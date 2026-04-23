Mosaic تجمع 18 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة أ لبناء منظومة تشغيل مدعومة بالذكاء الاصطناعي لصنّاع الصفقات

تعمل Mosaic على بناء منظومة تشغيل للمستثمرين الأكثر احترافاً في العالم ولمستشاريهم، من خلال أتمتة التحليلات الخاصة بنمذجة الصفقات التي جرى تاريخياً إعدادها وصيانتها يدوياً في Excel. تجمع Mosaic بين حسابات حتمية قائمة على قواعد واستخلاص البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي وسير عمل قائم على وكلاء الذكاء الاصطناعي لمساعدة فرق الصفقات على العمل بوتيرة أسرع، وتقليل أخطاء جداول البيانات، والتركيز على تطبيق الحكم الاستثماري بدلاً من أداء المهام الميكانيكية.

تُستخدم Mosaic اليوم لدى مؤسسات رائدة في الأسواق الخاصة، من بينها Warburg Pincus وBridgepoint وCVC وNew Mountain وEvercore. يفيد العملاء بأنهم ينجزون التحليلات الأساسية للصفقات بسرعة تصل إلى 20 ضعفاً، مثل نماذج شراء الحصص بالرفع المالي ونماذج التدفقات النقدية المخصومة، مع القضاء التام على أخطاء الروابط الخاطئة في الجداول عبر محرّك Mosaic للنمذجة القائم على قواعد.

في عام 2025، اختارت خمس من أكبر عشر شركات عالمية في مجال الأسهم الخاصة Mosaic بوصفها منصة نمذجة الصفقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المفضلة لديها، كما اختارها اثنان من أكثر بنوك الاستثمار نشاطاً في العالم لإعادة صياغة طريقة نمذجة المعاملات وتحليلها لصالح العملاء.

قال Ian Gutwinski، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Mosaic: "قبل Mosaic، كان آلاف المستثمرين (وأنا منهم) يقضون مئات الساعات في العمل مراراً على قوالب عامة لجداول البيانات لإعادة بناء وصقل البنية الحسابية الأساسية نفسها لكل فرصة استثمارية جديدة. لكن كل تلك الساعات لا تسهم في تحسين نتائج الاستثمار. لقد بنينا Mosaic لكي يقضي المستثمرون والمصرفيون وقتاً أقل في الربط ووقتاً أكبر في التفكير. وتمنح منصتنا المستخدمين سرعة الأتمتة وموثوقية الحسابات الحتمية، بحيث يمكنهم الوثوق بالتحليل في كل مرة".

على خلاف مساعدات Excel الذكية وغيرها من المناهج الاحتمالية، صُمّم محرّك النمذجة لدى Mosaic لإنتاج مخرجات قابلة للتكرار وجاهزة للتدقيق، بما يتيح للفرق توحيد هذه المخرجات عبر مختلف مسارات العمل، ويرسي أساساً للذاكرة المؤسسية واتخاذ قرارات أفضل بمرور الوقت. بما أن جميع النماذج تُنشأ وتُخزَّن في قاعدة بيانات مركزية وموحدة ومخصّصة لكل عميل على حدة، تستطيع الشركات بشكل متزايد تحليل أنماط تقييم الصفقات عبر بيانات صفقاتها الخاصة، ومقارنة الافتراضات المعيارية بالنتائج الفعلية.

Mosaic Autopilot: النمذجة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي انطلاقاً من رسالة بريد إلكتروني واحدة

تتيح Mosaic Autopilot، وهي الميزة الرئيسية للذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء لدى Mosaic، للمستخدمين بدء إنشاء النماذج عبر إرسال طلب بالبريد الإلكتروني إلى وكيل Mosaic، "Mo"، الذي يستخلص البيانات من المستندات الداعمة، بما في ذلك مذكرات المعلومات السرية، ويطبّق الإعدادات الافتراضية الخاصة بكل شركة، ويُنشئ نموذجاً جاهزاً للعرض على المدير الإداري ضمن رسالة رد بالبريد الإلكتروني خلال 5 دقائق.

قال Ryan Shannon، الشريك في Radical Ventures، الذي كان هو نفسه يقضي مئات الساعات في تحديث نماذج الصفقات عندما كان يشغل منصب مساعد لدى TPG: "عندما كنت أعمل في الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسهم الخاصة، كنت دائماً أُفاجأ بمقدار الوقت الذي تقضيه بعض أعلى الكفاءات تكلفةً في العالم في محاولة إصلاح النماذج المعطّلة بجهد يدوي صرف. ومع Mosaic، يمكن لهذه الكفاءات الباهظة التكلفة نفسها أن تقضي وقتها بدلاً من ذلك في التفكير في القرارات الحاسمة التي تفصل بين الاستثمارات الجيدة والاستثمارات الاستثنائية".

