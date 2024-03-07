MWC2024: Huawei تطلق حلولاً مخصصة بحسب سيناريوهات الاستخدام لصناعة البيع بالتجزئة

برشلونة، إسبانيا، 7 مارس 2024 /PRNewswire/ -- في مؤتمر MWC Barcelona 2024، أطلقت شركة Huawei الحل Smart Retail Solution المصمم لمجمعات البيع بالتجزئة، والمتاجر، والربط البيني المتعدد الفروع. وتركز سلسلة الحلول هذه على المتاجر الذكية والتخزين الذكي وكفاءة استهلاك الطاقة والتسويق الرقمي، وهي تستخدم أحدث تقنيات Wi-Fi والتخزين والسحابة وإنترنت الأشياء (IoT) لمساعدة شركات البيع بالتجزئة في زيادة الكفاءة وخفض التكاليف وتحسين تجربة المستهلك.

Huawei launches Smart Retail Solution

يرتبط مجال البيع بالتجزئة ارتباطًا وثيقًا بحياة الناس اليومية. ومثلما ينبغي لأصحاب الأعمال مواكبة احتياجات المستهلكين المتطورة ، يجب عليهم أيضًا التصدي لمجموعة من التحديات التشغيلية. وتشمل هذه التحديات إدارة المخزون وحركة المرور واستراتيجيات التسويق والتكاليف. ومن هذا المنطلق، يزداد زخم التحول الرقمي في مجال البيع بالتجزئة بالإضافة إلى ترقيته بإدماج الذكاء في آلياته.

يتكون الحل Smart Retail Solution الذي أطلقته Huawei في MWC 2024 من أربعة حلول مخصصة بحسب السيناريوهات. أولاً، يأتي الحل الذكي Smart Retail Solution متكاملاً مع أمان الشبكة السحابية والنشر المتقارب لنقاط الوصول (APs) وملصقات الرف الإلكترونية (ESLs). ويستخدم شبكة واسعة النطاق محددة بالبرمجيات (SD-WAN) وWi-Fi 6/7 لنشر شبكات عالية الجودة، بينما يعمل AP+ESL على تحسين الكفاءة التشغيلية. ثانياً، يوفر حل التخزين الذكي نظام مخزون البضائع الذي يجمع بين إنترنت الأشياء والمركبات الموجهة الآلية (AGVs) والتعرف على الترددات اللاسلكية (RFID). وهذا يسهل الفرز التلقائي للبضائع والإدارة المرئية، ومن ثم يجعل إدارة لوجستيات المستودعات أسهل. وثالثًا، من خلال حل كفاءة استخدام الطاقة، يمكن لمستشعرات إنترنت الأشياء أن تساعد في ضبط تكييف الهواء والإضاءة في مراكز التسوق بذكاء، ما يوفر الطاقة ويقلل الانبعاثات. يوفر هذا الحل بوابة متعددة الأغراض، تدمج ست وظائف، ويعد مثاليًا لخفض استهلاك الطاقة. وأخيرًا، يتيح حل التسويق الرقمي لمجموعات الشركات الحصول على إحصائيات حركة المرور والمعلومات الإدارية الأخرى من كل متجر تقوم بتشغيله. ويمكنها استخدام هذه المعلومات لتحسين تخطيطات المتجر وتنفيذ التسويق الدقيق بناءً على تحليلات البيانات الضخمة.

وقد تم استخدام هذه الحلول من قبل سلاسل البيع بالتجزئة الكبيرة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ. واستشرافًا للمستقبل، سيستمر حل البيع بالتجزئة الذكي Smart Retail Solution من Huawei في تعزيز الرقمنة والترقية الذكية لشركات البيع بالتجزئة، مما يوفر في النهاية تجارب تسوق أكثر متعة للمستهلكين في كل أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات حول الحل Smart Retail Solution من Huawei، تُرجى زيارة:

https://e.huawei.com/cn/industries/retail

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