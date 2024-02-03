Mindvalley تطلق أول تطبيق غامر كليًا للتأمل وتطوير الذات على Vision Pro من Apple

Mindvalley هو تطبيق غامر للأشخاص لتطوير الذات متواجد على App Store لنظام visionOS

كوالالمبور، ماليزيا ولندن ونيويورك ولوس أنجلوس، 3 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- تسعد Mindvalley، منصة التنمية الذاتية الرائدة، بإعلان إطلاق تطبيقها المبتكر الغامر كليًا للتأمل وتطوير الذات على Vision Pro، نظارة الحوسبة المكانية الثورية من Apple.

Mindvalley Vision Pro Launch MV_WORDMARQUE_PURPLE_Logo_Logo

التطبيق الذي تم تطويره بالتعاون بين Mindvalley واستوديو Framestore الحائز على عدة جوائز أوسكار يمثل تقدم ضخم في مجال التطوير الذاتي. من خلال دمج تقنيات الواقع الافتراضي والصوتيات الأكثر تقدمًا، يمكن للمستخدمين الآن تجربة تأملات غامرة كليًا في بيئات طبيعية خاطفة للأنفاس مثل الغابات والصحارى والجبال. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التطبيق ميزة فريدة تتيح للمستخدمين ممارسة وتحسين مهارات التحدث أمام الجمهور من خلال محاكاة غامرة بالإضافة إلى مكتبة Mindvalley الممتدة من محتوى النمو الذاتي على شكل حلقات باسم Quests.

قال Vishen، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Mindvalley: "نحن متحمسون للغاية لهذا التعاون مع Apple. تأسست Mindvalley لمساعدة الناس على دفع حدود الابتكار والنمو الذاتي. من خلال دمج شغفنا بالتحول مع تكنولوجيا Apple فائقة الحداثة، يمتلك هذا التطبيق إمكانية لتحويل طريقة تعامل الناس مع التأمل والنمو الذاتي بشكل ثوري.".

التعاون بين Mindvalley و Apple في مختبرات Vision Pro Developer Labs جلب اثنين من القوى الابتكارية، كلٌ في صناعته. تعرف Mindvalley بمكتبتها الممتدة من الدورات التدريبية والبرامج عبر الإنترنت، وقد أثرت على أكثر من 20 مليون حياة في أنحاء العالم من خلال مساعدة الأفراد على فتح إمكانياتهم بالكامل. Apple، المعروفة بالتزامها بإحداث ثورات تقنية وإنشاء تجارب مستخدم سلسة من خلال مجموعة منتجاتها وخدماتها، تسلك طريق مستمر من الابتكار.

كجزء من مختبرات Developer Labs، عملت Mindvalley عن قرب مع Apple Worldwide Developer Relations في سنغافورة لدمج قدرات Vision Pro الاستثنائية مع محتوى Mindvalley التحويلي. تقدم Vision Pro شاشات عالية الجودة وبيئات غامرة وصوت مكاني وتتبع عيون متقدم، وهي ميزات تم دمجها في تطبيق Mindvalley لضمان مستوى لا يوازى من الانغماس والتفاعل.

قال Manon Dave، مدير المنتج الرئيسي لشركة Mindvalley ومدير التكنولوجيا الإبداعية في Framestore: "كان من الشرف لنا العمل مع فريق Apple الرائع في سنغافورة للحصول على وصول غير مسبوق إلى Vision Pro خلال تطوير التطبيق. Vision Pro هو الخطوة التالية في الحوسبة الشخصية، وسعدنا بالعمل مع Apple لجلب Mindvalley إلى الصدارة في تقنيات الصحة الذاتية."

لجلب تجارب التطبيق إلى الحياة ، عملت Mindvalley مع مواهب Framestore الرائدة في عالم مؤثرات الفيديو وإنشاء التجارب الواقعية. قال Mel Sullivan الرئيس التنفيذي لشركة Framestore: "نحن فخورون بشدة بتعاونا مع Mindvalley لجلب تجربة تحويلية لمستخدميهم. شراكتنا لدمج القدرات الفريدة لـ Apple Vision Pro كانت فرصة استثنائية لفريق إنشاء التجارب الواقعية لدينا، مستغلين لخبرتنا الفائقة في إنشاء رسوم بصرية عالمية المستوى لكل شاشة. ي ؤكد هذا المشروع التزامنا بدفع حدود التكنولوجيا مع التركيز على كيف يمكن استخدام الابتكار لإنشاء تجربة ذات معنى وتأثير ,تحدث صدأ مع الناس على مستوى عميق.".

لمزيد من المعلومات حول Mindvalley وتطبيقهم الواقعي القادم على Vision Pro، قم بزيارة موقعهم على الويب www.mindvalley.com.

حول Mindvalley:

Mindvalley هي منصة التحول الأقوى في العالم تساعد الناس على تحقيق عظمتهم. من طول العمر والصحة الذاتية، إلى أقصى أداء وروحانية، نقدم برامج فائقة الحداثة من خبراء رائدين لمساعدة الناس على تحقيق النجاح والسعادة والوصول إلى تحقيق الذات. منصة التعلم من Mindvalley، المعروفة بـ 'Quest'، تقدم طريقة جديدة للتعلم تقدم نتائج غير مسبوقة في تحويل الأشخاص. تصل Mindvalley إلى أكثر من 195 دولة وتمتلك مجتمعًا نابضًا بالحياة من 20 مليون متابع شغوف، وتفخر بأكثر من 19,000 قصة نجاح وما زال العد مستمر. تابع Mindvalley للحصول على المزيد من المحتوى المغير للحياة على mindvalley.com أو على وسائل التواصل الاجتماعي: إنساتجرام، فيسبوك، يوتيوب، وتيك توك.

حول Framestore:

Framestore هو استوديو إبداعي حاز على العديد من جوائز أوسكار يقوم بالجمع بين المواهب والتكنولوجيا لإعادة تصوير ما هو ممكن في مجال الأفلام والمحتوى والإعلان والتجارب الواقعية. Framestore هو موطن لأكثر من 3,000 راوي للقصص ومبتكر، توحدهم مهمة إعطاء حياة لكل ما ينشئونه. Framestore هو موطن لأكثر من 3,000 راوي للقصص ومبتكر، توحدهم مهمة إعطاء حياة لكل ما ينشئونه. تأسست Framestore في المملكة المتحدة في عام 1986، وتمتلك استوديوهات في نيويورك، لوس أنجلوس، شيكاغو، مونتريال، فانكوفر، لندن، ملبورن ومومباي.

لتواصل الإعلام: Heidi Krupp, [email protected], 917.757.7455

فيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2333273/Mindvalley_Vision_Pro_Launch_Sizzle.mp4

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2333272/Krupp_Logo_Logo.jpg

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2333271/MV_WORDMARQUE_PURPLE_Logo_Logo.jpg