Miami International Holdings تعلن عن الجدول الزمني لترحيل عقود Minneapolis الآجلة لقمح الربيع الأحمر الصلب إلى منصة MIAX Futures Onyx الجديدة

ميامي وبرينستون، نيوجيرسي، 24 يناير/كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Miami International Holdings (المعروفة والمشار إليها في ما يلي بِـ (« MIH » ، وهي شركة رائدة قائمة على التكنولوجيا في بناء وتشغيل الأسواق المالية المنظمة عبر فئات أصول متعددة، أنها ستقوم بترحيل عقود Minneapolis الآجلة لقمح الربيع الأحمر الصلب (المشار إليها في ما يلي بِـ"Minneapolis HRSW") إلى منصة MIAX Futures™ Onyx في الربع الثاني من العام 2025. ستظل عقود Minneapolis HRSW الآجلة متاحة للتداول في بورصة CME Globex® حتى إطلاق مؤشر MIAX Futures Onyx.

قال توماس بي غالاغر، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة MIH: "تتمتع بورصة MIAX Futures (المعروفة سابقًا باسم Minneapolis Grain Exchange) بعلاقات تعاونية قوية مع المشاركين الرئيسيين في سوق Minneapolis HRSW والتي يعود تاريخها إلى أكثر من قرن من الزمان". "يمثل إطلاق مؤشر MIAX Futures Onyx التزام MIH بدعم الصناعة الزراعية من خلال الاستثمارات المستمرة في برامج تعزيز السيولة وتقديم جداول رسوم تنافسية وتطوير تكنولوجيا رائدة في الصناعة.".

يتماشى إطلاق MIAX Futures Onyx مع استراتيجية بناء وتشغيل جميع أسواق MIH على التكنولوجيا الملكية وسوف توسع بشكل كبير في مجموعة المنتجات وخدمات المقاصة المقدمة للعملاء. إن شركة MIH في المرحلة النهائية من تحديث البنية التحتية لِـ MIAX Futures للمقاصة مع قدرات جديدة لإدارة المخاطر، بما في ذلك الاختبارات المساندة واختبارات الضغط ودعم حسابات التباين في الوقت الحقيقي. سيكمل إطلاق MIAX Futures Onyx تحديث البنية التحتية الكاملة لتداول ومقاصة MIAX Futures بالكامل.

وأضاف السيد غالاغر: "كانت ملاحظات الصناعة حاسمة في تصميم وتطوير MIAX Futures Onyx ونعتقد أن منصة التداول الجديدة ستوفر للصناعة معيارًا جديدًا للقدرات السريعة والموثوقة والمبتكرة عند إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام".

يرجى زيارة مركز معلومات MIAX Futures Onyx للوصول إلى الموارد التقنية وأدلة الربط ومعلومات إضافية عن الاتصال ببيئة MIAX Futures Firm Test Bed Environment. تخضع بعض جوانب ترحيل عقود Minneapolis HRSW الآجلة في MIAX Futures Onyx للعقود الآجلة، بما في ذلك الجداول الزمنية، للإيداعات التنظيمية لدى لجنة تداول السلع الآجلة.

نُبذة عن MIAX

شركة Miami International Holdings، هي الشركة الأم القابضة والمالكة لكلٍ من شركة Miami International Securities Exchange المحدودة (MIAX®)، وMIAX PEARL المحدودة (MIAX Pearl®)، وMIAX Emerald المحدودة (MIAX Emerald®)، وMIAX Sapphire المحدودة (MIAX SapphireTM)، وMIAX Futures Exchange المحدودة (MIAX FuturesTM)، وMIAX Derivatives Exchange (MIAXdxTM)، وThe Bermuda Stock Exchange (BSX)، وDorman Trading المحدودة (Dorman Trading).

