Moby يستعين بشركة GSR لتعزيز السيولة والتداول خارج البورصة لرمز Moby المميز

- يعزز Moby قدرات السيولة في النظام الإيكولوجي بالتعاون مع شركة GSR

- توفير صناعة سوق أعمق وتداول خارج البورصة (OTC) لرمز Moby المميز

سنغافورة, 12 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلن اليوم Moby، وهو بروتوكول خيارات على السلسلة البلوكشين يحافظ على أعلى حجم تداول على Arbitrum، عن تعاونه مع شركة GSR لتعزيز السيولة في السوق.

ستعمل GSR، وهي شركة تداول العملات الرقمية العالمية وموفرة السيولة، على زيادة سيولة رمز Moby المميز للمتداولين والمشاركين في السوق على مستوى العالم. يتمثل دور صانع السوق في تنظيم دفاتر الطلبات التي تعزز سوقًا سليمة وسائلة وديناميكية. لدى GSR عشر سنوات من الخبرة العميقة في سوق العملات المشفرة، كانت خلالها صانعة سوق وشريكة في النظام الإيكولوجي ومستثمرة نشطة متعددة المراحل.

رسّخ Moby وجودًا ملحوظًا لنفسه في مجال تداول الخيارات على السلسلة البلوكشين، إذ يقدم أسعارًا مثالية ومعاملات فورية على مدار الساعة. وبفضل الرافعة المالية العالية وكفاءة رأس المال القصوى، يمكّن Moby المستخدمين من الأدوات الفعالة التي تساعدهم في تداول المشتقات المالية.

في المستقبل، تتمثل مهمة Moby في تحويل القطاع من خلال تطوير البنية التحتية الأساسية للمشتقات على السلسلة البلوكشين. كجزء من هذه المهمة، سوف يتوسع Moby إلى Berachain، واحدة من أبرز الشبكات الرئيسية في السوق، وسيواصل أيضًا تقوية علاقاته الرئيسية، بما في ذلك تعاونه مع GSR.

للاتصال بِـMoby

فريق Moby

[email protected]

نبذة عن Moby

Moby هو بروتوكول خيارات على السلسلة البلوكشين لقيادة السرد التالي لـDeFi (التمويل اللامركزي). يقدم Moby بيئة تداول محسنة تستند إلى محرك السيولة المتزامن (SLE) الرائد ونموذج المخاطر الديناميكية المتميزة، مما يتيح التسعير الدقيق في الوقت الفعلي، وأقل انتشار في السوق، والسيولة الوفيرة، وواجهة المستخدم/تجربة المستخدم من فئة Robinhood.

من المقرر أن يوفر Moby ميزات جديدة مثل نماذج تحسين كفاءة رأس المال والمنتجات المنظمة للترحيب بالمؤسسات وجمهور TradFi التقليدي.

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نبذة عن GSR

تتمتع شركة GSR بعشر سنوات من الخبرة في سوق الأصول الرقمية عملت خلالها موفرة للسيولة ومستثمرة نشطة متعدد المراحل. تتضمن مجموعة خدماتنا التداول خارج البورصة (OTC) والمشتقات وصناعة السوق. يتم تضمين GSR في كل قطاع رئيسي من النظام الإيكولوجي للأصول الرقمية، إذ عملت مع مُصدِري الرموز المميزة والمستثمرين المؤسساتيين والمُعدّنين وأماكن التداول الرائدة.

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