MillerKnoll تؤسس كيانها الرسمي في المملكة العربية السعودية لتعزيز الشراكات المحلية

مجموعة التصميم تعلن تأسيسها في المملكة خلال حفل خاص بالرياض، تأكيداً لالتزامها طويل الأمد نحو عملائها ووكلائها ودعم طموحات رؤية المملكة 2030.

الرياض، المملكة العربية السعودية، 6 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- أعلنت MillerKnoll اليوم تأسيس كيانها القانوني في المملكة العربية السعودية، وذلك في أمسية خاصة بالدعوات أقيمت بالرياض بحضور كبار العملاء ومجتمع الهندسة المعمارية والتصميم إلى جانب الشركاء من الوكلاء. تعزز هذه الخطوة قدرة MillerKnoll على العمل محلياً، ما يختصر دورات اتخاذ القرارات ويرفع مستوى الخدمة الميدانية للمشاريع في ظل التطور السريع الذي تشهده البيئة العمرانية بالمملكة.

صرح كارتيك شيثيا، المدير العام لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا ( APMEA ): "نمونا في المملكة العربية السعودية يتجاوز كونه توسعاً جغرافياً، فهو يجسد التزامنا بالتواجد بالقرب من عملائنا وشركائنا في سوق يعيد تعريف التصميم على نطاق واسع". وأضاف: "بينما تواصل المملكة العربية السعودية مسيرة التحول في إطار رؤية 2030، نفخر بوضع كل ما تملكه مجموعتنا من علامات تجارية وخبراتنا وهدفنا في خدمة المساحات التي تصنع مستقبل المملكة".

قالت ستايسي ستيوارت، المديرة الإقليمية الأولى في MillerKnoll : "المملكة العربية السعودية اليوم من أكثر أسواق التصميم حيوية على مستوى العالم". وتابعت: "تأسيس كياننا الرسمي يتيح لنا خدمة العملاء بمرونة أكبر، بدءاً من المشتريات وتحديد المواصفات وحتى التركيب وخدمات ما بعد البيع، مع تعميق أهم الشراكات".

من جهته، قال Zubeir Syed ، المدير العام للشركة العربية للأثاث والتصميم: "بصفتنا وكيلاً معتمداً لـ MillerKnoll منذ فترة طويلة، يسعدنا دعم هذا الإنجاز المهم". وأضاف: "هذه الخطوة تعزز من قدراتنا المشتركة في تقديم بيئات عمل بمستوى عالمي لعملائنا في المملكة".

يأتي هذا الإعلان بينما تمضي المملكة العربية السعودية قدماً في برامجها التحويلية ضمن رؤية 2030، وتستعد لاستضافة معرض إكسبو 2030 الرياض، ما يزيد الطلب على مساحات عمل عالية الأداء تركز على الإنسان في قطاعات أماكن العمل والضيافة والتعليم والرعاية الصحية. وتتوافق القدرات المحلية الموسعة لـ MillerKnoll مع هذه الأولويات، إذ تقدم الشركة ريادة عالمية في التصميم ونماذج تنفيذ مجربة لمشاريع التطوير الرائدة في مختلف أنحاء المملكة.

انطلاقاً من هدفها المتمثل في "التصميم من أجل خير البشرية" (design for the good of humanity) ، تعمل MillerKnoll مع عملائها على إنشاء مساحات شاملة ومستدامة تساعد الناس على تحسين طريقة عملهم وعيشهم وتجمعهم.

الحدث

جمع حفل الرياض قيادات من مجتمع الهندسة المعمارية والتصميم وكبار العملاء والشركاء من الوكلاء، في أمسية تمحورت حول التصميم احتفاءً بالتعاون والاقتصاد الإبداعي المزدهر في المملكة. كما شهد الضيوف عرضاً حصرياً لمنتجات MillerKnoll ، حيث قُدمت مجموعة منتجات الشركة عبر عمل تركيبي تفاعلي أبرز الابتكار والحرفية والتصميم المتمحور حول الإنسان.

MillerKnoll هي مجموعة عالمية من علامات التصميم تأسست على إرث علامتين من أيقونات الحداثة: Herman Miller و Knoll . تضم المجموعة أيضاً أثاثاً وإكسسوارات للمساحات التجارية والسكنية من: Colebrook Bosson Saunders و DatesWeiser و DWR (Design Within Reach) و Edelman و Geiger و HAY و HOLLY HUNT و Knoll Textiles و Maharam و Muuto و NaughtOne و Spinneybeck | FilzFelt . انطلاقاً من هدفها "التصميم من أجل خير البشرية"، تعمل MillerKnoll على صياغة الرؤى وتطوير الحلول المبتكرة ودعم الأفكار من أجل مواءمة المساحات بشكل أفضل مع طريقة عيش الناس وعملهم وتجمعهم. حققت الشركة في السنة المالية 2025 صافي مبيعات بلغت 3.7 مليار دولار. لمزيد من المعلومات: .https://anytimefitness.com

