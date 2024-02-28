Novel Foods تحدث ثورة غذائية عالمية في مجال بدائل السكر الصحية في HiConf24

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة, 28 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- إن Novel Foods Group هي شركة عالمية رائدة في قطاع البروتينات البديلة، وقد رسخت مكانتها في طليعة الصناعات الغذائية الثورية العالمية، بعد إعلان مشاركتها في الحدث الرئيسي العالمي HiConf24 المقرر انعقاده في التاسع والعشرين من فبراير في دبي.

سوف تستغل Novel Foods منصة هذا الحدث ذي الأهمية العالمية لإبراز جهودها المتفانية في تطوير المحليات الصناعية المبتكرة، مسلطة الضوء على هدفها المتمثل في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة مركزًا عالميًا للبحث والتطوير والإنتاج والتصنيع في هذه الصناعة.

Novel Foods pioneering global food revolution of healthy sugar substitutes at HiConf24

ستقوم Novel Foods أيضًا خلال HiConf24 بإبرام عقود التخطيط مع الشركات الهندسية المرموقة. تمثل هذه الاتفاقية الهامة نقطة البداية لمرحلة التخطيط لبناء موقع متطور لإنتاج البروتينات الحلوة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف اعتماد وتشكيل مجموعة واسعة من منتجات البروتين الحلو في السلسلة الغذائية العالمية الرئيسية.

إحدى الفوائد الرئيسية للبروتينات البديلة هي تحسين صحة الإنسان. يمكن تحقيق انخفاض جذري في آثار استهلاك السكر الضارة على جسم الإنسان، من خلال استبدال السكر كمحلي في المواد الغذائية، دون التأثير على الطعم، كما هو الحال مع المحليات السابقة. علاوة على ذلك، يساعد نهجها المعتمد على التكنولوجيا الحيوية على الوصول لطرق صديقة للبيئة لإنتاج الغذاء، بدلًا من أساليب الزراعة و الممارسات الزراعية التجارية التقليدية.

تعمل الشركات مثل Novel Foods باستخدام هذه التكنولوجيا المتطورة على تسهيل التعاون في الاتحادات الدولية بين محترفي البحث والتطوير والعلماء. ولذلك، فإن مثل هذه الحلول المبتكرة تمهد الطريق لإحداث ثورة في الطريقة التي ننظر بها إلى المحليات، وإعادة تشكيل بنية إنتاج الغذاء واستهلاكه على مستوى العالم - للأجيال المستقبلية.

صرّح Alaa Al Ali، عضو مجلس إدارةNovel Foods: "يلتزم الجميع في Novel Foods بإحداث تغيير إيجابي في صناعة الغذاء عبر تقديم بدائل صحية، وملائمة، وصديقة للبيئة للمحليات التقليدية." وتابع مضيفًا: "تمثل منتجات البروتين الحلو خاصتنا الجيل القادم من بدائل السكر، وتوفر للمستهلكين خيارًا صحيًا لتحلية المنتجات الغذائية، دون المساس بالطعم أو الجودة أو التسبب في أية أضرار صحية مستقبلية."

وعن مشاركته وتحدثه في HiConf24، علق Raymund Scheffler، الرئيس التنفيذي لـFund HITI، قائلًا: "نحن متحمسون للمشاركة والمساهمة في عمليات تبادل المعرفة بين العديد الخبراء الدوليين الذي سيحضرون. نستطيع جميعًا لعب دور في المساعدة في تشكيل الثورة الوشيكة في صناعة الأغذية العالمية، من خلال استكشاف مستقبل منتجات البروتينات الحلوة وتحديد دورنا الجماعي في الوصول إلى الاعتماد العالمي."

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2348503/Alternative_proteins.jpg