Miami International Holdings تقوم بترقية جوزيف براكو إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المبيعات العالمية

ميامي وبرينستون، نيوجيرسي، 22 يناير/كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Miami International Holdings (المعروفة والمشار إليها في ما يلي بِـ"MIH")، وهي شركة رائدة تعتمد على التكنولوجيا في بناء وتشغيل الأسواق المالية المنظمة عبر فئات الأصول المتعددة، اليوم عن ترقية جوزيف براكو إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المبيعات العالمية.

قال توماس ب. غالاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MIH: "لقد كانت خبرة جو في تطوير وإدارة العلاقات مع العملاء عاملاً أساسيًا في نمو MIH، وهذه الترقية هي اعتراف بمساهماته الكبيرة في الشركة". "لقد كانت قدرته على تنفيذ خطط النمو الخاصة بنا مع توسيع نطاقها لتلبية متطلبات مؤسستنا الأكبر عاملاً أساسياً في نجاحنا".

وقد كان السيد براكو جزءًا لا يتجزأ من فريق الإدارة العليا في شركة MIH منذ انضمامه إلى الشركة في عام 2015، حيث قاد عمليات المبيعات في الشركة منذ ذلك الحين. وقد استفاد من معرفته الواسعة في الأسواق المالية عبر فئات الأصول والشبكات المهنية العميقة لإقامة علاقات قوية داخل مجتمع التداول.

قال السيد براكو: "أنا ممتن بشكل لا يصدق للفرصة التي أتيحت لي لأكون جزءًا من تطور MIAX على مدار العقد الماضي وأفخر بأني لعبت دورًا رئيسيًا في زيادة حصة السوق عبر منصاتنا". "إنني أقدر حقًا هذا التكريم وأتطلع إلى العمل مع المشاركين الحاليين والمستقبليين في السوق لتوسيع نطاق حضورنا في الصناعة مع إطلاق منتجات جديدة في أسواق المشتقات المالية الأمريكية".

تمتد مسيرة السيد براكو لأكثر من 40 عامًا في الأسواق المالية. تشمل مساهماته في MIH إنشاء وإدارة العلاقات داخل القطاع المالي، فضلاً عن التطوير الاستراتيجي للمنتجات والأماكن الجديدة. يركز السيد براكو حاليًا جهوده على إطلاق قاعة تداول MIAX Sapphire™ في ميامي، وتوسيع المنتجات الجديدة في MIAX Futures™، واستراتيجية النمو لـ MIAX Pearl Equities™.

قبل انضمام السيد براكو إلى MIH في عام 2015، أمضى ما يقرب من ثماني سنوات في شركة BATS Global Markets حيث كان نائبًا أول للرئيس وشغل العديد من المناصب العليا في المبيعات والعلاقات الاستراتيجية. قبل انضمامه إلى BATS، أمضى السيد براكو أكثر من 20 عامًا في مناصب عليا في المبيعات والتداول في Cantor Fitzgerald والشركات التابعة لها، بما في ذلك eSpeed وBGC Partners.

نُبذة عن MIAX

شركة Miami International Holdings، هي الشركة الأم القابضة والمالكة لكلٍ من شركة Miami International Securities Exchange المحدودة (MIAX®)، وMIAX PEARL المحدودة (MIAX Pearl®)، وMIAX Emerald المحدودة (MIAX Emerald®)، وMIAX Sapphire المحدودة (MIAX SapphireTM)، وMIAX Futures Exchange المحدودة (MIAX FuturesTM)، وMIAX Derivatives Exchange (MIAXdxTM)، وThe Bermuda Stock Exchange (BSX)، وDorman Trading المحدودة (Dorman Trading).

