NayaOne تؤمن 4.7 مليون دولار لإحداث ثورة في الخدمات المالية مع منصة تجريب البرمجيات بشكل منعزل المغيرة لقواعد اللعب

لندن, 28 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- في خطوة مهمة للغاية للتكنولوجيا المالية، تعلن NayaOne عن جولة تمويل بقيمة 4.7 مليون دولار بقيادة EJF Capital، مع مشاركة Valley Ventures، ذراع رأس المال الاستثماري الخاص لـ Valley Bank، وكذلك Carthona Capital. هذا الاستثمار هو شهادة على نمو NayaOne وإمكانيتها لتحويل الخدمات المالية من خلال منصة تجريب البرمجيات بشكل منعزل (sandbox) المقدمة كخدمة.

منصة NayaOne المثبتة تمكن من تقليل جذري لدورات تبني التكنولوجيا داخل قطاع المالية.يمكن للمؤسسات المالية الآن التنقل بسرعة في مشهد التكنولوجيا المالية، داعمين الشراكات التي تمت إعاقتها سابقًا بواسطة العمليات التقليدية بطيئة الحركة. يهم ذلك اليوم بشكل خاص، حيث تختار 5% فقط من البنوك تطوير التكنولوجيا داخليًا، مما يسلط الضوء على الاعتماد المتزايد على الابتكارات التكنولوجية المالية الخارجية لتحقيق التطويرات الاستراتيجية.

توقيت منصة NayaOne يتماشى تمامًا مع التحول العاجل للصناعة نحو التحول الرقمي، مقدمًا المرونة والسرعة لنمو الإيرادات، الاحتفاظ بالعملاء، أو التعافي من الأزمات.

Karan Jain، الرئيس التنفيذي لشركة NayaOne، يؤكد على أهمية جولة التمويل هذه، إنها تقدير للفرصة وحجم التحدي الذي نتعامل معه في الخدمات المالية. "الأمر يتعدى مجرد النمو؛ إنه يتعلق بتحديد الإيقاع في قطاع يعيد تخيل كيفية تطوره بشكل جذري.".

مؤكدًا على نقطة Jain، أشار Michael Cherepnin من EJF Ventures إلى نقطة التحول الاستراتيجي: "ما زلنا في المرحلة الأولى من ثورة التكنولوجيا في البنوك وأسواق رأس المال، وتتفرد NayaOne بدور البنية التحتية الضرورية التي تمكن القفزة الكبيرة التالية إلى الأمام.".

Neal Kapur، الشريك الإداري في Valley Ventures، يلقي الضوء على الأفضلية الملموسة التي توفرها NayaOne: "تعاوننا سهّل كيفية تصفيتنا لمقدمي التكنولوجيا المالية بشكل دراماتيكي، ما وضعنا في مقدمة السباق نحو التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.".

Dean Dorrell من Carthona Capital، ذاكرًا رهانهم المبكر، حيث أن هذه هي جولتهم الثانية مع NayaOne، أصاف: "مشاهدة رحلة NayaOne من حالمة في مرحلة مبكرة إلى رائدة في التكنولوجيا المالية كانت ملهمة بكل المعاني. هذه الجولة هي إنطلاقة لما هو قادم.".

مع تمويلها الأخير، تستعد NayaOne لإعادة تعريف الخدمات المالية. مع تحول كل شيء نحو الأولوية الرقمية، تمكن تكنولوجيا NayaOne المؤسسات المالية من تحقيق نتائجها الاستراتيجية من خلال التنقل بنجاح عبر الفوضى والتعقيد لتكنولوجيا المقدمة عبر المزودين.

حول NayaOne

مهمة NayaOne هي مساعدة المنظمات على التحرك في النظام البيئي المعقد للتكنولوجيا المالية. منصتنا للتجريب في بيئة منعزلة المقدمة كخدمة وسوق شركات التكنولوجيا المالية المختارة يسرعون من تبني التقنيات الناشئة ويبسط التعاون مع المزودين. نساعد المؤسسات على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتقديم تجارب استثنائية للعملاء - وافين بالتزامنا بجعل التكنولوجيا أكثر سهولة في الوصول وخلق نظام بيئي مالي أكثر ابتكارًا وشمولًا. لمعرفة المزيد يرجى زيارة https://nayaone.com.

حول EJF Capital

EJF Capital LLC هي شركة عالمية لإدارة الأصول البديلة مقرها خارج واشنطن العاصمة، مع مكاتب في لندن، إنجلترا وشنغهاي، الصين. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، تدير EJF ما يقارب الـ 6.0 مليار دولار1 عبر مجموعة متنوعة من استراتيجيات الأصول البديلة. تأسست الشركة في عام 2005 بواسطة Manny Friedman و Neal Wilson. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة http://ejfcap.com/ وبرجاء قراءة المخاطر والقيود الإضافية الموجودة هنا. 1 الأصول تحت إدارة الشركة تتضمن 3.0 مليار دولار من الأصول من نوع CDO من خلال شركات تابعة و 165.3 مليون دولار من رأس المال الغير مسمى.

حول Valley Ventures

Valley Ventures، ذراع رأس المال الاستثماري لـ Valley National Bank، تستثمر وتاشارك مع الشركات التي تمثل مستقبل المالية.Valley National Bank هو بنك إقليمي بأصول تقارب 62 مليار دولار. تدير Valley العديد من الفروع ومكاتب الخدمات المصرفية التجارية المريحة في أنحاء نيوجيرسي، نيويورك، فلوريدا، ألاباما، كاليفورنيا، وإلينوي، وهي ملتزمة بتوفير أكثر الخدمات راحة، وأحدث الابتكارات وفريق عمل ذاوخبرة ومعرفة مكرس لتلبية احتياجات العملاء.

حول Carthona Capital

Carthona Capital هي شركة رأس مال استثماري مقرها في سيدني، أستراليا. تستثمر Carthona Capital في الشركات في مراحلها مبكرة ومراحل النمو في مجموعة من القطاعات، مع التركيز على التكنولوجيا المالية، التكنولوجيا الصحية، والتكنولوجيا العميقة deeptech. لدى Carthona Capital منظور عالمي ونهج عملي، يوفر الإرشاد الاستراتيجي والدعم التشغيلي لشركات محفظتها. دعمت Carthona Capital بعض شركات التكنولوجيا المالية الأكثر نجاحًا وابتكارًا في أستراليا وخارجها، مثل Athena و Afterpay و Nura.

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2349483/NayaOne_Logo.jpg