NAGA تفتح آفاقًا جديدة: الكشف عن أول تطبيق تداول مدمج داخل تطبيق تيليجرام

هامبورغ، ألمانيا, 19 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- في خطوة قوية ومبتكرة من شأنها أن تغيّر طريقة تعامل المستثمرين الأفراد مع الأسواق المالية، أطلقت NAGA أول تطبيق تداول مدمج ومتكامل داخل منصة تيليجرام (Telegram)، وهو الأول من نوعه عالميًا، وبهذا سوف تستقطب NAGA أكثر من 950 مليون مستخدم وتتيح لهم فرصة التداول. هذه الخطوة الرائدة تضع NAGA في مكانة مميزة؛ لأنها المنصة الأولى التي تقدّم وصولاً سهلًا وسلساً للأسواق المالية مباشرةً من خلال مركز تطبيقات تيليجرام، مما يمهد الطريق لنمو كبير في عدد المستخدمين وتدفقات جديدة من الإيرادات.

NAGA Breaks New Ground: Unveils First-Ever Trading App Integrated into Telegram Messenger

منصة NAGA، والتي تحمل الشعار "Everything Trading" أو "كل شيء يتعلّق بالتداول" تجلب كافة خصائص التطبيق الرائد الخاص بها "سوبر آب" إلى قلب منصة تيليجرام. يمكن للمستخدمين حاليًا، ودون أن يتركوا تيليجرام، الانضمام للمنصة، وإتمام إجراءات اعرف عميلك KYC، وإيداع الأموال، والبدء في تداول أكثر من 4,000 أصل مالي يضم الأسهم الحقيقية، وعقود الفروقات على الأسهم، والفوركس، والعملات الرقمية، والمؤشرات، وكذلك السلع. يتوفّر تطبيق NAGA المتكامل، NAGA Everything App، مباشرة على تيليجرام عبر الرابط: https://t.me/nagatrading_bot

يمكن لقاعدة مستخدمي تيليجرام الضخمة والنشطة أن تستمتع بوصول كامل للأسواق المالية العالمية، مباشرةً من خلال التطبيق الذي يعتادون استخدامه يوميًا بالفعل. بالنسبة لـ NAGA، هذا الدمج ليس فقط ميزة ثورية جديدة، بل إنه مدخل لجمهور جديد وضخم قد لم يتعرّف إلى التداول من قبل. الأمر الأكثر جاذبية هو الوصول المدمج إلى كل من إصدارات الجوال والويب من منصة NAGA، مما يوفر للمستخدمين تجربة مترابطة تمامًا عبر الأجهزة.

مستقبليًا، تخطط NAGA لتوفير تحديثات شهرية لإصدار تيليجرام الجديد، مع طرح مترقّب لخصائص شديدة الجاذبية لمستخدمي NAGA، مثل التداول الاجتماعي، والنسخ التلقائي، وذلك لإتاحة فرصة مثالية لنسخ صفقات أبرز المستثمرين على المنصة في الوقت الحقيقي.

للاحتفال بإطلاق التطبيق الجديد، تقدّم NAGA عرضًا ترويجيًا للمستخدمين غير المقيمين في أوروبا. يمكن للمستخدمين الجدد الحصول على بونص تداول بقيمة $35 عند إنشاء حساب وتفعيله عبر تطبيق NAGA على تيليجرام، Telegram NAGA App، وذلك دون الحاجة للإيداع. هذا العرض الحصري والذي سيكون متوفرًا لفترة محدودة قد تم تصميمه لدعم المتداولين الجدد وتوسيع إمكانياتهم في استكشاف تطبيق التداول المتكامل على منصة تيليجرام. تتوفّر هذه الفرصة لـ 1,000 مستخدم فقط، وخلال سبعة أيام، ولذلك فهي فرصة سريعة للغوص في التداول واستكشاف الأسواق. ترقبوا المزيد من العروض الحصرية! هذه المكافأة التي تبلغ قيمتها $35 هي الأولى من بين العديد من العروض الترويجية المثيرة التي تقدمها NAGA للاحتفال بإطلاق تطبيقها الجديد الرائد.

"مرحلة محورية تُغيّر قواعد اللعبة"

أكد أوكتافيان باتراسكو، الرئيس التنفيذي لمجموعة NAGA Group AG، على الأهمية الاستراتيجية لهذا الإطلاق: "إن جلب أول تطبيق تداول متكامل على الإطلاق إلى تطبيق Telegram ليس مجرد إنجاز لـ NAGA، بل هو لحظة تحول في صناعتنا. فمع إمكانية الوصول إلى ما يقرب من مليار مستخدم، أصبح لدينا الآن فرصة غير مسبوقة لإضفاء الطابع الديمقراطي على الأسواق المالية عبر إتاحتها للجميع، وذلك على نطاق لم يكن من الممكن تصوره من قبل. هذه خطوة حاسمة في مهمتنا لجعل التداول في متناول الجميع مع تسريع نمو أعمالنا."

تضع هذه الخطوة NAGA في مكانة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية سريع التطور، مع التركيز على التوسع العالمي. في الوقت الذي تكافح فيه المؤسسات المالية التقليدية مع التحول الرقمي، تخطو NAGA خطوات جريئة نحو استقطاب جيل جديد من المتداولين الذين يفضلون الوصول السهل والسريع إلى الأسواق المالية—دون عناء التنقل بين التطبيقات.

حول NAGA

NAGA هي شركة تكنولوجيا مالية مبتكرة تُحدث ثورة في مجال التمويل الشخصي والتداول من خلال منصتها الشاملة للتداول الاجتماعي. بداية من إتاحة الأسهم الحقيقية، والعقود مقابل الفروقات على الأسهم، والعملات الرقمية، الفوركس، والسلع، والمؤشرات، وغيرها ووصولًا إلى إمكانية الحصول على بطاقة حقيقية من نوع VISA، كل هذا يجعل NAGA قادرة على توفير حلول مالية متكاملة ومتصلة ببعضها البعض. وبفضل ميزاتها المبتكرة للنسخ التلقائي ومجتمعها المزدهر من المتداولين، تُمكِّن NAGA المستخدمين من التداول والاستثمار والتعاون ومشاركة الأفكار — مما يجعل الأسواق في متناول الجميع.

هل أنت مستعد للتداول؟ استكشف تجربة تداول سهلة وسلسلة لم تشهدها من قبل. سجّل الآن وتداول باستخدام تطبيق NAGA Everything Trading، وتحكّم في استثماراتك في الوقت الحقيقي. https://t.me/nagatrading_bot

لا تفوّت الفرصة— تداول بذكاء، تداول أسرع، تداول مع NAGA.

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