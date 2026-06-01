New World Group Holdings تؤكد تعيين آرنو كيتس رئيساً لمجلس الإدارة غير التنفيذي

لندن, 1 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت New World Group Holdings ("NWG") اليوم، وهي مجموعة قابضة للاستثمار المباشر تتخذ من لندن مقراً لها، أسسها آدم صادق ويتولى قيادتها، تعيين آرنو كيتس رئيساً لمجلس الإدارة غير التنفيذي للمجموعة، وذلك بعد فترة توليه منصب رئيس مجلس الإدارة بالإنابة.

New World Group Holdings Confirms Appointment of Arno Kitts as Non-Executive Chairman

يعكس هذا التعيين المرحلة التالية من التحول الاستراتيجي لـ NWG إلى منصة للاستثمار المباشر طويل الأجل، تركز على الملكية الاستراتيجية في الأصول الحقيقية المؤسسية والبنية التحتية المالية والمنصات التشغيلية العابرة للحدود في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

تقيّم NWG حالياً عدداً من المبادرات الاستراتيجية طويلة الأجل، وفرص التملك، ومشروعات التوسع العابرة للحدود، تماشياً مع رؤيتها الأوسع الرامية إلى بناء منصة للاستثمار المباشر مترابطة عالمياً.

يتمتع آرنو كيتس بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجالي إدارة الاستثمارات العالمية والأسواق المالية المؤسسية. سبق له أن شغل منصب المدير التنفيذي ورئيس أعمال بلاك روك المؤسسية في المملكة المتحدة، التي تبلغ 250 مليار جنيه إسترليني، كما تولى منصب الرئيس التنفيذي لمنصة BlackRock Life التي تبلغ 100 مليار جنيه إسترليني. وقبل ذلك، شغل مناصب قيادية عليا في Henderson Global Investors وجي بي مورجان.

كما شغل السيد كيتس عضوية مجلس إدارة Pension Insurance Corporation قبل أن تستحوذ عليها Athora، وهي مجموعة التأمين الأوروبية المدعومة من أبولو جلوبال مانجمنت، في عام 2025 مقابل 5.7 مليارات جنيه إسترليني. وكان أيضاً أحد أوائل المستثمرين في NWG، وساند تطور المجموعة على مدى سنوات عدة.

كما يشغل السيد كيتس عضوية لجنة الاستثمار في The Valesco Group، وهي منصة أوروبية للأصول الحقيقية بحجم يقارب 3 مليارات يورو، وتركز على أصول ذات جودة مؤسسية في المدن المحورية الرئيسية.

وبقيادة آدم صادق، أسست NWG منصة دولية متمايزة تعمل في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وتتمتع بعلاقات راسخة تشمل المؤسسات السيادية والمكاتب العائلية والمستثمرين المؤسسيين عبر أهم ممرات رأس المال العالمية.

«نبني NWG بوصفها مجموعة قابضة للاستثمار المباشر طويل الأجل، ترتكز على الملكية والسيطرة وخلق القيمة على مستوى المنصات.

وتدخل المجموعة الآن مرحلتها التالية، التي تركز على تعميق الملكية طويلة الأجل في منصات وشركات تشغيلية متوائمة استراتيجياً وقادرة على توليد قيمة مؤسسية طويلة الأمد».

آدم صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة، New World Group Holdings

«حظيت بفرصة دعم New World Group بصفتي أحد أوائل المستثمرين فيها، وأمكنني متابعة تطور المجموعة عن كثب على مدى سنوات عدة.

وأتطلع إلى دعم آدم والمجموعة ككل، فيما تواصل NWG بناء مجموعة متمايزة للاستثمار المباشر وملكية المنصات عبر أوروبا والشرق الأوسط وآسيا».

آرنو كيتس، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، New World Group Holdings

وفي إطار الانتقال القيادي الأوسع للمجموعة وتطور الحوكمة فيها، تنحى مازن التميمي وزياد إدريس عن عضوية مجلس إدارة New World Group Holdings في وقت سابق من هذا العام، ولم يعودا يشاركان في القيادة التنفيذية للمجموعة.

نبذة عن New World Group Holdings

تُعد New World Group Holdings ("NWG") مجموعة قابضة للاستثمار المباشر تتخذ من لندن مقراً لها وتركز على الملكية الاستراتيجية في الأصول الحقيقية المؤسسية والبنية التحتية المالية والمنصات التشغيلية العابرة للحدود في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

تركز المجموعة على الملكية طويلة الأجل والتخصيص الاستراتيجي لرأس المال وتطوير شركات متمايزة تعمل عبر كبرى الممرات الدولية لرأس المال والتجارة.

