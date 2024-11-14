Miami International Holdings تشارك في مبادرة "قرع الجرس من أجل المناخ" لعام 2024 المتوافقة مع الدورة التاسعة والعشرون لمؤتمر الأطراف COP29

ميامي وبرينستون، نيو جيرسي، 14 نونبر/تشرين الثاني 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Miami International Holdings, Inc. (المعروفة والمشار إليها في ما يلي بِـ (« MIH »)، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا في بناء وتشغيل الأسواق المالية المنظمة عبر فئات الأصول المتعددة، اليوم عن قرع جرس الافتتاح في مقرها الرئيسي في برينستون بولاية نيوجيرسي الأمريكية احتفالاً بمبادرة "مبادرة قرع الجرس من أجل المناخ" للاتحاد الدولي للبورصات (WFE).

قال توماس ب. غالاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MIH: "يمكن رؤية تأثير تغير المناخ على الصعيد العالمي وفي ساحاتنا الخلفية، وتهدف مشاركة شركة MIH في مبادرة قرع الجرس من أجل المناخ لهذا العام إلى زيادة الوعي بالقضايا المهمة المتعلقة بالمناخ التي تواجه صناعتنا". "يشارك موظفو شركة MIH بنشاط في معالجة تأثيرنا على المناخ من خلال مبادراتنا التي تركز على الحد من بصمتنا الكربونية وتقليل النفايات وكفاءة بناء المكاتب وإطلاق منتجات جديدة ذات صلة بالمناخ".

تهدف مبادرة قرع الجرس من أجل المناخ التي أطلقها الاتحاد الدولي للبورصات إلى جمع البورصات معًا لتسليط الضوء على أهمية قضايا الاستدامة في صناعة التمويل وإظهار الجهود التي تبذلها البورصات لمعالجة هذه القضايا المهمة. تتوافق مبادرة هذا العام مع بداية الدورة التاسعة والعشرون لمؤتمر الأطراف COP29 ، وهي قمة عالمية للمناخ يجتمع فيها قادة العالم في أذربيجان لقياس التقدم المحرز والتفاوض بشأن أفضل السبل للتصدي لتغير المناخ.

يقع طابق تداول شركة MIAX SapphireTM الجديدة التابعة لِـMIH، التي هي قيد الإنشاء حاليًا في ميامي بولاية فلوريدا، داخل 545 واين، وهو مبنى مكاتب وتجارة التجزئة الذي تبلغ مساحته 298,000 قدم مربع في حي وينوود في ميامي. يتميز المبنى بنظام مبتكر للحفاظ على المياه، بما في ذلك سقف أخضر بمساحة 19000 قدم مربع مصمم لتقليل جريان مياه الأمطار وامتصاصها وتصفيتها مع توفير طبقة إضافية من العزل. كما يتميز المبنى أيضًا بصنابير منخفضة التدفق تعمل بالطاقة الشمسية وحاويات إعادة التدوير في جميع أنحاء المبنى، بالإضافة إلى عناصر الاستدامة الأخرى.

في عام 2023، فاز موقع مكتب MIH في مينيابوليس، مينيسوتا، بجائزة Jackson Control Sustainability Award بعد خضوعه لتحسينات بقيمة 37.5 مليون دولار على مدى عقد من الزمن، بما في ذلك كفاءة الطاقة وميزات التشغيل الآلي للمباني.

معلومات عن مبادرة "قرع الجرس من أجل المناخ 2024" للاتحاد الدولي للبورصات (WFE)، متوفرة على https://www.world-exchanges.org/news/articles/exchanges-ring-bell-support-climate-initiatives-and-sustainability .

نُبذة عن MIAX

تمتلك شركة Miami International Holdings, Inc. هي الشركة الأم القابضة والمالكة كل من شركة Miami International Securities Exchange, LLC (MIAX®)، وMIAX PEARL, LLC (MIAX Pearl®)، وMIAX Emerald, LLC (MIAX Emerald®)، وMIAX Sapphire LLC (MIAX SapphireTM)، وMIAX Futures Exchange, LLC (MIAX FuturesTM)، وLedgerX LLC d/b/a MIAX Derivatives Exchange (MIAXdxTM)، وThe Bermuda Stock Exchange (BSX)، وDorman Trading, LLC (Dorman Trading).