استخدامات التمويل

ستوسّع Mosaic فريقها في نيويورك عبر المجالات التالية:

الهندسة والمنتج ، لتوسيع نطاق تغطية سير العمل وتوسيع عمليات النشر على مستوى المؤسسات

تمكين العملاء ، لدعم التدريب والاعتماد لدى عملاء المؤسسات

استراتيجية دخول السوق ، لتوسيع حضور Mosaic لدى شركات الأسهم الخاصة والائتمان الخاص والخدمات المصرفية الاستثمارية

يبلغ عدد موظفي Mosaic حالياً 16 موظفاً، وتتوقع الشركة أن يرتفع العدد إلى أكثر من 40 بحلول نهاية 2026.

تحديثات مجلس الإدارة

كجزء من جولة تمويل من الفئة أ، سينضم إلى مجلس إدارة Mosaic كلٌّ من Ryan Shannon، الشريك في Radical Ventures، وTroy Pospisil، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Ontra.ai الرائدة في التكنولوجيا القانونية، وأول مستثمر في Mosaic. كما سيعمل John Megrue، نائب رئيس مجلس إدارة Radical Ventures والرئيس التنفيذي السابق لـ Apax، مستشاراً استراتيجياً للرئيس التنفيذي لـ Mosaic.

قال John Megrue: "هناك قدر كبير من الضجيج حالياً في قطاع الخدمات المالية في ما يتعلق بأدوات الذكاء الاصطناعي. وللأسف، فإن الغالبية العظمى من هذه العروض تعد بالكثير وتقدم القليل، ولا توفّر قيمة حقيقية للشركات. لكن Mosaic تمثل استثناءً نادراً، إذ تضم فريقاً يفهم بعمق ما تحتاجه أبرز البنوك الاستثمارية وصناديق الأسهم الخاصة وصناديق الائتمان الخاص، وهي من بين عدد قليل من المنتجات التي تقدّم قيمة فعلية اليوم".

قال Troy Pospisil: "يسعدني الانضمام إلى مجلس إدارة Mosaic بعد أن دعمت الشركة في بداياتها بصفتي مستثمراً شخصياً. تعالج Mosaic مشكلة معقدة في سوق أهتم به اهتماماً بالغاً، وأعتقد أن Ian والفريق عالمي المستوى الذي جمعه حوله يمتلكون المزيج الفريد من الخبرة القطاعية والعمق التقني والمثابرة اللازمة لإحداث تغيير فعلي في سلوكيات متجذرة لم تتطور منذ 50 عاماً. وفي خضم موجة الترويج للذكاء الاصطناعي، تتمسك Mosaic بالمبادئ الأساسية لريادة الأعمال التي أقدّرها، وهي التركيز الشديد على العميل واستخدام كل تقنية ومورد متاح، سواء كان ذكاءً اصطناعياً أو سير عمل أو دعماً عالمي المستوى، لتحقيق نتائج يقدّرها عملاؤها حقاً".

نبذة عن Mosaic

Mosaic هي المنصة الرائدة لنمذجة الصفقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي للأسواق الخاصة. تعمل الشركة على أتمتة التحليلات الأساسية وتوحيدها، مثل نماذج شراء الحصص بالرفع المالي ونماذج التدفقات النقدية المخصومة، باستخدام حسابات حتمية قائمة على قواعد، إلى جانب استخلاص البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي وسير عمل قائم على وكلاء الذكاء الاصطناعي. تساعد Mosaic شركات الأسهم الخاصة وشركات الائتمان الخاص وصناديق التحوط وبنوك الاستثمار على تقليل الوقت المستغرق في أعمال النمذجة الروتينية وزيادة الوقت المخصص للحكم الاستثماري.

وقت أقل في الربط، ووقت أكبر في التفكير.

نبذة عن Radical Ventures

Radical Ventures هي شركة رأس مال جريء مقرها تورونتو، تركّز حصرياً على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات العميقة. تأسست الشركة في عام 2017، وهي تعقد شراكات مع شركات في المراحل المبكرة ومراحل النمو تبني تطبيقات ذكاء اصطناعي تحويلية عبر مجالات العلوم والصناعة والتكنولوجيا. تدير Radical أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي من الأصول، وقد استثمرت في شركات رائدة في فئاتها مثل Cohere وWaabi وWorld Labs وWriter AI.

