NWTN تعرض "تميز جديد" و "الجيل القادم من التنقل" مع العرض الأول لـ Rabdan MUSE في معرض Pebble Beach Concours D'Elegance

MUSE

Rabdan هي العلامة التجارية للتنقل المتميز في NWTN والتي تمثل الابتكار التكنولوجي والراحة الذكية والقوة السلسة والفخامة النبيلة. تدمج العلامة التجارية أحدث التقنيات المتطورة في مركبات الطاقة الجديدة ويتم تصنيعها في دولة الإمارات العربية المتحدة (UAE).

تم إنشاء MUSE حول مفهوم رائد طورته NWTN في عام 2019، وهو مفهوم يركز على احتياجات جميع الركاب لتجارب السفر الشخصية، ويسمى "مركزية الركاب".

لفترة طويلة، ركزت صناعة السيارات على السائقين. توقعت NWTN أن الجمع بين التقنيات الذكية "المتمركزة حول الركاب" ومركبات الطاقة الجديدة من شأنه أن يفتح شريحة جديدة ويغير تصور المستهلكين لكيفية تحسين السيارة لحياتهم.

يتم إضفاء الحيوية على مركزية الركاب من خلال فئة من المركبات تُسمى مركبات الركاب الذكية ("SPVs"). بفضل التصميم الريادي في جوهره ودمج التخصيص على نمط الحياة واتصال إنترنت الأشياء وتقنيات القيادة المستقلة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، SPVs تمكن الركاب من تجربة الاتصال السلس بين الشكل والوظيفة.

MUSE هي أول سيارة ركاب ذكية من NTWN. بفضل ابتكاراتها وذكائها الشخصي، تحول MUSE تركيز الركاب إلى حقيقة واقعة.

MUSE هو اختصار يرمز إلى: رائعة وفريدة وحسية و أنيقة. تجسد هذه الكلمات الأربع فلسفة التصميم والميزات المبتكرة للسيارة، مع التركيز على الجوانب، مثل الهندسة المتفوقة والتفرد والتصميم الحسي والأناقة الراقية. يشكلان معًا تمثيلًا متماسكًا لما يهدف نموذج MUSE إلى تجسيده وتقديمه لركابها.

رائعة: الإلهام هو أعجوبة الهندسة والتصميم الحديث. يضمن تكامل تقنية SPV أن تجربة القيادة ليست مثيرة فحسب، بل آمنة وفعالة أيضًا. أنظمة مساعدة السائق المتقدمة والملاحة المرورية في الوقت الفعلي وعناصر التحكم البديهية تخلق جوًا رائعًا للقيادة.

فريدة: مع التركيز القوي على الميزات التي تركز على الركاب، تقدم MUSE تجربة استثنائية تتجاوز المعتاد. تجعل الميزات الفريدة مثل التحكم المخصص في المناخ وترتيبات المقاعد الذكية وخيارات المعلومات والترفيه الشخصية كل رحلة مريحة ومصممة خصيصًا لتفضيلات الركاب.

حسية: يهدف تصميم MUSE إلى جذب جميع الحواس. الخطوط الحسية والتصميم الداخلي المترف يخلقون اتصالًا بين السيارة والراكب يتجاوز مجرد النقل. بفضل التكنولوجيا الذكية، تتكيف الأجواء لتناسب المزاج، مما يخلق تجربة غامرة حقًا. إنها قيادة يجب الشعور بها لفهمها.

أنيقة: تتألق الأناقة من خلال كل جانب من جوانب MUSE. من التعامل السلس والمضبوط إلى الجمالية الراقية والرشيقة، فهو نموذج للرقي. تضمن التكنولوجيا الذكية أن يكون كل جانب من جوانب الرحلة سلسًا وأنيقًا، من البداية إلى النهاية.

MUSE هي SPV رائدة كبيرة ذات تصميم مستقبلي وقوة هائلة ومدى طويل وراحة كبيرة ونظام معلومات وترفيه رقمي فريد يركز على الركاب. وهي تركز على تجربة ركوب مريحة وذكية تركز على الركاب، وجميع مقاعد السيارة مجهزة بامتيازات التحكم الفائق. تحتوي السيارة على نظام مكتبي وترفيهي مدمج آلي لتلبية احتياجات العمل والسفر العائلي بالكامل.

MUSE هي سيارة ركاب ذكية فاخرة مبنية على منصة Gravity Zero.

منصة Gravity Zero من NWTN هي منصة هيكلية متميزة ومريحة ومتقدمة تقنيًا، تتميز بنظام لهيكل السيارات رائد في الصناعة ونظام نقل الحركة.

