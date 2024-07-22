Moby تتعاون مع GMX لتعزيز حماية مخاطر التصفية للمتداولين الدائمين

- التعاون يعزز النظام الإيكولوجي للتمويل اللامكزي مع البنية التحتية للخيارات المتقدمة

سنغافورة، 22 يوليوز/تموز 2024 /PRNewswire/ -- أعلن Moby، وهو بروتوكول خيارات على السلسلة مدعوم بمحرك السيولة المتزامن (SLE) الرائد الذي يوفر أقل فروق الأسعار في السوق، اليوم عن تعاون مع GMX، أكبر تبادل دائم لامركزي على Arbitrum وAvalanche. يهدف هذا التعاون إلى دعم خيارات التأمين للمتداولين الدائمين، وتوفير الحماية ضد مخاطر التصفية.

Moby - GMX

تقدم GMX، وهي بورصة دائمة رائدة، للمتداولين رسومًا منخفضة وسيولة كبيرة ومخاطر تصفية منخفضة وتسعيرًا شفافًا. مع ما يقرب من 100 عملية تكامل مالية لامركزية، قامت GMX ببناء نظام بيئي قوي وتعمل كطبقة أساسية للسيولة الأساسية للنظامين البيئيين Arbitrum وAvalanche DeFi.

ومن المقرر أن يوفر دمج GMX مع Moby خيارات تأمين للمتداولين الدائمين للتحوط من مخاطر التصفية. يمثل هذا تقدمًا كبيرًا في التداول الدائم، مما يتيح للمتداولين في GMX فتح صفقات دون القلق من مخاطر التصفية. تمامًا كما وضعت GMX معيارًا جديدًا في السوق الدائمة من خلال نموذج صانع السوق الآلي (AMM)، فإن هذه الميزة مهيأة لتكون بمثابة نقطة انطلاق مهمة أخرى في تطوير السوق.

تدعم Moby التسعير الأمثل والمعاملات الفورية للخيارات على مدار الساعة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد النفوذ العالي والكفاءة القصوى لرأس المال على التحوط من مخاطر التصفية بشكل أكثر فعالية. على عكس البورصات الأخرى التي تعمل بشكل مستقل أو على منصات مركزية، تعمل Moby على Arbitrum Mainnet، مما يضمن اتصال قوي وسلس مع GMX.

منذ إطلاق ألفا على Arbitrum Mainnet، حققت Moby أكثر من 1.1 مليار دولار من حجم تداول الخيارات، محققة واحدة من أعلى أحجام التداول بين جميع بروتوكولات الخيارات الموجودة على السلسلة. كما أنه أول بروتوكول خيارات على الإطلاق يتلقى منحة مؤسسة Arbitrum قبل إطلاق الشبكة الرئيسية.

قال بن، الرئيس التنفيذي لشركة Moby: "منذ البداية، كرست Moby جهودها لتعزيز النمو في النظام البيئي لخيارات التمويل اللامركزي. كما يمثل هذا التعاون علامة فارقة جديدة في اعتماد تداول الخيارات على نطاق أوسع." يسرنا أن نتكامل مع مشروع رائد مثل GMX ونتطلع إلى لعب دور محوري في تطوير المنتجات المنظمة المدمجة مع مختلف المشتقات على السلسلة."

في المستقبل، تتمثل مهمة Moby في تحويل القطاع من خلال تطوير البنية التحتية الأساسية لجميع المشتقات على السلسلة. لتحقيق ذلك، ستعزز Moby تعاونها مع GMX، وهو بروتوكول مشتقات رائد.

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نبذة عن Moby

بقيادة فريق يتمتع بخبرة واسعة في مجال التمويل والبلوكتشين وعلوم البيانات، فإن Moby هو بروتوكول خيارات على السلسلة لقيادة السرد التالي للتمويل اللامركزي. يقدم Moby بيئة تداول محسنة تستند إلى محرك السيولة المتزامن (SLE) الرائد ونموذج المخاطر الديناميكية المتميزة، مما يتيح التسعير الدقيق في الوقت الفعلي، وأقل انتشار في السوق، والسيولة الوفيرة، وواجهة المستخدم/تجربة المستخدم من فئة Robinhood.

من المقرر أن يوفر Moby ميزات جديدة مثل نماذج تحسين كفاءة رأس المال والمنتجات المنظمة وخيارات قصيرة الأجل ومراكز الخيارات المشفرة للترحيب بالمؤسسات وجمهور TradFi التقليدي.

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نبذة عن GMX

يعد GMX مكانًا لامركزيًا بدون إذن وتبادل دائم. يستفيد المتداولون من الرسوم المنخفضة والسيولة العميقة وخفض مخاطر التصفية والأسعار الشفافة. يتم المساهمة بالسيولة على GMX من قبل المستخدمين، ويكسب مقدمو السيولة غالبية الرسوم التي يولدها البروتوكول، دون صانعي السوق الخارجيين.

عملت GMX بشكل تعاوني لإنشاء نظام بيئي قوي، مع ما يقرب من 100 تكامل مالي لامركزي، قامت GMX ببناء نظام بيئي قوي وتعمل كطبقة أساسية للسيولة الأساسية لأنظمة Arbitrum وAvalanche DeFi.

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