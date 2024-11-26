NopalCyber تستعرض حلول الأمن السيبراني المتقدمة في مؤتمر ومعرض Black Hat في الشرق الأوسط وأفريقيا 2024

قيادة الابتكار الشامل في مجال الأمن السيبراني لمواجهة التهديدات والتحديات الأمنية الحديثة

نيويورك وحيدر أباد، الهند، 26 نونبر/تشرين الثاني 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة NopalCyber، المزود العالمي لحلول الكشف والاستجابة الموسعة المدارة (MXDR) وإدارة سطح الهجوم ((ASM، عن مشاركتها في كعارض في مؤتمر ومعرض Black Hat في الشرق الأوسط وأفريقيا 2024 في جناح H2-G19. يقام هذا الحدث في الفترة الممتدة من 26 إلى 28 نونبر/تشرين الثاني في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم، المملكة العربية السعودية.

ستعرض NopalCyber أحدث التطورات في مجال الأمن السيبراني لمكافحة التهديدات السيبرانية ومعالجة تفويضات الامتثال، وإدارة مخاطر الطرف الثالث. ويشمل ذلك منصة Nopal360°، التي توفر رؤية موحدة للمخاطر الإلكترونية والرؤى القابلة للتنفيذ عبر مجموعة من التدابير الأمنية، وتطبيق NopalGO، الذي يوفر الرؤية أثناء التنقل لسطح الهجوم والوضع الأمني في جميع الأوقات.

وباعتباره أحد أكبر مؤتمرات الأمن السيبراني وأكثرها تأثيراً على مستوى العالم، يوفر مؤتمر ومعرض Black Hat في الشرق الأوسط وأفريقيا منصة رائدة لشركة NopalCyber للتواصل مع المتخصصين في مجال الأمن وقادة الصناعة وصناع القرار. يمكن للحاضرين الذين يزورون NopalCyber في جناح H2-G19 مناقشة الحلول الرائدة لإدارة سطح الهجوم، واكتشاف التهديدات، وعمليات البيانات الآمنة، وإدارة المخاطر الاستباقية، وغير ذلك الكثير.

قال فارون إيرا، الرئيس التنفيذي لشركة NopalCyber: » تؤكد المشاركة في مؤتمر Black Hat على الحضور المتنامي لشركة NopalCyber كفاعل رئيسي في مجال الأمن السيبراني العالمي المتطور". "نحن متحمسون لجلب حلولنا للأمن السيبراني إلى منطقة الشرق الأوسط والتفاعل مع ألمع العقول في هذه الصناعة خلال مؤتمر .« Black Hat

تجمع NopalCyber بين الحلول والخدمات الهجومية والدفاعية في نهج أمن سيبراني شامل ومكثف غني بالرؤى القابلة للتنفيذ لتغطية كاملة. تساعد خبرة شركة NopalCyber وتقنياتها المبتكرة الشركات على تحسين وضعها الأمني مع تقليل التهديدات الإلكترونية إلى أدنى حد ممكن، وذلك بفضل مركز العمليات الأمنية (SOC-as-a-Service) والخدمات الاستشارية التي تقدمها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة nopalcyber.com أو توقف عند جناحنا .H2-G19

نبذة عن NopalCyber

شركة NopalCyber تجعل الأمن السيبراني قابلا للإدارة وميسور التكلفة وموثوقًا. تعمل خدمات الكشف والاستجابة الموسعة المُدارة ((MXDR، وإدارة سطح الهجوم ((ASM، ومحاكاة الاختراق والهجوم (BAS)، والخدمات الاستشارية على تعزيز وضع الأمن السيبراني الهجومي والدفاعي. يتيح كل من الذكاء القائم على الذكاء الاصطناعي في منصتها Nopal360°، وتطبيق NopalGo، وحاصل الذكاء السيبراني (CIQ) الخاص بها لأي شخص تحديد وتتبع وتصور وضع الأمن السيبراني في الوقت الفعلي. تم تصميم خدمات NopalCyber الهجومية والدفاعية وتحليل التهديدات الخارجية التي تقدمها NopalCyber لتلبية احتياجات كل عميل. تجعل NopalCyber الأمن السيبراني متاحًا للجميع من خلال إتاحة الأمن على مستوى المؤسسات للمؤسسات من جميع الأحجام.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: .https://www.nopalcyber.com/

للتواصل:

جانين والد

[email protected]

(714) 330-3153

الشعار- https://mma.prnewswire.com/media/2471072/NopalCyber_Logo.jpg