توفر عملية خلط الفولاذ والألمنيوم الجديدة هيكلًا فعالًا وآمنًا لدعم أفضل تكوين تكنولوجي ومساحة فائقة وتجربة مقصورة ذكية.

منصة Gravity Zero هي منصة هيكلية نموذجية للغاية لعامة المركبات تم تطويرها لجميع سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي (SUV) وسيارات SPV والسيارات متعددة الأغراض (MPVs). إنها منصة هيكلية شاملة للمركبات الراقية المتميزة من الفئة C إلى D، وتغطي المركبات بقاعدة عجلات من 2850 إلى 3200 مم. تطوير هذه المنصات الهيكلية النموذجية للغاية الشاملة يتيح إعادة الاستخدام القصوى ليصل حتى 85% من المكونات السفلية.

تقلل منصة Gravity Zero بشكل فعال من تكاليف مواد السيارة من خلال مقاييس الحجم، وتقلل من وقت تطوير السيارة بنسبة تصل إلى 50%، وتقلل من تكلفة تطوير السيارة بنسبة تصل إلى 75% وتعزز جودة منتج السيارة بشكل كبير لجميع المركبات المشتقة من المنصات.

الهيكل والنسب الخارجية، المُصممة من الداخل إلى الخارج، تعكس المساحة الفائقة للداخلية، وتضفي على الخلية الحية صورة ظلية أنيقة وخطوط ديناميكية حادة تنحت حجمها. والنتيجة هي حجم أحادي فريد مقسم إلى مقصورة تشبه المروحية وألواح هيكل قوية تحتضنها. يهدف فريق التصميم في NWTN إلى تحقيق انسجام متوازن بين علم وفن تكنولوجيا السيارات مع التصميم الجمالي الوظيفي.

التصميم الداخلي هو المكان الذي تأخذ فيه فكرة مركزية الركاب أقصى تعبير لها.

تعتقد NWTN أن الفضاء في عالمنا هو الفخامة المطلقة، وأن نزع الطابع المادي عن العناصر الأساسية هو نتيجة طبيعية لتحسين المساحة. كانت نقطة البداية لمصممي ومهندسي NWTN هي الدفع إلى أقصى الحدود المادية بعيدًا عن جميع الركاب، دون وجود تسلسل هرمي بين السائق والركاب.

وهذا يخلق واحة من الراحة والاسترخاء، لتناقض ضغوط الحياة العصرية، وامتداد لغرفة المعيشة الخاصة بالعميل أو جناح الفندق أو صالة الدرجة الأولى، مع تقديم تجربة للتواصل مع العالم الخارجي بأكثر الطرق كفاءة وبديهية.

والنتيجة هي نهج المساحة الفارغة مع الحد الأدنى من الأسطح المحيطة تلتف حول أربعة مقاعد منفردة تتباهى بتقديم أرحب مساحة للساقين في فئتها. تحل الشاشة البانورامية التي على شكل حرف U محل اللوحة الآلية التقليدية، مما يوفر للركاب الأمامين نظامًا بيئيًا مزودًا بتقنيات مكتبية وترفيهية مدمجة متطورة. لون MUSE وتناغم المواد يعكسان القيم الخضراء والمتقدمة للمشروع مع تطبيق المواد المستدامة فقط في جميع أنحاء التصميم الداخلي.

النقاط الرئيسية:

تصميم ريادي

منصة كهربائية نقية معيارية

نظام اتصال رقمي على متن السيارة

تقنية القيادة الذاتية

إدارة حركة المرور الذكية

تجربة مثالية داخل المقصورة

شحن عالي السرعة مع نظام 800 فولت

تعزيز نطاق القيادة في المناخ البارد

تحسين نطاق القيادة على الطرق السريعة

سرعة قصوى غير مسبوقة

تجربة فسيحة لركاب الصف الثاني

منظومة AI-NAS للخدمات المترابطة

خلال عطلة نهاية الأسبوع، قدمت NWTN أيضًا NWTOPIA، وهو نظام بيئي مبني على MUSE ويتجاوز مجرد النقل.

تتصور NWTOPIA مستقبلًا يتكامل فيه نمط الحياة الأخضر بسلاسة مع التكنولوجيا المتطورة، ويعيد تشكيل المدن ويعيد اختراع طريقة حياتنا. إنه مفهوم رائد يدمج سيارات الركاب الذكية مع نهج مبتكر للحياة المستدامة. ستستفيد NWTN من قوة MUSE وسيارات الركاب الذكية المستقبلية لدفع هذا التكامل.

