MWC 2024 | الحل Huawei Multilayer Ransomware Protection (MRP) أول حل يحصل على اعتماد Tolly

برشلونة، إسبانيا، 29 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- في مؤتمر MWC Barcelona 2024، تم اعتماد الحل Multilayer Ransomware Protection (MRP) Solution (الحماية المتعددة الطبقات من برامج الفدية) من Huawei من قِبل مجموعة Tolly Group، وهي منظمة اختبار دولية موثوق بها. تظهر نتائج الاختبار أن Huawei MRP اكتشف 100% من عينات برامج الفدية من خلال التعاون بين التخزين والشبكة. يمكن لأجهزة الشبكة التعرف على المعلومات ومستوى برامج الفدية، والتعاون مع أجهزة التخزين لتنفيذ الحظر والحماية، واستعادة الخدمات إلى حالتها الطبيعية.

لا تزال هجمات برامج الفدية تمثل تهديدًا عالميًا، حيث تمثل قطاعات الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والتصنيع الأهداف الرئيسية لها. لذلك، من الضروري للمؤسسات تعزيز "حصانة" مراكز البيانات الخاصة بها للحماية من الفيروسات وهجمات برامج الفدية، ولضمان التشغيل المستقر لأنظمة الخدمة الأساسية الخاصة بها.

ويعد حل Huawei MRP أول حل للحماية من برامج الفدية في الصناعة لتحقيق التعاون بين مساحات التخزين والشبكة، ويوفر دفاعًا مكونًا من خطين، يتضمن ست طبقات من الحماية. إن الشبكة هي خط الدفاع الأول، المختص بالدفاع الأمني، حيث توفر منع التطفل على حدود الشبكة ومنع الانتشار داخل الشبكة الداخلية (الإنترانت). ويعد التخزين هو خط الدفاع الأخير لحماية البيانات، حيث يوفر حماية للمواد المخزنة ولقطات آمنة وحماية للنسخ الاحتياطي وحماية منطقة العزل. يبني حل MRP نظامًا دفاعيًا متعمقًا يغطي مراحل ما قبل الحدث وما أثناءه وما بعده، والذي يتوافق مع إطار عمل الأمن السيبراني للتعريف والحماية والكشف والاستجابة والاسترداد (IPDRR) الخاص بالمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا، National Institute of Standards and Technology (NIST). إنه حل منهجي للدفاع ضد هجمات برامج الفدية، ويمكنه تلبية متطلبات المؤسسات العالمية بشكل أفضل لتوفير أمان عالي للبنية التحتية لمركز البيانات.

يتضمن اختبار الحل MRP حالات اختبار يبلغ عددها 21. ولقد نجح الحل MRP في اجتيازها كلها. ويغطي الاختبار جوانب الاكتشاف التعاوني والحظر التعاوني والحماية التعاونية واسترداد الخدمة.

في MWC 2024، أصدر Kevin Tolly، مؤسس مجموعة Tolly Group، شهادة "حل الحماية من برامج الفدية متعددة الطبقات (MRP) من Huawei" لشركة Huawei. وقال: "غطى هذا الاختبار الجوانب الأربعة للحماية من برامج الفدية، بما في ذلك الكشف عن الفيروسات وحظرها وحماية النظام واسترداده. واستخدم 21 سيناريو اختبار نموذجيًا، وهو أكثر الاختبارات التي أجرتها Tolly حتى الآن شمولاً وصرامة بشأن الحماية من برامج الفدية. وتُظهر نتائج الاختبار أن قدرة الحل MRP من Huawei هي الرائدة في الصناعة."

لمزيد من المعلومات، يرجى تنزيل تقرير الاختبار على:

https://www.tolly.com/publications/detail/224103

للحصول على تفاصيل بشأن Huawei MRP، تُرجى زيارة: https://e.huawei.com/en/solutions/data-center/multi-level-data-center/mrp

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2350582/Huawei_Multilayer_Ransomware_Protection.jpg