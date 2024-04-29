NanoAi Technologies تكشف النقاب عن محلل NanoAi: جهاز ثوري للكشف عن التهديدات

كارلسباد، كاليفورنيا، 29 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- كشفت اليوم شركة NanoAi Technologies، وهي شركة رائدة في التطور في مجال الكشف عن التهديدات، عن محلل NanoAi Technologies، وهو جهاز رائد مصمم لإحداث ثورة في تدابير الأمن والسلامة في مختلف القطاعات. يتميز هذا الجهاز بخفة الوزن وسهولة الحمل وبقدرته على اكتشاف مجموعة مختلفة من التهديدات، مثل الفيروسات المعدية ، والمواد الكيميائية الصناعية، والمخدرات غير المشروعة، وحتى المواد المتفجرة.

The NanoAi Technologies يستخدم أحدث التقنيات. من خلال عينة هواء بسيطة، يمكن للجهاز تحديد وجود الفيروسات، مما يسهل عملية التشخيص في المستشفيات والعيادات. بالإضافة إلى ذلك، يمتد تنوعه إلى التطبيقات الأمنية، مما يتيح الفحص السريع والموثوق للمواد غير المشروعة في المطارات والحدود وغيرها من المناطق التي تتطلب حراسة مشددة.

"محلل NanoAi Technologies يمثل تحولًا نموذجيًا في الكشف عن التهديدات"، هذا ما أعلنه Craig Micklich مسؤول سابق في البحرية الأمريكية والرئيس التنفيذي لشركة NanoAi Technologies "هذا النموذج من الأجهزة سهلة الاستخدام يوفر نتائج سريعة ودقيقة، مما يجعله أداة لا تقدر بثمن لبيئات متنوعة".

يعمل جهاز تحليل NanoAi على تمكين العديد من المهنيين:

المهنيين الطبيين: يتيح الكشف السريع عن الفيروسات من خلال عينات التنفس الحصول على تشخيص أسرع وخطة علاج أكثر كفاءة في المستشفيات وغيرها من مؤسسات الرعاية الصحية.

صناعي: تتيح المراقبة الكيميائية في الوقت الفعلي من خلال أخذ عينات الهواء تحديد المخاطر على نحو أسرع وكذلك تحديد بروتوكولات استجابة أكثر فعالية في البيئات الصناعية.

الدفاع: إن تزويد خط جبهتنا الأمامية بالقدرة على التعرف بسرعة على المتفجرات أو التهديدات البيولوجية المحتملة يعزز سلامة أفرادنا العسكريين ويسهل عملية اتخاذ القرارات الحاسمة في الميدان.

أفراد الأمن: يحمي المحلل المطارات والحدود وغيرها من المواقع الحساسة من خلال تسهيل الفحص السريع والدقيق للمواد المحظورة.

من خلال تجهيز هؤلاء المهنيين بمحلل NanoAi، تسعى NanoAi Technologies إلى خلق عالم أكثر أمانًا. يتجلى التزام الشركة الدائم في ابتكار هذا الجهاز الرائد، الذي تم تصميمه لتمكين مجموعة كبيرة من المهنيين وحماية المجتمعات من الكثير من التهديدات.

حول تكنولوجيا NanoAi

NanoAi Technologies هي شركة متخصصة في تطوير حلول للكشف عن التهديدات المتطورة. انطلاقًا من مهمة جعل العالم مكانًا أكثر أمانًا، تزود NanoAi Technologies قوات إنفاذ القانون وأفراد الأمن والمهنيين الطبيين بالأدوات المتقدمة التي يحتاجونها لحماية الأفراد والمجتمعات.

للتواصل:

Craig Micklich مسؤول سابق في البحرية الأمريكية والرئيس التنفيذي لشركة NanoAi Technologies

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