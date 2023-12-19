Newgen تتعاون مع Evalueserve لجعل عملية الإقراض للشركات أكثر ذكاءً

ستساعد الشراكة المؤسسات المالية على الموافقة على القروض بشكل أسرع من خلال أتمتة التوزيع المالي

نويدا، الهند

19 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- يسر شركة Newgen Software، المزود العالمي لمنصة التحول الرقمي ذات التعليمات البرمجية المنخفضة ، أن تعلن عن شراكتها مع Evalueserve، المزود للمنتجات المحسنة بالذكاء الاصطناعي والخدمات المدارة. ستمكن هذه الشراكة المؤسسات المالية (FIs) من الاستفادة من حل إقراض الشركات من Newgen المتكامل مع محرك التعرف الضوئي على الحروف (OCR) القائم على الذكاء الاصطناعي من Evalueserve لأتمتة التوزيع المالي.

"يسعدنا إطلاق هذه الشراكة الإستراتيجية مع Newgen لتقديم حل إقراض شامل للبنوك. وستمكننا هذه الشراكة من توسيع عروض منتجاتنا المعززة بالذكاء الاصطناعي في مجال الإقراض لمساعدة العملاء على الموافقة على القروض بشكل أسرع وكسب المزيد من الأعمال في سوق تنافسية."كما قال نيتين جارج، الرئيس العالمي لحلول الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في Evalueserve.

ولا تزال العديد من المؤسسات المالية تلجأ إلى العمليات اليدوية للتوزيع المالي. من خلال أتمتة عملية النشر واستخدام محرك التعرف الضوئي على الحروف (OCR) القائم على الذكاء الاصطناعي من Evalueserve والذي يتكامل مع حل إنشاء قروض الشركات (CLOS) من Newgen، يمكن للمؤسسات المالية تحقيق الاتساق في البيانات المالية، وتقليل الأخطاء البشرية، وتحسين الإنتاجية، وخفض التكاليف.

"يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا الإستراتيجية مع Evalueserve لتقديم التوزيع المالي التلقائي كجزء من حلول الإقراض للشركات لدينا. سيقوم محرك التعرف الضوئي على الحروف (OCR) القائم على الذكاء الاصطناعي باستخراج البيانات من البيانات المالية إلى النموذج المطلوب. سيؤدي ذلك إلى تحسين الكفاءة وجودة القرار الائتماني." كما قال كوشال فيرما، نائب الرئيس الأول ورئيس مركز التميز المصرفي في شركة Newgen Software.

نبذة عن Evalueserve

Evalueserve هي شركة عالمية رائدة تعمل على تمكين عملاء المؤسسات من خلال المنتجات والحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والتي تعمل على تحسين عملية صنع القرار وتحقيق نتائج قابلة للتنفيذ. تقوم الشركة بتطوير حلول مبتكرة ومستدامة لمجموعة واسعة من العملاء، بما في ذلك أكثر من 30% من شركات Fortune 500. مع وجودها في أكثر من 45 دولة عبر خمس قارات، فإنها تتفوق في الاستفادة من أحدث التقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمجال والخبرة العميقة في الموضوع لرفع مستوى عملية صنع القرار الاستراتيجي وتأثير الأعمال لدى عملائها.

نبذة عن Newgen Software Technologies Limited

Newgen هي المزود الرائد لمنصة التحول الرقمي الموحدة مع التشغيل الآلي للعمليات الأصلية وخدمات المحتوى وإدارة الاتصالات وإمكانيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة . على الصعيد العالمي، تعتمد الشركات الناجحة على منصة تطبيق الكود المنخفض المعترف بها في Newgen لتطوير ونشر تطبيقات تجارية معقدة ومدفوعة بالمحتوى وجذابة للعملاء على السحابة. تتيح Newgen البساطة مع السرعة والمرونة بدءًا من طلبات الالتحاق وحتى طلبات الخدمة، ومن الإقراض إلى الاكتتاب، ولعديد من حالات الاستخدام الأخرى عبر الصناعات.

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