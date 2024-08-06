NAGA تطلق تحديثات مثيرة للاهتمام لمنصتها ولتطبيق الهاتف

هامبورغ، ألمانيا, 6 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ -- تسعد NAGA بالإعلان عن سلسلة من التحديثات القوية التي تهدف إلى تحسين تجربة الاستخدام بشكل كبير ولخلق بيئة تداول أسهل في الاستخدام.

استكشف أبرز المتداولين سهولة

NAGA Rolls Out Exciting Platform and Mobile App Upgrades

حصلت منصة NAGA.com تحديث ضخم فيما يتعلق بأقسام أبرز المتداولين (Top Traders) وقائمة المتصدرين (Leaderboard). واجهة الاستخدام المُعاد تصميمها تقدم تجربة سلسة ومبتكرة في الوصول إلى معلومات المتداولين الآخرين واستكشافها. يمكن للمستخدمين استكشاف وتصفية أفضل المتداولين بسهولة أكبر، مما يضمن أن جميع الملفات الشخصية ذات الصلة مرئية وأن المعلومات التفصيلية على بعد بضع ضغطات فقط.

تداول في أي مكان بالاعتماد على معلومات وإشارات التداول

نظرًا للنمو الكبير لعدد المتداولين الذين يفضلون التداول باستخدام هواتفهم، تقدّم NAGA خاصية إشارات التداول من Trading Central مباشرةً من خلال تطبيقات الهاتف. تقدّم هذه الخاصية رؤى ومعلومات سريعة حول التداول لزيادة قدرة المستخدمين على متابعة الأسواق بشكل سلس واتخاذ قرارات تداول موفّقة حتى في أثناء تنقلهم.

نسخ تداول يعتمد على الأداء

بناءً على التزامها المستمر لتقديم تجربة استخدام أفضل، حدّثت NAGA هيكل الرسوم وسياسة المكافآت الخاصة بمنتج نسخ التداول. حاليًا، سوف تُحسب الرسوم المدفوعة من طرف المستخدمين وكذلك المكافآت التي يحصل عليها المتداولون التي يتم نسخ تداولاتهم بناءً على الأداء، لتكون تلك المدفوعات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بنتائج التداول الفعلية. هذا التحديث يهدف إلى مكافأة استراتيجيات التداول الناجحة والمميزة، وزيادة رضا المستخدم بشكل عام.

شركة NAGA هي شركة ألمانية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، وتقدّم تطبيق شامل "سوبر آب" يهدف إلى دمج التداول الاجتماعي، والاستثمار في الأسهم، والعملات الرقمية، والتجربة البنكية المستقلة الافتراضية في منصة واحدة شاملة، وذلك بالاعتماد على تقنياتها المتقدمة المسجّلة. تعمل NAGA في 100 دولة عبر 9 مكاتب محلية، وتقدّم الشركة مجموعة كبيرة من الخدمات للعملات الورقية والرقمية. توفّر المنصة بطاقات VISA مادية مع دعم التحويل التلقائي للعملات الرقمية والعملات المشفرة، إلى جانب مزايا الاسترداد النقدي، التواصل الاجتماعي الديناميكي، وخصائص النسخ التلقائي المتقدمة التي تتيح للمستخدمين محاكاة استراتيجيات المتداولين الأعلى أداءً. صُممت NAGA لمخاطبة الجمهور العالمي، ولذلك فهي توفّر NAGA نظامًا بيئيًا ماليًا شاملاً وفعالًا للتمويل الشخصي والتداول.

انضم اليوم إلى مجتمع NAGA واكتشف آفاق جديدة للتداول وإدارة التمويل الشخصي!

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2475625/NAGA_Mobile_App.jpg