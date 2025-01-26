NJI تعلن عن التوسّع للعمل في قطر لوضع معايير جديدة للشؤون العامة في الشرق الأوسط

الدوحة ، قطر ، 26 يناير 2025 /PRNewswire/ -- تفخر شركة "إن جيه آي" (NJI)، وهي وكالة إبداعية معترف بها عالميًا في طليعة الابتكار في الشؤون العامة ، بالإعلان عن افتتاح مكتبها الجديد في مدينة الدوحة عاصمة قطر. يعزز هذا التوسّع للعمل في قطر قدرة "إن جيه آي" على تقديم استراتيجيات إبداعية مخصصة وحملات قادرة على إحداث نقلة نوعية مصممة خصيصًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نجحت شركة "إن جيه آي"، التي يقع مقرها الرئيسي في واشنطن العاصمة ، مع مكاتب معروفة في لندن وسنغافورة ، في بناء سمعة حسنة تميّزت بوضع معايير جديدة للترويج للسرديات، والتأثير، والمشاركة. على مدى ما يقرب من عقدين من الزمن ، تعاونت "إن جيه آي" مع قادة الصناعة مثل "ميتا" (Meta)، و"إنتويت" (Intuit)، و"جنرال إلكتريك" (General Electric)، و"شيفرون" (Chevron)، لتصميم حملات محدَّدة الأهداف تُلهم إجراءات ذات مغزى وتقدم نتائج قابلة للقياس.

قال "ناثان إمبريال"، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة "إن جيه آي": "إن قرار "إن جيه آي" بالتوسّع في الدوحة يعكس توافقنا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتزامنا بالتحوّل إلى اقتصاد قائم على المعرفة". "من خلال إقامة شراكات قوية مع المؤسسات القطرية والاستثمار في المواهب المحلية ، فنحن نفخر بدعم تطلعات الأمة لقيادة المنطقة في مجال الابتكار والإبداع والشؤون العامة".

نجاح مُثبَت في الشرق الأوسط

تحظى "إن جيه آي" بوجود راسخ بالفعل في الشرق الأوسط. لقد سلطت الحملة المشهورة دوليًا التي نظّمتها الوكالة تحت عنوان "قطر .. نظرة عن قرب" (Look Closer Qatar ) الضوء على التراث الثقافي الغني لقطر والإنجازات الحديثة ، مما وضع معيارًا جديدًا للترويج للأمم في الدبلوماسية العامة. لقد حملت هذه المبادرة التي تمثل نقلة نوعية سردية قطر الفريدة إلى جمهور جديد على الصعيد الدولي وأكدت قدرة "إن جيه آي" على تنظيم حملات مؤثرة عميقة الأثر.

القيادة تدفع التميّز

ستقود "إيفانّا رويز جارثيا" توسّع "إن جيه آي" للعمل في قطر ، مستفيدةً من خبرتها الواسعة في الشؤون العامة وشغفها بالاستراتيجيات المبتكرة. تتحدث "جارثيا" عدّة لغات بطلاقة وتملك معرفة عميقة بالمنطقة ، وستشرف على الحسابات الرئيسية وتضمن تلبية التميّز الإبداعي لشركة "إن جيه آي" للاحتياجات الفريدة للعملاء في قطر وسوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على النطاق الأوسع.

قالت "جارثيا": "ما جذبني إلى "إن جيه آي" هو نهجها الجريء لوضع تصوّر جديد للشؤون العامة والتسويق". "هذه فرصة لخلق سرديات عميقة الأثر لدى الجمهور وتجلب نتائجًا مؤثرة في جميع أنحاء المنطقة".

رؤية لقيادة إقليمية

من الطاقة إلى المنظمات غير الربحية والحكومات، تمتد خبرة "إن جيه آي" لتشمل صناعات متنوعة ، وتوفر حلولاً مصممة خصيصًا تجمع بين التميّز الإبداعي والفهم الدقيق للتوجّهات الإقليمية. يضع مكتب الدوحة شركة "إن جيه آي" في موقع يمكّنها من دعم المنظمات الناشطة في سوق قطر الآخذة في التطور باستراتيجيات تعظيم النمو، والقدرة على التكيّف، والنجاح المستمر.

نُبذة عن NJI

"إن جيه آي" هي وكالة إبداعية عالمية مرموقة تركّز على الشؤون العامة وتتخصص في التصميم، والإعلان، والاستراتيجيات الرقمية، والوسائط الغامرة، والخبرات التفاعلية. تشتهر "إن جيه آي" بتقديم الحلول الحائزة على الجوائز ، وتتعاون مع المنظمات في جميع أنحاء العالم لصياغة السرديات التي تجذب الجماهير، وتشكِّل التصوّرات، وتحقّق النتائج.

استكشِف محفظة "إن جيه آي" من الحملات الحائزة على جوائز على موقع الويب njimedia.com.

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