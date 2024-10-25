NayaOne تسرّع اعتماد المؤسسات للذكاء الاصطناعي التوليدي في الخدمات المالية باستخدام NVIDIA AI

لندن، 25 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة NayaOne، الرائدة في منصات التحول الرقمي للشركات، عن مساهمتها في دفع عجلة السرعة في اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاع الخدمات المالية بالاعتماد على منصة NayaOne Digital Sandbox ومنصة الحوسبة المتسارعة لشركة NVIDIA، بما في ذلك خدمات NIM المصغرة من NVIDIA، والتي تعد جزءًا من منصة برمجيات NVIDIA AI Enterprise.

ستتمكن الشركات من خلال هذا العمل من تسريع عملية اختبار حلول الذكاء الاصطناعي التوليدية وتطويرها ونشرها، وهو ما يؤدي إلى اختصار الوقت المبذول بالنسبة إلى القيمة وتسريع طرح المنتجات في السوق، مما يحسّن أداءَها في مجالات مثل الاحتيال وتجربة العملاء وحالات استخدام كفاءة المؤسسات.

تمكين المؤسسات المالية من خلال الاعتماد المتسارع للذكاء الاصطناعي

شرع الذكاء الاصطناعي في تغيير قواعد اللعبة في مجال الخدمات المالية منذ أن بدأ بالانتشار، واستفادت الشركات منه في تحليل مجموعات البيانات الضخمة، وتوليد بيانات اصطناعية لإجراء تجارب افتراضية خالية من المخاطر، وتعزيز قدرات صنع القرار. ومع دمج NVIDIA AI Enterprise وخدمات NIM المصغرة من NVIDIA في منصة NayaOne Digital Sandbox، يمكن للشركات الآن تجربة نماذج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وهو ما يقلل إلى حد كبير من وقت طرح المنتجات في السوق مع تجارب خالية من المخاطر.

قال Karan Jain، الرئيس التنفيذي في NayaOne: "إن الطلب على الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية يتزايد، ويتيح تعاوننا مع NVIDIA للمؤسسات تسخير قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئة محكمة وآمنة. نحن نوجِد نظامًا بيئيًّا تستطيع المؤسسات المالية من خلاله إنشاء نماذج أولية بشكل أسرع، مما يؤدي بشكل أكثر فعاليةً إلى مبادرات تحول ونمو حقيقية للأعمال التجارية".

تقليل المخاطر وتسريع طرح المنتجات في السوق

يمكن للشركات الآن اختبار حلول الذكاء الاصطناعي الجديدة عبر منصة Digital Sandbox من NayaOne مع منتجات البرمجيات والأجهزة الخاصة بـ NVIDIA. في هذه البيئة الآمنة، تتيح منصة Sandbox أيضًا للشركات تجربة الخدمات المصغرة لـ NIM من NVIDIA في مكان واحد مع مزود خدمات السحابة الخاص بهم، مما يقلل من مخاطر التكامل والاندماج. ستتمكن المؤسسات المالية من تشغيل العديد من اختبارات إثبات المفهوم في وقت واحد، باستخدام بياناتها وتقييم فعالية حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع قبل النشر الكامل.

حقبة جديدة من الابتكار للخدمات المالية

يفتح هذا الجمع بين شبكة NayaOne الواسعة ومجموعة منتجات NVIDIA الطريق أمام المؤسسات المالية لتبقى في الطليعة. ستتمكن الشركات عبر النظام الإيكولوجي للخدمات المالية الآن من الوصول من خلال NayaOne إلى قوة الحوسبة عالية الأداء من NVIDIA لتسريع تدريب النموذج ونشره.