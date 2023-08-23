Neoss® Group توقع اتفاقية مع APEX - Material e Equipamento Médico، LDA للتوزيع في البرتغال

زيورخ، 23 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- يسر Neoss Group، المزود الرائد لحلول زراعة الأسنان، أن تعلن عن توقيع اتفاقية توزيع مع شركة Apex-Material e Equipamento Médico, Lda، ومقرها بورتو، البرتغال. تمثل هذه الشراكة علامة فارقة في استراتيجية توسع Neoss Group وستمكن من توزيع منتجات وحلول Neoss في جميع أنحاء السوق البرتغالية.

Apex - Material e Equipamento Médico، كانت LDA لاعباً ملتزماً في قطاع طب الأسنان منذ عام 1986، حيث قدمت لأخصائيي طب الأسنان حلولاً جذابة وتنافسية. خبرة الشركة الواسعة وتفانيها في مجال طب الأسنان تجعلها شريكًا مثاليًا لمجموعة Neoss Group في البرتغال

"جنبًا إلى جنب مع Apex - Material e Equipamento Médico، يمكننا تقديم أعلى مستوى من علاجات زراعة الأسنان وضمان النتائج المثلى للمرضى. ستكون Apex شريكًا رائعًا لنا لإطلاق منتجاتنا في البرتغال". - الدكتور روبرت غوتلاندر، الرئيس التنفيذي ورئيس Neoss Group.

مع الطلب المتزايد على حلول طب الأسنان عالية الجودة، يتماشى استثمار Neoss Group في السوق البرتغالية بشكل استراتيجي مع مهمتها لتلبية الاحتياجات المتنوعة للأطباء والمرضى. من خلال التعاون مع Apex - Material e Equipamento Médico، LDA، تهدف Neoss Group إلى تزويد أخصائيي طب الأسنان البرتغاليين بإمكانية الوصول إلى حلول طب الأسنان المبتكرة والبسيطة الخاصة بهم.

"نحن متحمسون للشراكة مع مجموعة نيوس كموزع لها في البرتغال. يتيح لنا هذا التعاون تقديم علاجات عالية الجودة لزراعة الأسنان، وتلبية الاحتياجات المتنوعة للأطباء والمرضى. تتوافق حلول مجموعة نيوس المبتكرة تمامًا مع مهمتنا، ونتطلع إلى شراكة ناجحة". - السيد أرتور ريبيرو، المدير العام لشركة Apex-Material e Equipamento Médico, Lda.

نبذة عن Neoss®

تقدم Neoss حلولًا ذكية سهلة الاستخدام بشكل حدسي. تسمح منتجاتنا لأخصائيي طب الأسنان بتوفير علاجات موثوقة وفعالة من حيث التكلفة لمرضاهم مع نتائج طويلة الأجل يمكن التنبؤ بها. فنحن نسعى جاهدين لوضع معايير جديدة من خلال قيادة السوق ببراعة ونزاهة. في تطوير حلول العلاج الذكية والعمل عن كثب مع كل ممارسة، تجعل Neoss المعقد أقل تعقيدًا. نسمي ذلك البساطة الذكية. ويقع مقرها الرئيسي في هاروغيت، المملكة المتحدة، مع البحث والتطوير مقرها في غوتنبرغ، السويد، وقد أنشأت الشركة بصمة عالمية مع وجود طويل الأمد في الأسواق الرئيسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة https://www.neoss.com

Apex-Material e Equipamento Médico, Lda

تأسست APEX - Material e Equipamento Médico، LDA في عام 1986 وهي شركة مبتكرة مكرسة للقطاع الصحي، وتركز بشكل خاص على قطاع طب الأسنان. هدفنا الأساسي هو تقديم حلول جذابة وتنافسية لعملائنا الكرام. نعطي الأولوية لبناء الثقة مع السوق من خلال إجراء أبحاث شاملة للسوق، والحفاظ على نهج تجاري أخلاقي، وتعزيز قنوات الاتصال الشفافة. فمن خلال تنويع عروض منتجاتنا وتعزيز جودة الخدمة، نهدف إلى إفادة المتخصصين في طب الأسنان مع ضمان أقصى قدر من رضا العملاء. نحن نتمسك بمعايير الجودة العالية من خلال الاختيار الصارم للموردين والمنتجات، بالإضافة إلى الاستثمار في تدريب الموظفين المتخصصين لتعزيز الكفاءة. يساهم التزامنا بتوليد قيمة مضافة في استقرار الشركة على المدى الطويل، مما يعزز العلاقات الدائمة والمثمرة مع عملائنا وموردينا وموظفينا. لمعرفة المزيد قم بزيارة https://www.apex.pt

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