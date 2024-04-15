Mibro تكشف عن ساعة GS Active GPS الرياضية في الهواء الطلق، وترتقي بتتبع اللياقة البدنية في الهواء الطلق إلى آفاق جديدة

شينزين، الصين، 15 أبريل 2024 -- /PRNewswire/ Mibro، وهي علامة تجارية لشركة ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co.، Ltd، متحمسة لإعلان إطلاق أحدث ابتكار لها في عالم اللياقة البدنية في الهواء الطلق الساعة الرياضية - GS Active GPS Outdoor. تم تصميم هذا الجهاز المتطور لتلبية احتياجات عشاق الرياضة في الهواء الطلق، حيث يقدم مزيجًا من الأسلوب والوظائف والدقة.

Active

تتميز الساعة GS Active بشاشة 1000nits AMOLED مذهلة الأداء، تتألق بالسرعة العالية التي تضمن وضوح الشاشة تمامًا حتى في الأجواء ذات الإضاءة الساطعة. ميزة كبيرة تحسن أداء الرياضيين والمغامرين الذين يحتاجون إلى المراقبة الآنية لحالة تمارينهم دون عناء إجهاد أعينهم أو البحث عن مكان ظليل لرؤية التوقيت.

استكمالًا لشاشتها المذهلة، تتميز الساعة بخيارات التخصيص لتتناسب مع كل أسلوب وتفضيل. ساعة متوفرة في أربع ألوان للجسم للاختيار من بينها ونوعين من الأشرطة، يمكن للمستخدمين تخصيص ساعتهم لتعكس شخصيتهم وضمان الراحة أثناء أي نشاط.

مدعومة بخوارزمية SeekBeats™ Motion Algorithm الخاصة بـ Mibro، ليست مجرد ساعة ولكن أداة شاملة للياقة البدنية. الساعة تمنح المستخدم تحليلًا متعمقًا لمقاييس اللياقة البدنية، بما في ذلك الحد الأقصى لامتصاص الأكسجين (VO2 Max)، ووقت الانتعاش، وحمل التمرين (TL)، وفعالية التدريب (TE). يمكن للمستخدمين استخدام هذه المعلومات لتحسين التدريبات الخاصة بهم، والتأكد من تصميم كل جلسة بما يلائم هدف تحسين اللياقة القلبية الوعائية والتحمل وتأثير التدريب العام.

علاوة على ذلك، يضع GS Active معيارًا جديدًا في دقة بيانات التمرين. الساعة مجهزة بأجهزة استشعار الحركة المهنية ذات 10 محاور، بما في ذلك مستشعر التسارع، والبوصلة الدوامة، والمستشعر الجيومغناطيسي، ومستشعر الضغط، وتلتقط بسهولة مقاييس مفصلة مثل الخطوات، والتردد، والضخامة، والتوجه، والارتفاع الحالي للتسلق الجبلي، والضغط. سواء كان التسلق أو المشي لمسافات طويلة أو الانخراط في أي نشاط في الهواء الطلق، يمكن للمستخدمين الاعتماد على الساعة للحصول على بيانات دقيقة وشاملة.

تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية العالمية GPS هو ميزة بارزة أخرى من GS Active. الساعة مدعومة بخمس أنظمة لتحديد المواقع:GPS / Beidou / GLONASS / Galileo / QZSS، ما يضمن السرعة والدقة في تتبع الموقع، مما يتيح للمستخدمين رسم خريطة مسار تحركهم بدقة لا مثيل لها.

ساعة GS Active مجهزة بـ 150 وضع رياضي، متعدد الاستخدامات حقًا. تصنيفها المضاد للماء 5ATM، والتعرف على وضع السباحة، والتعرف على معدل ضربات القلب تحت الماء، وسجل SWOLF يجعلها أداة لا غنى عنها للسباحين ومحبي الرياضات المائية.

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