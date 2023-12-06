NWTN تخطف الأضواء بحلولها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28

NWTN COP28 Energy and Storage

NWTN COP28 Muse

NWTN COP28 VIP Visit

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 6 ديسمبر 2023 /PRNewswire/ — شركة NWTN (ناسداك: (NWTN، وهي شركة تكنولوجيا صناعة السيارات صديقة للبيئة توفر حلولاً خضراء من الدرجة الأولى بمجال النقل والمركبات، حيث تنصب هذه الحلول على الركاب حول العالم في المقام الأول، وقد حظت ("NWTN" أو "الشركة")، باهتمام وتأثير بالغين في الأيام الثلاثة الأولى من النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28). المعرض المشترك الذي تقيمه الشركة على مساحة 150 متراً مربعاً، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة ((MoIAT، وموانئ أبوظبي ((AD Ports، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ((ADDED، وشركة البناء الحكومية الصينية، يعتبر منارةً الابتكار في مركز التكنولوجيا والابتكار 2، جناح رقم 518.

التفاعل مع الرؤى العالمية

وفي اليوم الأول من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ ((COP28، جذبت NWTN العديد من أنظار وسائل الإعلام المحلية بالإمارات العربية المتحدة، مما يؤكد التزامها بتعزيز حلول النقل التي تركز على الركاب والنظام البيئي للطاقة النظيفة. ولعل الحدث الأبرز كان انعقاد مؤتمر صحفي للشركة تناولت بالتفصيل شراكات NWTN واستراتيجياتها في تحويل خارطة الطاقة.

التأييدات والشراكات رفيعة المستوى

حظي معرض شركة NWTN بزيارات من شخصيات رفيعة المستوى لكبار ممثلي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ودائرة التنمية الاقتصادية.

وقد اجتازت NWTN سابقًا فحص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للمساعدة في عملية اعتماد "صنع في الإمارات". يتألف الفحص من تدقيق سلسلة التوريد والمخازن وتدفقات عمليات الإنتاج ومراقبة الجودة وضمان الجودة بالشركة ضمن منشأة التجميع التابعة لها والتي تقع بمناطق خليفة الاقتصادية بأبو ظبي ("كيزاد - KEZAD"). وبناءً عليه، أصبح بإمكان شركة NWTN الآن تصنيف منتجاتها على أنها "صنع في الإمارات" - وتعتبر ربدان وان أول مركبة طاقة جديدة تحمل هذه العلامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة علامة "صنع في الإمارات" كعلامة جودة جديدة للمنتجات المصنوعة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف العلامة إلى زيادة ثقة المستهلك بالمنتجات المحلية. وتشير هذه العلامة إلى أن المنتجات متوافقة مع معايير الجودة والسلامة الوطنية لدواعي تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.

تلعب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة دورًا حاسمًا في دعم هدف دولة الإمارات العربية المتحدة الطموح والذي يتمثل في تحقيق هدف الوصول إلى مستوى "صفر" من الانبعاثات بحلول عام 2050 ضمن عدة مجالات رئيسية ومنها: تعزيز التقنيات المتقدمة، تطوير وتنفيذ السياسات، التعاون مع أصحاب المصالح، تشجيع البحث والابتكار، وضمان التنمية الصناعية المستدامة، والتعليم والتوعية.

وبإيلاء التركيز على تلك المجالات، تساهم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بشكل كبير في تحقيق هدف دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثل في تحقيق هدف الوصول إلى مستوى الصفر من الانبعاثات بحلول عام 2050، ومواءمة النمو الصناعي مع الاستدامة البيئية.

وفوق ذلك، فإن مذكرة التفاهم الموقعة سابقًا مع دائرة التنمية الاقتصادية لديها القدرة على إحداث ثورة في صناعة المركبات في أبوظبي بما يتماشى مع الرؤية الصناعية 2031.

بموجب شروط مذكرة التفاهم، وافقت NWTN على إنشاء وبناء خط إنتاج متكامل، بالإضافة إلى توسيع مصنعها في إمارة أبوظبي وفقًا لأعلى المعايير الدولية. تتضمن مذكرة التفاهم التعاون المتبادل بين الطرفين لتسريع تقدم صناعة المركبات الحديثة والنقل في أبوظبي. علاوة على ذلك، تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز مجتمع مبتكر يساهم بفعالية في اتجاهات تكنولوجيا السيارات، مع تعزيز التعاون في الاقتصاد الأخضر والقطاعات البيئية.

يساهم مركز أبو ظبي الأعمال (ADDED) في تحقيق هدف دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثل في خفض الانبعاثات 2050 من خلال العديد من المبادرات والاستراتيجيات مع التركيز على التنمية الاقتصادية المستدامة. وهذا يتضمن تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتسهيل الاستثمارات والشراكات في مجال الطاقة المتجددة وصناعات التكنولوجيا النظيفة، وتنفيذ معايير البناء الخضراء صديقة البيئة والبنية التحتية، وتعزيز حلول النقل المستدامة، والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى والمنظمات الدولية والقطاع الخاص.

