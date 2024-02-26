Neomorph تعلن عن تعاون متعدد الأهداف مع Novo Nordisk لاكتشاف محللات غراء جزيئي جديدة للأمراض القلبية الأيضية والأمراض النادرة

التعاون يستفيد من منصة Neomorph لاكتشاف الغراء الجزيئي الرائدة والخبرة الواسعة لـ Novo Nordisk في للأمراض القلبية الأيضية والأمراض النادرة

القيمة الإجمالية المحتملة للصفقة هي 1.46 مليار دولار عبر أهداف متعددة

سان دييجو، 26 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Neomorph, Inc اليوم عن دخولها في اتفاقية تعاون وترخيص مع شركة الرعاية الصحية العالمية Novo Nordisk لاكتشاف وتطوير وتجارة محللات الغراء الجزيئي. Neomorph هي شركة تكنولوجيا حيوية تحل مشاكل حرجة حول صحة الإنسان من خلال اكتشاف علاجات جديدة على الأهداف غير القابلة للاستهداف بالعقاقير، تأسست في عام 2020 وتدعمها شركةDeerfield Management Company.

"نحن متحمسون للغاية للشراكة مع Novo Nordisk، شركة رعاية صحية بمستوى عالمي رائدة في أمراض السكري والسمنة واضطرابات الدم النادرة.". قال ذلك Phil Chamberlain، الحامل لشهادة الدكتوراه، والمؤسس المشارك، والرئيس والمدير التنفيذي لـ Neomorph. "من خلال الجمع بين منصة اكتشاف الغراء المملوكة لـ Neomorph مع خبرة Novo Nordisk الواسعة في أمراض القلب الأيضية والأمراض النادرة، نحن في وضع جيد لتطوير علاجات تحولية في هذه المجالات. ستمكن هذه الشراكة من توسيع منصتنا لتتضمن مجالات علاجية جديدة، مكملة لجهودنا المستمرة في مجال الأورام.".

بموجب شروط الاتفاقية، ستتلقى Neomorph دفعات مقدمة وقريبة الأجل مرتبطة بالإنجاز في المشروع، بالإضافة إلى تمويل للبحث والتطوير. Neomorph مؤهلة أيضًا لتلقي دفعات مستقبلية للإنجازات السريرية والتجارية والمبيعات مما يجعل القيمة الإجمالية المحتملة للصفقة لأهداف متعددة 1.46 مليار دولار، بالإضافة إلى عائدات حقوق متدرجة. ستقود Neomorph الاكتشاف والأنشطة ما قبل السريرية على أهداف مختارة مع حق Novo Nordisk في متابعة التطوير السريري وتجارة المركبات بشكل حصري.

"توسع Novo Nordisk من جهود اكتشاف الأدوية وتنشر مجموعة من منصات التكنولوجيا الجديدة التي تهدف إلى اكتشاف وتطوير حلول علاجية جديدة للأشخاص الذين يعيشون بأمراض مزمنة خطيرة. نحن سعداء بدخول هذا التعاون البحثي ونتطلع إلى بدء العمل العلمي على الفئة الجديدة من محللات الغراء الجزيئي التي تقوم Neomorph بريادة تطويرها.". قال ذلك Brian Vandahl، نائب الرئيس الأول لتكنولوجيا الأبحاث العالمية في Novo Nordisk.

حول Neomorph

Neomorph هي شركة تكنولوجيا حيوية تقوم بحل المشاكل الحرجة حول صحة الإنسان من خلال اكتشاف وتطوير أدوية جديدة مبتكرة على أهداف غير القابلة للاستهداف بالعقاقير. تأسست Neomorph في عام 2020 وهي مدعومة من شركة Deerfield Management Company.

فريق Neomorph مكون من خبراء رائدين في مجال تحليل البروتين والغراء الجزيئي لديهم سجل حافل بالاكتشافات الرائدة في المجال. فريق Neomorph ملتزم بالريادة في تطوير علم وتكنولوجيا اكتشاف الأدوية بالغراء الجزيئي، مع متابعة مجموعة من المشاريع من خلال التطوير السريري.

Neomorph مقرها في سان دييجو، كاليفورنيا. للمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.neomorph.com وتابعنا على LinkedIn.

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