MIAX، وMIAX Pearl، وMIAX Emerald، وكذلك MIAX Sapphire، هي أسواق وطنية للأوراق المالية مُسَجَّلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والتي يتم تمكينها بواسطة تكنولوجيا MIAX المُدمَجة داخليًا والمملوكة لها. تُقدِّم MIAX تداوُل الخيارات في جميع البورصات الأربع، بالإضافة إلى الأسهُم النقدية من خلال ™MIAX Pearl Equities. تم بناء منصة تداوُل MIAX لتلبية مُتطلبات عروض الأسعار عالية الأداء لصناعة تداوُل الخيارات في الولايات المتحدة، وتتميز بالإنتاجية، وزمن الوصول، والموثوقية، وحتمية الترتيب السلكي.

MIAX Futures هي بورصة مُسجلة لدى لجنة تداوُل السلع الآجلة (CFTC)، تُقدم التداوُل في مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك العقود الآجلة للقمح الأحمر الربيعي. MIAX Futures هي سوق عقود محددة (DCM)، ومؤسسة مقاصة المشتقات (DCO) تابعة لهيئة تداوُل السلع الآجلة (CFTC)، تُقدم خدمات DCM وDCO في مجموعة من فئات الأصول.

MIAXdx هي بورصة ومقاصة خاضعة لرقابة هيئة تداوُل السلع الآجلة (CFTC)، ومُسجلة كسوق عقود محددة (DCM)، ومنظمة مقاصة لمشتقات (DCO)، ومرفق تنفيذ المبادلة (SEF) لدى هيئة تداوُل السلع الآجلة (CFTC).

BSX هي سوق أوراق مالية دولية إلكترونية بالكامل، ومتكاملة رأسيًّا، يقع مقرها الرئيسي في برمودا، تأسست عام 1971. تتخصّص BSX في إدراج وتداوُل أدوات سوق رأس المال؛ مثل الأسهُم، وإصدارات الديون، والأرصدة، والصناديق التَحوُّطية، وضمانات المُشتقات، والأوراق المالية المُرتبِطة بالتأمين.

Dorman Trading هي شركة مُتكاملة لخدمات التجارة بالعمولة في المُعاملات المستقبلية، وهي مُسجَّلة لدى ھيئة تداوُل السلع الآجلة (CFTC).

تقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية في الولايات المتحدة تقع في شيكاغو، إلينوي وميامي، فلوريدا. تقع مكاتب MIAX Futures في مينيابوليس، مينيسوتا، وتقع مكاتب MIAXdx في برنستون، نيوجيرسي، وتقع مكاتب BSX في هاميلتون، برمودا، كما تقع مكاتب Dorman Trading في شيكاغو، إلينوي.

لمعرفة المزيد عن MIAX، تفضّل بزيارة www.miaxglobal.com.

لمعرفة المزيد عن MIAX Futures، تفضّل بزيارة www.miaxglobal.com/miax-futures.

لمعرفة المزيد عن MIAXdx تفضّل بزيارة www.miaxdx.com.

لمعرفة المزيد عن BSX، تفضّل بزيارة www.bsx.com.

لمعرفة المزيد عن Dorman Trading، تفضّل بزيارة www.dormantrading.com.

إخلاء المسؤولية ومُذَكرة تحذيرية فيما يتعلق بالبيانات التَّطَلعيَّة

يجب ألا يُشَكل البيان الصحفي عرضًا للبيع، أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Miami International Holdings المحدودة (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، المشار إليها فيسما يلي بِـ "الشركة") ولا يُشكل عرضًا، أو التماسًا، أو بيعًا في أي دولة، أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض، أو الالتماس، أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تَطَلعية؛ بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. تصف البيانات التَطلُّعية التوقُّعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الإستراتيجيات المُستقبلية، وتسبقها عمومًا كلمات مثل "قد"، "مستقبل"، "خطة" أو "مُخَطط"، "سوف" أو "ينبغي"، "يتوقع"، "مسودة"، "في نهاية المطاف" أو "المُتوقَّعة"، ويُعَدّ هذا تحذيرًا من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر، والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج المستقبلية بشكل جَوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التَطلُّعية؛ بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًّا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

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