وفي خطوة استراتيجية، وقعت NWTN بالتعاون مع موانئ أبوظبي مذكرة تفاهم تركز على الخدمات اللوجستية والتصنيع المحلي والشحنات والتخليص الجمركي والتمويل وتوزيع المركبات. وتهدف هذه الشراكة إلى تسهيل توسع NWTN في دولة الإمارات العربية المتحدة والمساهمة في التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

المعارض المبتكرة وتجربة الواقع المعزز

ويتميز جناح المعرض بتجربة تفاعلية بتقنية الواقع المعزز، لتوجيه الزوار عبر سلسلة قيمة الطاقة النظيفة، من توليد الطاقة إلى تخزين الطاقة إلى استخدام الطاقة. إحدى العناصر البارزة هي سيارة Rabdan Muse، المركبة الذكية من NWTN، والتي تجسد التصميم المستقبلي والقوة والراحة ونظام المعلومات والترفيه الرقمي الفريد الذي يركز على التركيز على الركاب. يأتي عرض Muse بعد الكشف الناجح عنه في أسبوع مونتيري للسيارات السنوي في أغسطس 2023.

الدفع نحو عصر جديد من التنوير

لا يعتبر معرض NWTN عرضاً للبراعة التقنية فحسب، ولكنه رحلة نحو عصر جديد من التنوير. وإشادة وتكريم لذكرى السير إسحاق نيوتن وشهادة على تفاني NWTN في تطوير النظم البيئية للطاقة النظيفة وحلول التنقل التي تركز على الركاب.

خاتمة: المستقبل مستدام مع NWTN

وبينما تواصل NWTN رحلتها في مؤتمر المناخ ((COP28، فإنها تظل ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تشكيل مستقبل مستدام. إن النهج المبتكر للشركة والشراكات الإستراتيجية والمنتجات الرائدة تضع معايير جديدة في الصناعة، مما يدفع نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات.

نبذة عن NWTN

NWTN هي شركة رائدة في مجال الطاقة الخضراء مكرسة لتوفير منتجات السيارات الكهربائية المتميزة التي تركز على الركاب وحلول الطاقة الخضراء للعملاء في جميع أنحاء العالم. وبصفتها شركة مقرها في دبي، الإمارات العربية المتحدة، تمتلك NWTN منشأة كاملة لتجميع المركبات في أبو ظبي.

تلتزم NWTN بمستقبل حلول التنقل التي تدمج التصميم الرائد وأنماط الحياة الشخصية وإنترنت كل الأشياء (IoT) وتكنولوجيا القيادة الذاتية والنظام البيئي للطاقة الخضراء.

وبالإضافة إلى تقديم مركبات الطاقة الجديدة، تستكشف NWTN الفرص في سلسلة قيمة الطاقة النظيفة بأكملها، بما في ذلك الخلايا الكهروضوئية والطاقة الهيدروجينية الخضراء وتخزين الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والصين ودول آسيوية أخرى وأوروبا.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.nwtn.ae

البيانات التطلعية

قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في القسم 27 أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والقسم 21 هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة. تتميز هذه العبارات التطلعية بأفعال مستقبلية أو مشروطة مثل "قد" و "سوف" و "نتوقع" و "ننوي" و "نتوقع" و "نعتقد" و"نقدر" و "نستمر" أو كلمات مماثلة. يجب عليك قراءة العبارات التي تحتوي على هذه الكلمات بعناية لأنها تناقش التوقعات والخطط المستقبلية، والتي تحتوي على توقعات للنتائج المستقبلية للعمليات أو الحالة المالية أو تذكر معلومات تطلعية أخرى.

البيانات التطلعية هي تنبؤات وتوقعات وبيانات أخرى حول الأحداث المستقبلية (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الفوائد المتوقعة للاستثمار لشراكاتها) والتي تستند إلى التوقعات والافتراضات الحالية، ونتيجة لذلك، تخضع للمخاطر والشكوك.

النتائج الفعلية (بما في ذلك، ولكن لا تقتصر على، نجاح شراكات NWTN في تطوير حلول الطاقة النظيفة) قد تختلف بشكل كبير عن تلك التي تم تحديدها أو التي يتم التلميح إليها في البيانات المستقبلية. قد تتسبب العديد من العوامل في اختلاف الأحداث المستقبلية الفعلية جوهريًا عن البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر عوامل الخطر الواردة في إيداعات NWTN مع لجنة الأوراق المالية والبورصات، والتي تتوفر للمراجعة على www.sec.gov . تسري البيانات التطلعية فقط اعتبارًا من تاريخ إصدارها. تنشأ مخاطر وشكوك جديدة مع مرور الوقت، وليس من الممكن التنبؤ بتلك الأحداث أو كيف يمكن أن تؤثر على NWTN. في حالة حدوث تغيير في الأحداث والظروف المنعكسة في البيانات التطلعية لـ NWTN، فقد تختلف أعمال NWTN وحالتها المالية ونتائجها التشغيلية جوهريًا عن تلك المعبر عنها في البيانات التطلعية لـ NWTN.

ونُحذِّر القراء ألا يقوموا بالاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، ولا تتحمل NWTN أية التزامات، ولا تنوي تحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

صورة- https://mma.prnewswire.com/media/2291784/NWTN_COP28_Energy_and_Storage.jpg

صورة- https://mma.prnewswire.com/media/2291785/NWTN_COP28_Muse.jpg