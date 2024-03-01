MWC2024: Huawei تطلق حلول المدن الذكية من الجيل التالي لتسريع ذكاء المدن

برشلونة، إسبانيا، 1 مارس 2024 /PRNewswire/ -- خلال MWC 2024، أطلقت Huawei حلولها من الجيل التالي للمدن الذكية في نقاش حول مائدة مستديرة تحت عنوان "بناء التوائم الذكية للمدن لتسريع ذكاء المدن". اجتمع خبراء صناعة الحكومات من آسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية، وأفريقيا، والصين لمناقشة الموضوعات الساخنة حول المدن الذكية، هادفين إلى تسهيل الرقمنة الحكومية وتسريع ذكاء المدن.

البناء الذكي للمدن يتطور بسرعة، والتعقيدات المتزايدة خلال إدارة المدن العمرانية تتطلب بشكل ضروري معماريات وتقنيات جدد لدعم الترقية الحالية للرقمنة الحضرية. تمثل التوائم الذكية للمدن تمثل المعماريات التقنية من الجيل القادم ذات التوجه المستقبلي للمدن الرقمية. بناءً على تقنيات مثل استشعار إنترنت الأشياء، الاتصال عالي السرعة، الحوسبة السحابية، البيانات الكبيرة، ونماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية، تساعد هذه المعمارية على بناء نظام ذكي متكامل يتميز بتناغم بين السحابة والشبكة والحافة والجهاز، ويدمج بيانات جميع المجالات لإدارة المدينة، ويضمن العمليات المستمرة، ويمكن العمل السلس والتهيئة الذاتية للمدينة، وأساسيًا يجعل المدينة أكثر ذكاءً.

قال Zhou Hongquan، الرئيس التنفيذي للعمليات في وحدة أعمال رقمنة الخدمات العامة للحكومات في Huawei: "تمثل معمارية التوائم الذكية للمدينة إنجاز Huawei الأحدث في التقنيات والتطبيقات الأساسية للمدن الذكية. المعمارية تساعد مديري المدن على تحسين كفاءة عمليات المدينة، وتحسين جودة حياة السكان، وتوفير دعم قوي للتطوير المستدام للمدن الذكية.".

بناءً على معمارية التوائم الذكية للمدينة، تعمل Huawei مع شركاء عالميين لبناء بنيات تحتية رقمية جديدة لتحقيق الحوكمة الفعالة للمدينة وتسريع ذكاء المدينة. بالنسبة للممارسة العملية، نجحت Huawei في تحسين كفاءة التعاون بين أقسام الإدارة العمراية بنسبة 40٪ وكفاءة التعامل مع حوادث الرأي العام بنسبة 30٪.

خلال المؤتمر، عرضت Huawei الحلول المتقدمة مثل مركز التشغيل الذكي للمدينة (IOC) الخاص بالمدن الذكية، وخدمات الحكومات، والنماذج الأساسية للمدن، ساعيةً لتعزيز حوكمة المدن. يدمج IOC وظائف إدراك المدينة، إدارة التشغيل، الأوامر التعاونية، وتحليل صناعة القرار، وهو "المركز" لإدارة تشغيل المدينة. يستغل حل خدمات الحكومات مساعد الذكاء الاصطناعي لتوفير تجارب مرضية وذكية في التعامل مع خدمات الحكومة. تُطبق نماذج الأساس للمدينة على تشغيل المدينة، والإدارة، والقيادة، والخدمات، لتحسين الجودة مع زيادة الكفاءة، لبناء أساس لذكاء المدينة.

في المستقبل، ستواصل وحدة أعمال رقمنة الخدمات العامة للحكومات التعاون مع شركاء عالميين، واستخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأكثر تطورًا فضلًا عن معمارية التوائم الذكية للمدينة المفتوحة والمركزة للمساهمة في بناء المدن الذكية، متيحين للمدن الشعور والتفكير والتطور التدريجي.