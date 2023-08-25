Newgen Software توسع موطئ قدمها في الشرق الأوسط مع مكتب جديد في الرياض (المملكة العربية السعودية)

دبي، الإمارات العربية المتحدة

25 أغسطس / آب 2023 /PRNewswire/ --

Newgen Software، المزود العالمي لمنصات التحول الرقمي منخفضة الأكواد ، أعلنت أنها قد أنشأت مؤخرًا مكتبًا جديدًا في الرياض (المملكة العربية السعودية) لتوسيع وجودها في الشرق الأوسط. هذا المكتب الإقليمي الجديد هو إضافة إلى فرع الشركة الحالي في دبي (الإمارات العربية المتحدة).

"ينصب تركيزنا الأساسي على الأسواق الناشئة، التي توفر العديد من الفرص لنمو أعمالنا، ونحن حريصون على تعزيز وجودنا الرقمي في هذه الأسواق" هذا ما قاله Virender Jeet، الرئيس التنفيذي لـ Newgen Software.

"المملكة العربية السعودية هي منطقة رئيسية ذات إمكانات كبيرة لـ Newgen. هدفنا هو تعزيز أفضل المواهب المحلية والمساهمة في قصة نمو الاقتصاد" هذا ما قاله Vivek Bhatnagar، نائب رئيس المبيعات (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا).

تتواجد Newgen الآن في 74 دولة وقد بنت تطبيقات لـ 17 قطاعًا مختلفًا على منصتها. تتواجد Newgen من خلال شركاتها التابعة الموجودة في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. مع إيرادات قدرها 121 مليون دولار في السنة المالية 2023، كانت الشركة شريكًا مفضلًا لبعض البنوك الرائدة في العالم وشركات التأمين ومؤسسات الرعاية الصحية والحكومة وشركات الاتصالات ومراكز الخدمة المشتركة.

على الصعيد العالمي، تعتمد الشركات الناجحة على منصة التطبيقات منخفضة الأكواد المعترف بها في الصناعة من Newgen لتطوير تطبيقات الأعمال المعقدة والقائمة على المحتوى ومشاركة العملاء ونشرها على السحابة. تعمل NewgenONE بالتشغيل الآلي المتكامل على نطاق المؤسسة فإنه يأتي مسلح بنهج أصلي منخفض الأكواد في جميع المجالات – العمليات أو المحتوى أو الاتصال أو حتى الذكاء الاصطناعي. وهو يدمج المحتوى في التطبيقات، مما يتيح الوصول في الوقت الفعلي إلى جميع المعلومات عبر المؤسسة، بغض النظر عن كيفية توزيعها. مع NewgenONE، يمكنك إغلاق المعاملات في الوقت الفعلي من خلال المعالجة الذكية للمستندات والمعلومات الواردة، فهي معززة بشكل أكبر بقواعد الأعمال والتوجيه الآلي المدفوعين بالذكاء الاصطناعي.

نبذة عن Newgen Software Technologies Limited

Newgen هي المزود الرائد لمنصة التحول الرقمي الموحدة مع التشغيل الآلي للعمليات الأصلية وخدمات المحتوى وإدارة الاتصالات وإمكانيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة . على الصعيد العالمي، تعتمد الشركات الناجحة على النظام ذي الأكواد المنخفضة المعترف به في الصناعة من Newgen لتطوير تطبيقات الأعمال المعقدة والقائمة على المحتوى ومشاركة العملاء ونشرها على السحابة. تتيح Newgen البساطة مع السرعة والمرونة بدءًا من طلبات الالتحاق وحتى طلبات الخدمة، ومن الإقراض إلى الاكتتاب، ولعديد من حالات الاستخدام الأخرى عبر الصناعات.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة https://newgensoft.com وتواصل معنا على LinkedIn .

للتواصل الإعلامي:

Runki Goswami

[email protected]

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Newgen Software Technologies Ltd. SOURCE