Morphy Richards توسع نطاقها العالمي: موزعين جدد وإطلاق مكيفات الهواء المحمولة المبتكرة في عام 2024

لندن، 8 يناير 2025 /PRNewswire/ -- في عام 2024، شرعت علامة Morphy Richards التجارية في تحول كبير، إذ قررت إيلاء الأولوية لتطوير منتجات مبتكرة تعزز الحياة اليومية. ومن أحد إنجازتها البارزة هذا العام إطلاق أول مكيف هواء محمول معتمد في العالم، والذي سرعان ما اكتسب شعبية على منصة Kickstarter، وقد بلغت مبيعاته ما يقرب من مليون دولار. لفت هذا المنتج الثوري الانتباه في معرض IFA، وأحرز العديد من جوائز التصميم والابتكار المرموقة، مما أثار اهتمام شركاء محتملين من أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية.

توسيع الشراكات العالمية

بالإضافة إلى الابتكار في المنتجات، نجحت Morphy Richards في تأمين اتفاقات توزيع حصرية في أكثر من عشرة دول ومناطق جديدة، بما في ذلك روسيا وبولندا وبلغاريا وفيتنام وسنغافورة وأمريكا الوسطى.

أعرب الموزع الفيتنامي: "بصفتها سوقاً ذات أهمية استراتيجية في جنوب شرق آسيا، تتمتع فيتنام بنفوذ إقليمي كبير. تهدف شراكتنا مع Morphy Richards إلى تحسين نوعية حياة المستهلكين الفيتناميين من خلال منتجات مبتكرة وعالية الجودة".

ومن وجهة نظر الموزع الروسي: "نحن سعداء بالتعاون مع Morphy Richards، وهي علامة تجارية تتميز بجودة منتجاتها الاستثنائية، وتصميمها الفريد، واستراتيجيات تسويقها المؤثرة في السوق العالمية للأجهزة المنزلية الصغيرة. نتوقع أن تجلب Morphy Richards الابتكار والأناقة إلى المطابخ الروسية وغرف المعيشة وغيرها من المساحات، وتعزيز تجارب الحياة اليومية".

سيمكن هذا التوسع Morphy Richards من إطلاق عملياتها المحلية في أوائل عام 2025، مما يضمن وصول العروض الكلاسيكية والمبتكرة إلى جمهور أوسع.

حضور مثير للإعجاب في الألعاب الأولمبية في باريس

كان أحد أبرز أحداث السنة هو حضور Morphy Richards البارز في دورة الألعاب الأولمبية في باريس. لم يقتصر تكييف الهواء المحمول المتطور على توفير الراحة للرياضيين في القرية الأولمبية فحسب، بل تلقى أيضًا إشادةً واسعةً لتعزيز تجربتهم بشكل كبير خلال الحدث.

نظرة مستقبلية: الخطط لعام 2025

بينما تتطلع Morphy Richards نحو عام 2025، ستواصل العلامة التجارية التركيز على تطوير منتجات معالجة الهواء مع الاستعداد أيضًا لتطوير فئات جديدة، مستفيدةً من خبرتها التكنولوجية وقدراتها التصنيعية لتقديم المزيد من الابتكارات الرائدة.

تتمتع Morphy Richards بقدرة على النمو المستمر، وتبث طاقةً حيويةً وتُظهر التزامًا ثابتًا بتوسيع السوق وتطوير العلامة التجارية في العام المقبل.

للتواصل: Aimee Gong، البريد الإلكتروني: [email protected]/[email protected]