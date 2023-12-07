Montgó Lifestyle تنتقل إلى موقع جديد من أجل المزيد من النمو

أليكانتي، إسبانيا, 7 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ --

تواصل شركة Montgó Lifestyle، بقيادة كل من Rogier Buningh وErik Dijkshoorn، نموها السريع وجذب الاهتمام الدولي. وقد قاد التفاني في تقديم رعاية متفوقة والاهتمام برفاهية الأفراد الشركة إلى الانتقال إلى إحدى أجمل المواقع في أوروبا.

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صرح السيد Rogier Buningh، مؤسس شركة Montgó Lifestyle، قائلًا: "نحن ملتزمون بتقديم رعاية استثنائية لمشاركينا ونسعى لخلق بيئة مهدئة وملهمة لهم".

يوفر انتقال الشركة إلى المنطقة الداخلية لساحل كوستا بلانكا بإسبانيا، طاقة استيعابية إضافية تضم 15 غرفة وجناحًا. وتركز Montgó Lifestyle Care على الإرشاد الشخصي للأفراد الذين يحتاجون إلى مساعدة جراء إصابتهم بالإرهاق أو الإدمان أو الاكتئاب.

ومن جانبه، قال السيد Erik Dijkshoorn، الشريك في شركة Montgó Lifestyle: "يتيح لنا تركيزنا على الرعاية الخاصة تقديم نهج شخصي يلبي الاحتياجات الفردية لضيوفنا. نحن متحمسون جراء الارتقاء بجهودنا في مجال الرفاهية إلى مستوى جديد في هذا الموقع المذهل".

تؤكد Montgó Lifestyle قيمة الرعاية المسبقة والرعاية اللاحقة والدعم الفوري دون انتظار، وهو الأمر الذي يوفر دعمًا فوريًا ومستمرًا للجميع.

للمؤسسات والأفراد الذين يبحثون عن التوازن، تقدم Montgó Lifestyle منتجع الأعمال المصمم حسب الطلب. وتركز هذه البرامج على توظيف الأفراد داخل المؤسسات، وتعزيز اتصال الفريق وتحسين التواصل بينهم.

سيتبنى الموقع الجديد للشركة مفهوم الاستدامة من خلال استخدام لوحات الطاقة الشمسية في توفير الطاقة إلى جانب توفير مصادر المياه الخاصة به والزراعة العضوية. هذه المبادرات تؤكد التزام الشركة بتوفير بيئة مسؤولة بيئياً.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني.

شاهد مقطع فيديو للموقع الجديد.

استمع إلى برنامج البودكاست (باللغة الهولندية).

يمكنك العثور على النص الإنجليزي للبودكاست من هنا.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2293239/Montgo_Lifestyle.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2293238/Montgo_Lifestyle_Logo.jpg