NWTOPIA هي أكثر من مجرد منتج. إنه تحول نموذجي في الطريقة التي ننظر بها حاليًا إلى وسائل النقل والمعيشة في المدينة. من خلال NWTOPIA، تقدم NWTN نظامًا بيئيًا مبتكرًا يجمع بين التنقل الأخضر والتكنولوجيا الذكية والاستدامة في مزيج متناغم.

تقدم NWTOPIA رموز NWTO التي تعد أكثر من مجرد مفاتيح رقمية. فهي بوابة لعالم من التجارب والخدمات داخل النظام البيئي. مع كل رحلة يتم القيام بها في MUSE، يتم تعدين NWTO ويمكن استخدامها لفتح الأبواب أمام العديد من الخدمات مثل الشحن والترفيه والتخصيص والفن، داخل NWTOPIA.

تمثل MUSE تحقيق رؤية NWTN الجريئة، التي تجسد تكامل الذكاء والاتصال والتنقل المستدام. تماشيًا مع اسمه، السير إسحاق نيوتن، تسعى NWTN إلى قيادة عصر جديد من التنوير، حيث ستعيد التقنيات الذكية التي تركز على الركاب تشكيل مستقبل التنقل والتجارب المشتركة.

MUSE. تعيد تعريف التميز الجديد. تعيد تعريف الجيل القادم من التنقل.

نبذة عن NWTN

NWTN هي شركة رائدة في مجال الطاقة الخضراء مكرسة لتوفير منتجات السيارات الكهربائية المتميزة التي تركز على الركاب وحلول الطاقة الخضراء للعملاء في جميع أنحاء العالم.

وبصفتها شركة مقرها في دبي، الإمارات العربية المتحدة، تمتلك NWTN منشأة كاملة لتجميع المركبات في أبو ظبي.

تلتزم NWTN بمستقبل حلول التنقل التي تدمج التصميم الرائد وأنماط الحياة الشخصية وإنترنت كل الأشياء (IoT) وتكنولوجيا القيادة الذاتية والنظام البيئي للطاقة الخضراء.

وبالإضافة إلى تقديم مركبات الطاقة الجديدة، تستكشف NWTN الفرص في سلسلة قيمة الطاقة النظيفة بأكملها، بما في ذلك الخلايا الكهروضوئية والطاقة الهيدروجينية الخضراء وتخزين الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والصين ودول آسيوية أخرى وأوروبا.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.nwtn.ae

البيانات التطلعية

قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في القسم 27 أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والقسم 21 هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة. تتميز هذه العبارات التطلعية بأفعال مستقبلية أو مشروطة مثل "قد" و "سوف" و "نتوقع" و "ننوي" و "نتوقع" و "نعتقد" و"نقدر" و "نستمر" أو كلمات مماثلة. يجب عليك قراءة العبارات التي تحتوي على هذه الكلمات بعناية لأنها تناقش التوقعات والخطط المستقبلية، والتي تحتوي على توقعات للنتائج المستقبلية للعمليات أو الحالة المالية أو تذكر معلومات تطلعية أخرى.

البيانات التطلعية هي تنبؤات وتوقعات وبيانات أخرى حول الأحداث المستقبلية (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، قبول السوق لـ Rabdan MUSE، والفوائد المتوقعة للـ SPVs والنتائج المتوقعة لمنصة Gravity Zero، وNWTOPIA ورموز NWTO) التي تستند إلى التوقعات والافتراضات الحالية، ونتيجة لذلك، فهي تخضع للمخاطر والشكوك. قد تختلف النتائج الفعلية بشكل كبير عن تلك المنصوص عليها أو الضمنية في البيانات التطلعية. قد تتسبب العديد من العوامل في اختلاف الأحداث المستقبلية الفعلية جوهريًا عن البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر عوامل الخطر الواردة في إيداعات NWTN مع لجنة الأوراق المالية والبورصات، والتي تتوفر للمراجعة على www.sec.gov.

تسري البيانات التطلعية فقط اعتبارًا من تاريخ إصدارها. تنشأ مخاطر وشكوك جديدة مع مرور الوقت، وليس من الممكن التنبؤ بتلك الأحداث أو كيف يمكن أن تؤثر على NWTN. في حالة حدوث تغيير في الأحداث والظروف المنعكسة في البيانات التطلعية لـ NWTN، فقد تختلف أعمال NWTN وحالتها المالية ونتائجها التشغيلية جوهريًا عن تلك المعبر عنها في البيانات التطلعية لـ NWTN.

ونُحذِّر القراء ألا يقوموا بالاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، ولا تتحمل NWTN أية التزامات، ولا تنوي تحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

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نيوتن (ان دبليو تي ان) SOURCE

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