MIAX، وMIAX Pearl، وMIAX Emerald، وكذلك MIAX Sapphire هي أسواق وطنية للأوراق المالية مُسَجَّلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والتي يتم تمكينها بواسطة تكنولوجيا MIAX المُدمَجة داخليًّا والمملوكة لها. وتُقدِّم MIAX تداول الخيارات في جميع البورصات الأربعة، بالإضافة إلى الأسهم النقدية من خلال ™MIAX Pearl Equities. أُنشِئت منصة تداول MIAX لتلبية متطلبات التسعير عالية الأداء لمجال خيارات التداول في الولايات المتحدة ويتم تمييزها حسب الإنتاجية، وزمن الاستجابة، والموثوقية، وحتمية الطلب السلكي.

MIAX Futures هي بورصة مسجلة لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع ((CFTC، وتُقَدِّم التداول في مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك Minneapolis Hard Red Spring Wheat Futures. MIAX Futures هي منظمة سوق عقود محددة (DCM) ومؤسسة لمقاصة المشتقات (DCO)، تابعة لھيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وتُوَفر خدمات DCM وDCO في مجموعة من فئات الأصول.

MIAXdx هي بورصة ومقاصة منظمة خاضعة لرقابة هيئة تداول السلع الآجلة CFTC وهي مسجلة كسوق للعقود المحددة ((DCM، ومنظمة مقاصة للمشتقات (DCO) ومرفق تنفيذ المبادلة (SEF) لدى هيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

BSX هي سوق أوراق مالية دولية إلكترونية بالكامل ومتكاملة رأسيًّا، يقع مقرها الرئيسي في برمودا، وتأسست عام 1971. وتتخصّص BSX في إدراج وتداوُل أدوات سوق رأس المال، مثل الأسهم، وإصدارات الديون، والأرصدة، والصناديق التَحوُّطية، وضمانات المُشتقات، والأوراق المالية المُرتبِطة بالتأمين.

Dorman Trading هي شركة متكاملة لخدمات التجارة بالعمولة في المعاملات المستقبلية، وهي مُسجَّلة لدى ھيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).

تقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية في الولايات المتحدة تقع في شيكاغو، إلينوي وميامي، فلوريدا. وتقع مكاتب MIAX Futures في مينيابوليس، مينيسوتا. وتقع مكاتب MIAXdx في برنستون، نيوجيرسي. وتقع مكاتب BSX في هاميلتون، برمودا. كما تقع مكاتب Dorman Trading في شيكاغو، إلينوي.

لمعرفة المزيد عن MIAX، تفضّل بزيارة www.miaxglobal.com .

لمعرفة المزيد عن MIAX Futures، تفضّل بزيارة www.miaxglobal.com/miax-futures .

لمعرفة المزيد عن MIAXdx تفضّل بزيارة www.miaxdx.com .

لمعرفة المزيد عن BSX، تفضّل بزيارة www.bsx.com .

لمعرفة المزيد عن Dorman Trading، تفضّل بزيارة www.dormantrading.com .

إخلاء المسؤولية ومُذَكرة تحذيرية فيما يتعلق بالبيانات التَّطَلعيَّة

يجب ألا يُشَكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Miami International Holdings المحدودة (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، المشار إليها في ما يلي بِـ "الشركة") ولا يشكل عرضًا، أو التماسًا، أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض، أو الالتماس، أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تَطَلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995، وتصف البيانات التَطلُّعية التوقعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل "قد"، "مستقبل"، "خطة" أو "مخطط"، "سوف" أو "ينبغي"، "يتوقع"، "مسودة"، "في نهاية المطاف" أو "المُتوقَّعة"، ويُعَدّ هذا تحذيرًا من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج المستقبلية بشكل جَوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التَطلُّعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًّا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية للجهات الخارجية (بما في ذلك الشعارات والأيقونات) المشار إليها من قِبَل الشركة مملوكة لأصحابها المعنيين. وإذا لم يُحدَّد ذلك على هذا النحو، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية للجهات الخارجية لا يشير إلى أي علاقة، أو رعاية، أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة، كما أن أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بطرف ثالث هي لتحديد سلع و/أو خدمات تَخُص الطرف الثالث، وتعتبر استخدامًا عادلاً رمزيًّا بموجب قانون العلامات التجارية.

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