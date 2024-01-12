Novogene تعزز تواجدها العالمي بأسطول PacBio Revio الموسع، وتطور تطبيقات التسلسل طويلة القراءة

سنغفورة، 12 يناير/كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- تعمل شركة Novogene على توسيع قدرتها على تسلسل طويل القراءة من خلال الاستحواذ على ستة أجهزة تسلسل إضافية من PacBio Revio، مما يزيد من أسطولها من تكنولوجيا التسلسل متعدد المنصات. وفي وقت سابق من عام 2023، قامت الشركة باستثمارات كبيرة في الاستحواذ على 10 أجهزة Illumina Novaseq X plus، العاملة في مختبراتها حول العالم، بما في ذلك مواقع جديدة في ألمانيا وسنغافورة. تؤكد هذه الاستثمارات الإستراتيجية التزام Novogene بتعزيز قدرتها وحضورها العالمي.

تهدف Novogene إلى تعزيز عروض خدماتها في تطبيقات التسلسل طويلة القراءة باستخدام أحدث جهاز تسلسل Revio من PacBio. باعتبارها من أوائل مستخدمي PacBio Revio، فإن Novogene هي في طليعة الباحثين عن التسلسل طويل القراءة. يوفر مُسلسِل Revio زيادة بمقدار 15 ضعفًا في إخراج البيانات، مما يؤدي إلى تسريع البحث والاكتشافات العلمية. ويهدف الاستثمار الكبير للشركة إلى تطبيق هذه التكنولوجيا على نطاق أوسع في مجالات رئيسية مثل الأمراض النادرة وتطوير الأدوية وأبحاث السرطان والاضطرابات العصبية وصحة السكان.

قال لي ييشوي، المدير العام لمركز المنتجات العالمية Novogene: "نحن نقف كشركة رائدة عالميًا بين مقدمي خدمات التسلسل، ونتميز بمجموعتنا المتنوعة من المنصات، والقدرة الإنتاجية الواسعة، والخبرة العميقة في مجال البحث والتطوير. إن التزامنا هو أن نكون أساس صناعة علوم الحياة، حيث نقدم حلولاً ليست دقيقة وسريعة التسليم فحسب، بل تتميز أيضًا بالجودة العالية والفعالية من حيث التكلفة."

وقال جيف إيدل، الرئيس التجاري في PacBio: "يسعدنا أن نواصل التعاون مع Novogene، الشريك المهم لشركة PacBio منذ عام 2017. على مر السنين، قامت شركة Novogene بالترويج لتقنياتنا وتطبيقاتنا وستواصل القيام بذلك في المستقبل. ونحن نتطلع إلى استمرار تعاوننا في المستقبل".

في الأشهر الستة الماضية، قامت شركة Novogene بتطوير نظام PacBio Revio الخاص بها بشكل كبير، حيث قامت بتوسيع الخدمات إلى أكثر من 300 نوع، بما في ذلك الثدييات والحياة البحرية والنباتات، باستخدام أكثر من 1000 خلية SMRT. إن التزام Novogene بأبحاث الجينوم من الجيل الثالث، مدعومًا ببيانات PacBio HiFi عالية الجودة، قد أتاح تحقيق تقدم كبير من مستوى الكروموسوم إلى تجميع T2T، مما يعزز قدرات البحث الجيني. حتى الآن، قامت Novogene ببناء خرائط جينوم لأكثر من 1000 نوع وساهمت في 137 منشورًا مشتركًا في مجلات دولية، مما أدى إلى جمع عامل تأثير تراكمي مثير للإعجاب يزيد عن 1400.

وبالتطلع إلى عام 2024، من المقرر أن تواصل نوفوجين الاستفادة من مجموعة متنوعة من منصات التكنولوجيا المتقدمة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها. من خلال توفير منتجات وخدمات فعالة من حيث التكلفة وعالية الجودة ويمكن الاعتماد عليها، تهدف شركة Novogene إلى ترسيخ مكانتها كشريك بحثي موثوق به في جميع أنحاء العالم.