NARAN AUTOMOTIVE تفتح دفتر طلبياتها للسيارة الفائقة التي لا تحمل اسمًا والبالغ سعرها مليونيّ يورو

لندن, 24 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ --

ﻗﺍﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ ناران أوتوموتيف (Naran Automotive) ، ﻮﻫﻲ أول شركة للسيارات الفائقة يؤسسها خبير في السيارات الفائقة ، ﺒﺘﻗﺪﻴﻡ سيارة ناران (Naran) الكوبيه الفائقة في 21 يونيو في مدينة أندرمات، بسويسرا. سيتم تصنيع تسعة وثلاثين سيارة كوبيه فائقة من ناران ، بسعر يبدأ من 2 مليون يورو لكل منها ، بمستوى نادر من التصميم المخصص والحرفية ، وسيتم تعميد كل منها من قبل مالكها.

Naran Automotive Hyper-Coupé Naran Automotive Hyper-Coupé

مؤسس صاحب رؤية ومفهوم فريد

ناران أوتوموتيف هي فكرة أمير ناران ، وهو زيمبابويّ درس الإنتاج والتصميم قبل أن يصبح رائد أعمال ناجح. هو الرجل الذي يقف وراء شركة فيمانا برايفت جيتس (Vimana Private Jets)، وهي شركة رائدة في مجال النقل العالمي للشخصيات فائقة الأهمية. ناران أوتوموتيف هي نتيجة شغف مدى الحياة أدى إلى إنتاج سيارة فائقة تدمج بسلاسة القوة والفخامة والتخصيص.

التصميم والأداء

بقدرة ألف حصان، تعد السيارة الفائقة ذات الأربعة مقاعد بأداء غير الكهربائي لا مثيل له وتسمح بالتجارب المشتركة. تجمع سيارة ناران الكوبيه الفائقة، المصممة بالتعاون مع جوين ووونج من شركة دابليو واي إن ديزاين (WYN Design)، ، بين الجماليات الأنيقة المستوحاة من رياضة السيارات وعملية الاستخدام بوجود مقعدين إضافيين. يسمح هذا للمالكين بمشاركة تجربة القيادة المبهجة مع الركاب. تعمل السيارة الكوبيه الفائقة بواسطة محرك بثماني اسطوانات ثنائي التوربينات ضخم بسعة 5.0 لتر ، مما يوفر قدرة حصانية مكبحية مذهلة بقدرة 1.000 وحدة. ومن المقرر أن تكون أسرع سيارة رباعية المقاعد غير كهربائية في العالم ، حيث تعد بأداء ورفاهية لا مثيل لهما.

يعد الجزء الداخلي من سيارة ناران الكوبيه الفائقة دليلًا على الفخامة والحرفية ، ويضم جلدًا إيطاليًا متميزًا ، وسبائك ألومنيوم مصنوعة بواسطة ماكينات التحكم الرقمي بالحاسب الآلي ، ونسيجًا بسيطًا. يضمن هذا الاهتمام بالتفاصيل تجربة قيادة مريحة وفخمة، مما يكمّل تماماً قدرات السيارة عالية الأداء.

مستوى تخصيص لا مثيل له

تقدم ناران أوتوموتيف مستوى غير مسبوق من التخصيص ، مما يسمح للمالكين بتخصيص كل جانب من جوانب سيارتهم الكوبيه الفائقة. تضمنت طلبات العملاء المبكرة لمسات فريدة مثل تأثيرات الرخام والجرانيت ، بالإضافة إلى التزيين بأوراق الذهب ، مما يُبرز تفاني العلامة التجارية في تقديم تصميمات مخصصة. ويجسد النموذج الأولي للإطلاق، المزخرف بمظهر خارجي على نمط الياقوت ومقصورة القيادة التي تحتوي على لمسات بمظهر اللوز والذهب، التزام العلامة التجارية بالحرفية الفاخرة.

تحفة بنسخ محدودة

مع توفر تسع وثلاثين وحدة فقط ، تمثل سيارة ناران الكوبيه الفائقة فرصة نادرة لهواة اقتناء السيارات لامتلاك قطعة فريدة من نوعها من فن السيارات. تقبل شركة ناران للسيارات الآن إيداعات بقيمة 350،000 يورو لحجز تخصيص.

حول Naran Automotive

تأسست شركة ناران أوتوموتيف في عام 2017 ، وهي مؤسسة سيارات تركز على العملاء مكرسة لإنشاء السيارات الفائقة التي تقدم مستويات لا مثيل لها من الأداءً والرفاهية والتخصيص. وتجري عمليات الهندسة للشركة في ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

لمزيد من المعلومات أو لحجز تخصيص، يُرجى زيارة: www.naran-automotive.com .

https://www.naran-automotive.com/latest-news/2024/6/18/news-from-naran-automotive