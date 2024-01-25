Newgen Software وFinastra تعقدان شراكة استراتيجية ستُدخل تغييرًا كبيرًا على عمليات الإقراض

شراكة جديدة لمساعدة المصارف في تبسيط عمليات الإقراض من أجل تجربة عملاء رقمية في المقام الأول

نويدا، الهند, 25 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Newgen Software، المزود العالمي لمنصات التعليمات البرمجية المنخفضة، أنها عقدت شراكة مع Finastra، المزود العالمي لتطبيقات البرمجيات المالية، من أجل تعزيز حلول إنشاء القروض بشكل أكبر وتكامل حلول الإقراض مع LaserPro من Finastra.

يعمل التكامل القائم على واجهة برمجة التطبيقات (API) على تبسيط عملية إنشاء مستندات القروض، التي تغطي ضمانات المستهلك المختلفة. وعلاوة على ذلك، فهو يقلل من الجهد اليدوي من خلال القضاء على الحاجة إلى ربط البيانات، مع ضمان التحقق من صحة البيانات قبل نقلها. ويتكامل الحل مع الأنظمة المصرفية الأساسية والأنظمة الواردة من جهات خارجية، مما يساعد المصارف في الالتزام بمتطلبات الامتثال، مثل Reg B وReg O وCRA وHMDA و1071 وما إلى ذلك. وإعداد الحل سهل وسلس، ويوفر مكاسب من جانب الكفاءة، حيث يمكن إكمال التكامل ضمن بضعة أيام.

قالت Cheryl Anderson، مديرة إدارة المنتجات في Finastra: "يتوقع عملاء Finastra مزيدًا من المرونة والابتكار والتكامل والأمان اليوم، أكثر من أي وقت مضى. إننا نقدم برامج تمكن عملاءنا من ترقية أنظمتهم الحالية تدريجيًا من خلال واجهات مفتوحة. وتعد منصة LaserPro الخاصة بنا نظامًا رائدًا ومتوافقًا لتوثيق القروض للاستخدام عبر المحافظ التجارية والاستهلاكية ومحافظ الرهن العقاري. وفي إطار سعينا لتقديم خيارات أفضل وتقنيات متطورة لعملائنا باستمرار، يسعدنا أن نعلن عن هذا التكامل لمنصة LaserPro لدينا مع نظام إنشاء القروض من Newgen."

وقال Anand Raman، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للعمليات في شركة Newgen Software Inc: "يعمل حل Lending Solution من Newgen، المبني على منصة ذات تعليمات برمجية منخفضة، على إحداث تحول في رحلة إنشاء القروض بالنسبة إلى المؤسسات المالية. ذلك أن هذا الحل يعمل على الربط بين جميع أصحاب المصلحة بسلاسة، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة مع إدخال البيانات لمرة واحدة. ومن خلال التكامل القوي مع الأنظمة المصرفية الأساسية وأنظمة إعداد المستندات، يمثل هذا التعاون مع Finastra شراكة محورية بحق. سيعمل الحل على تمكين عملاء LaserPro من خلال التكامل المتقدم القائم على واجهة برمجة التطبيقات (API)، وتسريع عملياتهم المالية من أجل تحسين الكفاءة."

بفضل حلول الإقراض من Newgen، المستندة إلى الضمان المدعوم بالذكاء الاصطناعي، واتخاذ القرارات المستندة إلى القواعد، ولوحات المعلومات المتزامنة مع الوقت الفعلي، وإمكانات إدارة المستندات، تتوفر الإدارة المبسطة لطلبات القروض، وإدارة المحافظ، والمدفوعات الفورية على القنوات، وتعاون أفضل.

معلومات عن Finastra

Finastra هي مزود عالمي لتطبيقات البرامج المالية والأسواق، وقد طرحت المنصة المفتوحة الرائدة للابتكار، FusionFabric.cloud، في عام 2017. تخدم الشركة المؤسسات من كل الأحجام، وتوفر حلولاً وخدمات برمجية حائزة على جوائز في مجالات الإقراض والمدفوعات والخزانة وأسواق رأس المال والخدمات المصرفية الشاملة (الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات الرقمية والخدمات المصرفية التجارية) للمصارف لدعم العلاقات المصرفية المباشرة والنمو من خلال القنوات غير المباشرة، مثل التمويل المضمَّن والتعاملات المصرفية كخدمة. ونهج الشركة الرائد والتزامها بالتمويل المفتوح والتعاون هي بلا ريب أسباب حصولها على ثقة أكثر من 8 آلاف مؤسسة، منها 45 من أفضل 50 مصرفًا في العالم.

معلومات عن Newgen Software Inc.

Newgen هي المزود الرائد لمنصة التحول الرقمي الموحدة مع أتمتة العمليات، وخدمات المحتوى، وإدارة الاتصالات، وأيضًا الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي (AI/ML). على الصعيد العالمي، تعتمد المؤسسات الناجحة على منصة تطبيقات التعليمات البرمجية المنخفضة المعترف بها في الصناعة من Newgen لتطوير ونشر تطبيقات الأعمال المعقدة والتي تعتمد على المحتوى وتجذب العملاء. وبدءًا من الإعداد وحتى طلبات الخدمة، ومن الإقراض إلى الضمان، والعديد من حالات الاستخدام في مختلف الصناعات، تتيح Newgen الحلول السريعة والفعالة والسهلة الاستخدام.

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