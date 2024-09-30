MOAJ تستثمر 30 مليون دولار في مشروع مشترك مع MediSun Energy لمعالجة تحديات ندرة المياه والمياه المالحة في المملكة العربية السعودية

سنغافورة, 30 شتنبر/أيلول 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة MediSun Energy وMOAJ Holding الإعلان عن تأسيس MediSun Arabia، وهو مشروع مشترك مصمم يهدف إلى تقديم حلول مبتكرة في مجال الطاقة ومعالجة ندرة المياه في المملكة العربية السعودية. كجزء من هذه الشراكة الاستراتيجية، ستستثمر شركة MOAJ Holding ما قدره 30 مليون دولار أمريكي لإنشاء منشأة تصنيع متطورة والمشاركة في تطوير البرنامج السعودي لإدارة المياه المالحة مع MediSun Energy.

H.E. Datuk Wan Zaidi Wan Abdullah (far left), Dusun Kim (left), Ibraheem Alhudaithi (right), H.E. Mohammed N. Al Jasser (far right)

سيشمل المشروع بناء مركز تصنيع لإنتاج أكوام WEGen من MediSun، وهي مكونات أساسية تدعم مشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء المنطقة. ستعزز هذه المنشأة القدرات الصناعية المحلية وستلعب دورًا محوريا في تحول المملكة العربية السعودية إلى الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. بالإضافة إلى ذلك، ستكون MOAJ Holding هي الموزع الحصري لتقنيات MediSun Energy في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي (GCC)، مما يوسع من نطاق تواجد MediSun في الشرق الأوسط.

سيقود الشركاء معا، البرنامج السعودي لإدارة المياه المالحة بالتعاون مع مؤسسة أكاديمية رائدة مشهورة بأبحاث تحلية المياه. تهدف هذه المبادرة الطموحة في مجال البحث والتطوير إلى مواجهة التحديات البيئية لتحلية المياه المالحة من خلال تطوير تقنيات معالجة متطورة تتماشى مع أهداف الاستدامة في المملكة العربية السعودية.

وعلقدوسون كيم، الرئيس التنفيذي لشركة MediSun Energy، قائلاً: "يمثل هذا المشروع المشترك إنجازا مهما لشركة MediSun Energy في الوقت الذي نوسع فيه عملياتنا في المملكة العربية السعودية. ستلعب تقنية WEGen الخاصة بنا، التي تستخدم التحليل الكهربائي العكسي (RED) لتحويل المياه المالحة بكفاءة إلى كهرباء، دورًا رئيسيًا في تحقيق أهداف الاستدامة في المملكة العربية السعودية من خلال توليد الطاقة النظيفة والتقليل من الاستهلاك. مع MOAJ كشريك لدينا في دول مجلس التعاون الخليجي، نتطلع إلى شراكة طويلة الأمد تحقق تأثيراً ملموساً."

وأضافسعادة السيد محمد ن. آل جاسر، مؤسس شركة MOAJ Holding: "نحن متحمسون للدخول في شراكة مع شركة MediSun Energy في هذا المشروع المشترك التحويلي. تبرز رؤيتنا المشتركة للنهوض بالإدارة المستدامة للطاقة والمياه في المملكة العربية السعودية أهمية هذا التعاون. تتماشى تقنية WEGen من MediSun، التي تعزز كفاءة الطاقة مع إنتاج طاقة نظيفة، مع أهداف الاستدامة في المنطقة. ونحن ملتزمون معاً بتقديم هذه الحلول المبتكرة إلى سوق الشرق الأوسط الأوسع نطاقاً."

هذا المشروع المشترك يضع كل من MOAJ وMediSun في موقع متقدم كفاعلين رئيسيين في معالجة تحديات المياه والطاقة في المنطقة، بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لمستقبل مستدام.

نبذة عن شركة MediSun Energy

شركة MediSun Energy هي شركة تعتمد على التكنولوجيا وتركز على توفير حلول مبتكرة للطاقة النظيفة. تعمل تقنيتها الرائدة WEGen على الاستفادة من الطاقة التناضحية لتعزيز كفاءة الطاقة في تحلية المياه وتوليد الطاقة المتجددة. تلتزم شركة MediSun بمستقبل خالٍ من الكربون، وتقدم حلولاً مستدامة وعملية تتماشى مع الرؤية العالمية لكوكب أكثر اخضراراً.

نبذة عن MOAJ Holding

تعتبر MOAJ Holding مجموعة استثمارية رائدة تركز على التنمية المستدامة عبر القطاعات الرئيسية بما في ذلك الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية. تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تستثمر MOAJ في مشاريع تحويلية تعزز التنويع الاقتصادي والاستدامة البيئية.

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