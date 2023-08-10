MultiBank Group تحصل على ترخيص وسيط أوروبي من CySEC لتصبح أكثر مؤسسات المشتقات المالية تنظيمًا في جميع أنحاء العالم بعدد 12 جهة تنظيمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 10 أغسطس / آب 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت MultiBank Group، أكبر مؤسسة مشتقات مالية في جميع أنحاء العالم، أن أحدث شركة تابعة لها، MEX Europe Ltd، قد حصلت على ترخيص من لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) لتقديم خدمات للعملاء مع الامتثال الكامل للقوانين المعمول بها في الأسواق الأوروبية.

يمثل هذا الإنجاز معلم مهم آخر للمجموعة ويظهر التزامها المستمر بتحقيق أعلى مستوى من المعايير التنظيمية وأمن الأموال.

MultiBank Group Secure a European CySEC Broker License

قال ناصر طاهر، رئيس مجلس إدارة MultiBank Group: "نحن فخورون للغاية بالحصول على ترخيص CySEC، مما يعكس تفانينا في التطوير المستمر للنظام البيئي الرائد للمنتجات والخدمات المالية المنظمة في العالم". "تعمل MultiBank Group في المجال المالي بسجل حافل لا تشوبه شائبة لأكثر من 20 عامًا، وعلى هذا النحو، فقد اكتسبت سمعة طيبة في توفير أعلى مستوى من أمان الأموال والخدمات المالية من الدرجة الأولى والتكنولوجيا والمنتجات الحائزة على الجوائز التي جعلت من MultiBank وسيط المشتقات المالية الأكثر استخدامًا في العالم مع قاعدة عملاء أوفياء تضم أكثر من 1000000 مستخدم".

يأتي الكشف عن MEX Europe عندما تتوقع شركة MultiBank Group طرحها للاكتتاب العام في عام 2023 مع العديد من المشروعات الرائدة بما في ذلك منصة تداول ECN بين البنوك للمؤسسات المالية والبنوك وتبادل الأصول الرقمية المنظم في أستراليا وتطبيق تداول اجتماعي محسّن ومعالج مدفوعات رقمية عالمي، يهدف إلى إنشاء أول نظام بيئي متعدد الأصول في العالم لسد الفجوة بين أشكال التمويل التقليدية وغيرها من أشكال التمويل الناشئة.

بالإضافة إلى ترخيص CySEC، أعلنت MultiBank Group في أكتوبر الماضي أنها حصلت على تراخيص من SCA في الإمارات العربية المتحدة وMAS في سنغافورة. تنضم MEX Europe إلى صفوف المؤسسات المالية الأخرى ضمن MultiBank Group التي تنظمها هيئات تنظيمية مرموقة، تضم، ASIC وAUSTRAC وBaFin وFMA وFSC وCIMA وTFG وVFSC. مع 12 هيئة تنظيمية، تضمن MultiBank Group بيئة تداول منظمة وآمنة بالكامل للعملاء في جميع أنحاء العالم. منذ تأسيسها حتى يومنا هذا، تحتفظ MultiBank Group بسجل تنظيمي نظيف شائبة مع أكثر من 25 فرعًا في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن MultiBank Group

تأسست MultiBank Group في الولايات المتحدة الأمريكية، في عام 2005. فهي تتميز بحجم تداول يومي يزيد عن 12.1 مليار دولار أمريكي وتطورت لتصبح واحدة من أكبر مزودي المشتقات المالية عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم، حيث توفر منصات تداول حائزة على جوائز ورافعة مالية تصل إلى 500:1 على المنتجات بما في ذلك، الفوركس والمعادن والأسهم والسلع والمؤشرات والأصول الرقمية. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة https://multibankfx.com .

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