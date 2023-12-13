Motive Partners تستحوذ على حصة التحكم في Splitit

أتلانتا ونيويورك، 13 دجنبر/كانون الأول 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت Splitit Payments Limited (المشار إليها في ما يلي بِـ"Splitit" أو "الشركة") (ASX:SPT)، منصة تكنولوجيا المدفوعات المدمجة بالكامل ذات العلامة البيضاء والتي تسمح للعملاء بالدفع عن طريق الأقساط المرتبطة بالبطاقة باستخدام بطاقتهم الحالية عند الخروج دون زيادة إجمالي رصيدهم، اليوم أنها انسحبت طوعًا من ASX عند إغلاق أول 25 مليون دولار أمريكي من التزام النمو البالغ 50 مليون دولار أمريكي من الصناديق التي نصحت بها Motive Partners (مع الشركات التابعة لها، "Motive"). سيتم استخدام هذه الأموال لتسريع نمو Splitit ودعم تنفيذ خطتها الإستراتيجية.

يتكون التزام Motive بقيمة 50 مليون دولار أمريكي من شريحتين بقيمة 25 مليون دولار أمريكي مقابل إصدار أسهم ممتازة جديدة. تم إغلاق الشريحة الأولى البالغة 25 مليون دولار أمريكي أمس بعد أن تلقت شركة Splitit موافقة ساحقة من المساهمين في 13 نونبر/تشرين الثاني 2023 على (1) الشطب الطوعي للشركة من ASX، و(2) إعادة مقر الشركة من إسرائيل إلى جزر كايمان عن طريق تبادل الأسهم الذي يتم من خلال عملية الدمج. سيتم استثمار الشريحة الثانية البالغة 25 مليون دولار أمريكي عند تحقيق Splitit لبعض معالم الأداء المالي لعام 2023 بالكامل (والتي تتجاوزها Splitit حاليًا) 1 واستيفاء بعض شروط الإغلاق الأخرى. للحصول على معلومات إضافية، يرجى الرجوع إلى إعلان ASX الخاص بـ Splitit بتاريخ 16 غشت/آب 2023.

علق دون روبرتسون، رئيس شركة Splitit قائلاً: "يسعدنا أن نختتم الجولة الأولى من استثمار النمو لشركة Motive. وباعتبارها شركة راعية للأسهم الخاصة على مستوى عالمي تتمتع برأس مال كبير وخبرة واسعة في مجال المدفوعات وقدرات ذات قيمة مضافة وعلاقات صناعية عميقة، فإن Motive هي الشريك المثالي لدعم Splitit في خلق قيمة طويلة الأجل."

وأضاف ناندان شيث، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة Splitit: "إن جذب مستثمر استراتيجي من هذا العيار هو شهادة على جودة فريقنا وعروضنا الفريدة والمبتكرة. يعمل استثمار Motive على تعزيز ميزانيتنا العمومية بشكل كبير ويجلب خبرة إضافية في مجال المدفوعات العالمية، مما يسمح للفريق بتسريع استراتيجية منتجاتنا ذات العلامة البيضاء، وابتكار المنتجات، وشراكات التوزيع العالمية من المستوى الأول.

علق جيف يابوكي، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس في Motive Partners، قائلاً: "يسعدنا أن نصبح مستثمرًا استراتيجيًا في Splitit. لقد أنشأت الشركة وإدارتها نهجًا متميزًا للابتكار التجاري عبر مجموعة رائعة من الشراكات الإستراتيجية التي نعتقد أنها ستفتح سوقًا جذابة. ونحن نتطلع إلى الشراكة مع فريق Splitit الموهوب للارتقاء بالشركة إلى آفاق جديدة."

أضاف بليث ماسترز، الشريك المؤسس في Motive Partners: "لقد تأثرنا بتطور Splitit إلى منصة الأقساط الرائدة المرتبطة بالبطاقة، ونحن متحمسون لإتاحة الفرصة لنا لتطبيق خبراتنا ومواردنا لتعزيز مسار النمو العالمي لـ Splitit."

حول شركة Splitit

تدعم Splitit الجيل القادم من الابتكارات التجارية من خلال منصة التقسيط كخدمة ذات العلامة التجارية التجارية. تعمل Splitit على حل التحديات التي تواجهها الشركات من خلال موفري خدمة الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) القديمين مع إطلاق العنان للابتكار التجاري في نقطة البيع لشبكات البطاقات ومصدري البطاقات والمستحوذين، كل ذلك من خلال واجهة برمجة تطبيقات شبكة واحدة. تعمل منصة التقسيط كخدمة من Splitit على تخفيف المشكلات المتعلقة باشتر الآن وادفع لاحقًا (BNPL)القديمة مثل انخفاض مسار التحويل، والفوضى عند الخروج، ونقص التحكم في تجربة عملاء التاجر مع إعادة القوة إلى أيدي التجار لرعاية العملاء والاحتفاظ بهم وتحفيز التحويل وزيادة متوسط قيمة الطلب. يعد حل العلامة البيضاء من Splitit هو خيار التقسيط الأسهل للتجار لاعتماده ودمجه وتشغيله مع تقديم تجربة مبسطة ومرتبة ومضمنة في تدفق الشراء الحالي. يقع المقر الرئيسي لشركة Splitit في أتلانتا، ولديها مركز للبحث والتطوير في إسرائيل ومكاتب في لندن وأستراليا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة Splitit.com.

نبذة عن Motive Partners

Motive Partners هي شركة أسهم خاصة متخصصة تجمع بين المستثمرين والمشغلين والمبتكرين ("نموذج IOI") لمتابعة نمو الأسهم واستثمارات الاستحواذ في شركات الخدمات المالية والتجارية التي تدعم التكنولوجيا. لدى Motive أصول تحت الإدارة بقيمة 4.8 مليار دولار وتستهدف خمس قطاعات فرعية رئيسية: الخدمات المصرفية والمدفوعات وأسواق رأس المال والبيانات، والتحليلات وإدارة الاستثمار والتأمين. من خلال مجموعتها الداخلية من المستثمرين والمشغلين والمبتكرين، توفر Motive خبرات واتصالات وقدرات مختلفة لاستثماراتها لخلق قيمة طويلة الأجل. واليوم، توظف Motive أكثر من 230 متخصصًا وتمتلك مكاتب في مدينة نيويورك ولندن وبرلين.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة motivepartners.com.

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل على:

Splitit

دانييل بوجي / مايكل ماكمولان

مجموعة Berns للاتصالات

[email protected] / [email protected]

MOTIVE PARTNERS

سام تيدزويل نوريش

المدير العام لعلاقات المستثمرين

0178 5591 78 44+ | [email protected]

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1 مؤشر بناءً على سعر صرف [1.54] دولار أمريكي إلى دولار أسترالي في [11] دجنبر/كانون الأول 2023. جميع المبالغ الأخرى في هذا الإعلان مقتبسة بالدولار الأمريكي.

يتم حاليًا تجاوز الأهداف المقاسة على أساس سنوي حتى 30 شتنبر/أيلول 2023.