Nium توسع نطاق نمو المدفوعات العالمية في الشرق الأوسط؛ إضافة المؤسسات المالية الرئيسية ومكاتب صرف العملات الأجنبية إلى قائمة العملاء

تغتنم الشركة الرائدة في مجال المدفوعات الفرصة لتعزيز اعتماد المدفوعات في الوقت الفعلي في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 22 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- تواصل Nium، الشركة الرائدة في مجال المدفوعات العالمية في الوقت الفعلي، توسعها في منطقة الشرق الأوسط، معلنة عن شراكة مع Enjaz Banking Services، قسم التحويلات المالية في Bank Albilad في المملكة العربية السعودية. وستتعاون Nium مع المصرف على تقديم خدمات تحويل الأموال الدولية مجانًا عبر تطبيق Enjaz للأجهزة الذكية. قريبًا، سيتمكن كل عملاء Enjaz من الوصول إلى أسعار الصرف التنافسية والتحويلات الفورية عبر شبكة شركاء Nium العالمية.

Nium and Enjaz executives at the signing ceremony.

يعتمد فوز العميل الجديد هذا على نجاح Nium في المنطقة، والذي تبرهن عليه قائمة من المؤسسات المالية المرموقة، مثل بنك المشرق، أحد أكبر المصارف في الشرق الأوسط، وثلاث من أهم شركات صرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الفردان للصرافة، وعلاونة للصرافة، والرستماني للصرافة. ويتم دعم هذا التقدم الدؤوب من خلال تعيين ثلاثة نواب إقليميين لرئيس الشركة، وهم: Nawal Kebouri Ammor، وأشرف عمران، وSaikat Roy، الذين يجلبون معًا أكثر من 50 عامًا من الخبرة المجمعة والمتعمقة في المدفوعات والمعرفة المصرفية لعملاء Nium المحتملين في المنطقة. وستلعب خبراتهم دورًا حاسمًا في توسيع نطاق عمليات Nium تحسبًا للنمو المفرط.

وقال Anupam Pahuja، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة Nium: "لدينا فرصة هائلة في الشرق الأوسط. تتدفق تريليونات من الدولارات عبر المنطقة، ونتوقع حجمًا أكبر مع تسارع اعتماد المدفوعات في الوقت الفعلي. ويستمر الابتكار في كل أنحاء المنطقة، مما يفتح الباب أمام شركات مثل Nium للاستفادة منه.

ونحن ملتزمون بمساعدة العملاء في هذا المركز المالي العالمي في الوصول إلى المزيد من أنحاء العالم بطريقة حديثة وآمنة وفعالة لإرسال الأموال واستلامها. ونتطلع إلى الشراكة مع المزيد من المصارف والشركات لتحقيق النمو."

وعلَّق أسعد علاونة، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس علاونة للصرافة على الشراكة قائلاً: "الفرق بين Nium والبنوك هو أن منهج Nium يشبه منهجنا إلى حد كبير - حيث يركز على العميل. وعندما كنا بصدد اختيار الجهات التي سنتعاون معها، استكشفنا في البداية مجموعة من شركات التكنولوجيا المالية، لكن Nium فازت بناءً على حجمها واستقرارها ومرونتها."

أراد المصرف الرائد، بنك المشرق، ضمان رحلة رقمية للعميل يسهُل التفاعل معها وتتسم معالجتها بالسلاسة واليُسر. ومن ثم، كانت الشراكة مع خبراء الصناعة أمرًا أساسيًا في هذا المسعى. وتساهم الشراكة بين بنك المشرق وNium في تحقيق رؤيتهما المتمثلة في توفير تجربة سلسة للعملاء.

قال Vilas Achuthankutty، المدير العام لشركة الرستماني الدولية للصرافة ذ.م.م: "إنني فخور بالإقرار بالتأثير الكبير لشراكتنا مع Nium. لقد ساهمت قدراتهم الائتمانية المتطورة والسريعة في الوقت الفعلي في تعزيز تجربة عملائنا بشكل كبير. وكذلك فإن التكنولوجيا والشبكات والخدمات التي تقدمها Nium ليست تنافسية فحسب، بل تتماشى أيضًا مع الشركات الرائدة في السوق. إن هذا التعاون بين ARIE وNium يزداد قيمة وفائدة، مما يضمن عمليات نقل موثوقًا بها ويعزز العلاقات الدائمة التي تتجاوز الحدود الدولية."

توفر Nium بديلاً متميزًا للأنظمة التقليدية مثل SWIFT، مما يوفر للشركات في الشرق الأوسط وسيلة أسرع وفعالة من حيث التكلفة للتصدي للمعاملات التي تتم عبر الحدود. وتوفر إمكانية الدفع في الوقت الفعلي التي تتيحها Nium تجربة سلسة وفورية، مما يعزز سرعة وراحة المعاملات المالية للشركات والمستهلكين على حدٍ سواء. وتعمل Nium على تسهيل عمليات الدفع عبر الحدود بسهولة، ما يربط منطقة الشرق الأوسط بشكل فعال ببقية العالم من خلال شبكتها التي تمتد إلى أكثر من 190 دولة. وتعمل منصة Nium السهلة الاستخدام على تمكين الشركات من تصميم حلول الدفع الخاصة بها، مما يضمن تلبية احتياجاتها وتفضيلاتها المحددة بسهولة.

ويعد توسع Nium في الشرق الأوسط شهادة على التزامها بتحسين البنية التحتية المالية وتسهيل التجارة الدولية. وتتطلع الشركة إلى لعب دور محوري في نمو النظام المالي في الشرق الأوسط وتطويره.

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معلومات عن Nium

تأسست Nium، الشركة الرائدة في مجال المدفوعات العالمية في الوقت الفعلي، بهدف إنجاز مهمة تقديم البنية التحتية للمدفوعات العالمية للغد واليوم. ومع بداية الاقتصاد القائم على الطلب، تعمل البنية التحتية للمدفوعات على تشكيل الكيفية التي تقوم بها المصارف وشركات التكنولوجيا المالية والشركات في كل مكان بجمع الأموال وتحويلها وتوزيعها على الفور عبر الحدود. وتدعم شبكة الدفع الخاصة بها 100 عملة وتمتد في أكثر من 190 دولة، تُجرى المدفوعات في 100 منها في الوقت الفعلي. ويمكن صرف الأموال إلى الحسابات والمحافظ والبطاقات وجمعها محليًا في 35 سوقًا. وتتوفر أعمال إصدار بطاقات Nium المتنامية بالفعل في 34 دولة. وكذلك تمتلك Nium تراخيص وتصاريح تنظيمية في أكثر من 40 دولة، ما يتيح الانضمام السلس والتكامل السريع والامتثال، مهما كان الموقع الجغرافي. ويقع المقران الرئيسيان للشركة في سان فرانسيسكو وسنغافورة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2344974/Nium_and_Enjaz.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1678669/Nium_Logo.jpg