفة المزيد عن Dorman Trading، تفضّل بزيارة www.dormantrading.com.

إخلاء المسؤولية ومُذَكرة تحذيرية فيما يتعلق بالبيانات التَّطَلعيَّة

يجب ألا يُشَكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Miami International Holdings، المحدودة (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، لمشار إليها في ما يلي بِـ"الشركة") ولا يشكل عرضًا، أو التماسًا، أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض، أو الالتماس، أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تَطَلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995، وتصف البيانات التَطلُّعية التوقعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الإستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل "قد"، "مستقبل"، "خطة" أو "مخطط"، "سوف" أو "ينبغي"، "يتوقع"، "مسودة"، "في نهاية المطاف" أو "المُتوقَّعة"، ويُعَدّ هذا تحذيرًا من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج المستقبلية بشكل جَوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التَطلُّعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًّا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية للجهات الخارجية (بما في ذلك الشعارات والأيقونات) المشار إليها من قِبَل الشركة مملوكة لأصحابها المعنيين. وإذا لم يُحدَّد ذلك على هذا النحو، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية للجات الخارجية لا يشير إلى أي علاقة، أو رعاية، أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة، كما أن أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية للجهات الخارجية هي لتحديد سلع و/أو خدمات تَخُص الطرف الثالث، وتعتبر استخدامًا عادلاً رمزيًّا بموجب قانون العلامات التجارية.

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