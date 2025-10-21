NUUKO POWER تعمل على تعزيز الاستدامة الزراعية بمشروع مضخة المياه الشمسية بقدرة 4.58 ميغاواط في الرياض بالمملكة العربية السعودية

الرياض ، المملكة العربية السعودية ، 21 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- أعلنت شركة "نووكو باور" ( NUUKO POWER ) عن الانتهاء بنجاح من مشروع مضخة المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 4.58 ميغاواط لصالح "ريف الأرض" ( REEF AL ARED ) في الرياض بالمملكة العربية السعودية. يمثل هذا الإنجاز خطوة كبيرة في مهمة "نووكو باور" لتعزيز حلول الطاقة المستدامة في جميع أنحاء الشرق الأوسط ويساهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 للطاقة المتجددة والاستدامة البيئية.

NUUKO POWER successfully completed the 4.58MW solar water pumping project in Riyadh, Saudi Arabia.

يدمج المشروع واسع النطاق 7769 قطعة عالية الكفاءة من إنتاج "نووكو باور" من النوع N TOPC على لوحة شمسية بقدرة 590 واط ، مما يولد ما يقدر بنحو 7.9881 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا. تم تصميم النظام خصيصًا للعمل تحت الحرارة الشديدة والإشعاع الشمسي القوي في الرياض ، ويقود النظام مضخات غمر متعددة عميقة ، كل منها قادر على توصيل حوالي 700 متر مكعب من الماء يوميًا. يوفر المشروع ريًا موثوقًا لحوالي 2560 فدانًا من الأراضي الزراعية ، مما يضمن إنتاج زراعي مستقر مع تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ودعم الممارسات الزراعية المستدامة.

وبالإضافة إلى الفوائد البيئية، يوفر المشروع قيمة اقتصادية واجتماعية كبيرة. من المتوقع أن يوفر "ريف الأرض" حوالي 1.76 مليون ريال سعودي في تكاليف التشغيل السنوية ويقلل من انبعاثات الكربون بآلاف الأطنان سنويًا عن طريق استبدال أنظمة الري التقليدية التي تعمل بالديزل بالطاقة الشمسية النظيفة. يعمل النظام على تحسين كفاءة الري وتحسين إدارة الموارد المائية والمساهمة في الأمن الغذائي والتنمية الريفية المستدامة في المنطقة.

يدمج حل ضخ المياه الشمسي الشامل من "نووكو باور" وحدات ضوئية عالية الكفاءة وأنظمة تحكم ذكية وتكنولوجيا متقدمة لإدارة المياه لضمان الأداء المستقر مع الحد الأدنى من الصيانة. قال متحدث باسم "نووكو باور": "هذا المشروع أكثر من مجرد استثمار في البنية التحتية، فهو يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق النمو الزراعي المستدام من خلال الطاقة النظيفة". "تُظهر شراكتنا مع "ريف الأرض" الإمكانات الواسعة للتكنولوجيا الشمسية في الزراعة والتزامنا المشترك بمستقبل أكثر خضرة".

يؤكد الاستكمال الناجح لمشروع الرياض قدرات "نووكو باور" التقنية القوية ونفوذها المتزايد في منطقة الخليج. من خلال الجمع بين الابتكار والكفاءة والمسؤولية البيئية ، تواصل "نووكو باور" تقديم حلول موثوقة للطاقة المتجددة تمكّن المجتمعات ، وتعزز الاستدامة الزراعية ، وتسرّع الانتقال العالمي نحو مستقبل أكثر نظافة ومرونة.

حول NUUKO POWER

تعد "نووكو باور" مزودًا محترفًا لحلول تخزين الطاقة المتكاملة ، حيث تقدم خدمات مخصصة ومتكاملة بدءًا من تصميم المنتج وتكامل النظام إلى النشر والتشغيل. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الويب www.nuukopower.com أو التواصل على عنوان البريد الإلكتروني [email protected] للحصول على حلول الطاقة المخصصة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2801180/4_58MW.jpg