MIAX، وMIAX Pearl، وMIAX Emerald، وكذلك MIAX Sapphire، هي أسواق وطنية للأوراق المالية مُسَجَّلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والتي يتم تمكينها بواسطة تكنولوجيا MIAX المُدمَجة داخليًا والمملوكة لها. تُقدِّم MIAX تداوُل الخيارات في جميع البورصات الأربع، بالإضافة إلى الأسهُم النقدية من خلال ™MIAX Pearl Equities. تم بناء منصة تداوُل MIAX لتلبية مُتطلبات عروض الأسعار عالية الأداء لصناعة تداوُل الخيارات في الولايات المتحدة، وتتميز بالإنتاجية، وزمن الوصول، والموثوقية، وحتمية الترتيب السلكي.

MIAX Futures هي بورصة مُسجلة لدى لجنة تداوُل السلع الآجلة ((CFTC، تُقدم التداوُل في مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك العقود الآجلة للقمح الأحمر الربيعي. MIAX Futures هي سوق عقود محددة ((DCM، ومؤسسة مقاصة المشتقات (DCO) تابعة لهيئة تداوُل السلع الآجلة ((CFTC، تُقدم خدمات DCM وDCO في مجموعة من فئات الأصول.

MIAXdx هي بورصة ومقاصة خاضعة لرقابة هيئة تداوُل السلع الآجلة (CFTC)، ومُسجلة كسوق عقود محددة (DCM)، ومنظمة مقاصة لمشتقات (DCO)، ومرفق تنفيذ المبادلة (SEF) لدى هيئة تداوُل السلع الآجلة (CFTC).

BSX هي سوق أوراق مالية دولية إلكترونية بالكامل، ومتكاملة رأسيًّا، يقع مقرها الرئيسي في برمودا، تأسست عام 1971. تتخصّص BSX في إدراج وتداوُل أدوات سوق رأس المال؛ مثل الأسهُم، وإصدارات الديون، والأرصدة، والصناديق التَحوُّطية، وضمانات المُشتقات، والأوراق المالية المُرتبِطة بالتأمين.

Dorman Trading هي شركة مُتكاملة لخدمات التجارة بالعمولة في المُعاملات المستقبلية، وهي مُسجَّلة لدى ھيئة تداوُل السلع الآجلة (CFTC).

تقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية في الولايات المتحدة تقع في شيكاغو، إلينوي وميامي، فلوريدا. تقع مكاتب MIAX Futures في مينيابوليس، مينيسوتا، وتقع مكاتب MIAXdx في برنستون، نيوجيرسي، وتقع مكاتب BSX في هاميلتون، برمودا، كما تقع مكاتب Dorman Trading في شيكاغو، إلينوي.

لمعرفة المزيد عن MIAX، تفضّل بزيارة .www.miaxglobal.com

لمعرفة المزيد عن MIAX Futures، تفضّل بزيارة .www.miaxglobal.com/miax-futures

لمعرفة المزيد عن MIAXdx تفضّل بزيارة .www.miaxdx.com

لمعرفة المزيد عن BSX، تفضّل بزيارة .www.bsx.com

لمعرفة المزيد عن Dorman Trading، تفضّل بزيارة .www.dormantrading.com

إخلاء المسؤولية ومُذَكرة تحذيرية فيما يتعلق بالبيانات التَّطَلعيَّة

يجب ألا يُشَكل البيان الصحفي عرضًا للبيع، أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Miami International Holdings المحدودة (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، المشار إليها فيسما يلي بِـ "الشركة") ولا يُشكل عرضًا، أو التماسًا، أو بيعًا في أي دولة، أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض، أو الالتماس، أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تَطَلعية؛ بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. تصف البيانات التَطلُّعية التوقُّعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الإستراتيجيات المُستقبلية، وتسبقها عمومًا كلمات مثل "قد"، "مستقبل"، "خطة" أو "مُخَطط"، "سوف" أو "ينبغي"، "يتوقع"، "مسودة"، "في نهاية المطاف" أو "المُتوقَّعة"، ويُعَدّ هذا تحذيرًا من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر، والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج المستقبلية بشكل جَوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التَطلُّعية؛ بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًّا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

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