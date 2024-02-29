MWC2024: Huawei تطلق حل Intelligent Factory لخلق مستقبل أفضل وأكثر ذكاءً ومراعاة للبيئة

برشلونة، إسبانيا، 29 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- في MWC 2024، أطلقت شركة Huawei حل Intelligent Factory Solution (المصنع الذكي)، الذي كان جزءًا من جلسة جهات التصنيع والشركات الكبرى التي عقدتها Huawei حول "التعمق في الصناعات، وخلق مستقبل أفضل وأكثر ذكاءً ومراعاةً للبيئة". جمعت الجلسة قادة الصناعة والخبراء لمشاركة أحدث الحلول وأفضل الممارسات في مجال البحث والتطوير للمنتجات والإنتاج وإدارة العمليات، مع تشجيع التعاون في الوقت نفسه.

The Launch of the Intelligent Factory Solution

وقال Liu Chao، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال التصنيع والمؤسسات الكبيرة في Huawei: "إن التكامل بين التكنولوجيا الرقمية والاقتصاد الحقيقي آخذٌ في التقدُّم. وستواصل Huawei الاستفادة من الابتكار التكنولوجي والمعرفة الصناعية لتوفير منتجات وحلول ذكية تغطي سلسلة القيمة الكاملة لمؤسسات التصنيع. وسنتعاون أيضًا مع الشركاء من أجل خدمة العملاء النهائيين بشكل أفضل." واستطرد Liu موضحًا أن Huawei تهدف إلى مساعدة المؤسسات في ترقية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بها لتسريع البحث والتطوير والابتكار في المنتجات، وتحسين كفاءة الإنتاج مع تقليل التكاليف، وضمان عمليات مؤسسية مُبسَّطة ومستدامة.

وكذلك استضاف Wang Zhiya، المدير التنفيذي للعمليات في وحدة أعمال التصنيع والمؤسسات الكبيرة في Huawei، حفل إطلاق حل Intelligent Factory Solution. يعتمد هذا الحل بنية التقنية التي مفادها: "سحابة واحدة، وشبكة واحدة، ومنصة واحدة"، والتي تعمل على تيسير تدفق البيانات الهندسية، ومعلومات الأعمال، وعملية الإنتاج.

وعلى وجه التحديد، تدمج "الشبكة الواحدة" IP وشبكة النفاذ الضوئي الصناعية (PON) و5G، ما يتيح توصيل العديد من الأجهزة بسلاسة على نطاق واسع وفي سيناريوهات متعددة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل "الشبكة الواحدة" أيضًا على تعزيز كفاءة جمع البيانات إلى مليون نقطة بيانات في الثانية، ويعد هذا مستوى رائدًا في الصناعة.

وإلى جانب هذا، توفر Huawei Cloud تمكين البيانات والتطبيقات، بالإضافة إلى خدمات أخرى لدعم التطبيقات الذكية مثل جدولة الإنتاج المتقدمة والتوائم الرقمية. ويمكن أن يساعد ذلك الشركات المصنعة في تقصير الدورة من أول الطلب إلى التسليم، مع تحسين فعالية المعدات بشكل عام.

وفي ما يتعلق بتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمؤسسات، شارك Tamás Szabó، مسؤول مركز البيانات في BorsodChem، تجربته في بناء مراكز البيانات المراعية للبيئة.

وبالنسبة لتطبيقات المؤسسات الذكية، قدمت Lili Yin، المديرة العامة لمنطقة أوروبا في Quicktron Robotics، حل نظام العمليات اللوجستية الذكية Smart Logistics Operations System Solution، الذي تم إنشاؤه بالاشتراك مع Huawei. واستعرضت Yin أيضًا مشروعًا حول الروبوتات المتنقلة المستقلة (AMR) للمستودعات السريعة المدعومة بشبكة AirEngine Wi-Fi 6 من Huawei.

وتؤمن Huawei أنه من خلال التفاعل المستمر وتبادل المعرفة والجهود التعاونية، سيتقدم ذكاء المؤسسات وتنجح جهود رقمنتها، مما يؤدي إلى مزيد من النمو ومستقبل أكثر إشراقًا لهذه الصناعة.

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