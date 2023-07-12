NWTN توقع مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لتعزيز صناعة السيارات في أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 يوليوز 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة NWTN Inc. وهي شركة تكنولوجيا التنقل صديقة للبيئة تقدم حلول تنقل صديقة للبيئة إلى العالم تركز على الركاب (المشار إليها في ما يلي بِـ"NWTN")، اليوم أن NWTN Technologies Industries – Sole Proprietorship LLC.، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة NWTN، وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة (MOU) مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي (DED) لتعزيز التعاون والمساهمة في تطوير صناعة السيارات في إمارة أبوظبي.

NWTN and Abu Dhabi Department of Economic Development Sign MOU

بموجب شروط مذكرة التفاهم، وافقت NWTN على إنشاء وبناء خط إنتاج متكامل، بالإضافة إلى توسيع مصنعها في إمارة أبوظبي وفقًا لأعلى المعايير الدولية. كما تستلزم مذكرة التفاهم التعاون المتبادل بين الطرفين لتسريع تقدم صناعة السيارات الحديثة والنقل في أبوظبي، بما يتماشى مع الأهداف المنصوص عليها في الرؤية الصناعية 2031. علاوة على ذلك، تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز مجتمع مبتكر يساهم بفعالية في اتجاهات تكنولوجيا السيارات، مع تعزيز التعاون في الاقتصاد الأخضر والقطاعات البيئية.

في إطار مذكرة التفاهم، التزمت دائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون والتنسيق من أجل ابتكار نظام عمل مبسط يبسط ويسهل ويعزز الإجراءات اللازمة لـ NWTN للحصول على التراخيص الصناعية. ستعمل دائرة التنمية الاقتصادية على ضمان التزام هذه الإجراءات بالمعايير الفنية والتنظيمية والإجرائية المطلوبة.

اتفقت دائرة التنمية الاقتصادية على تعزيز ودعم اندماج المواطنين الإماراتيين في القوى العاملة في NWTN ووافقت NWTN على توفير التدريب اللازم وفرص التطوير المهني للمرشحين الإماراتيين.

وقال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب التنمية الصناعية التابع لإدارة التنمية الاقتصادية: "تعد مذكرة التفاهم هذه مع NWTN جزءًا من جهودنا لتعزيز القدرة التنافسية لإمارة أبوظبي، وتزويد المواهب بالمهارات اللازمة، وتطوير صناعة السيارات والنقل بما يتماشى مع أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية. نظرًا لأن تطوير المواهب يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا، يسعدنا التعاون مع NWTN للتدريب وخلق فرص جديدة للمواهب الإماراتية ودفع الابتكار في القطاع الصناعي. نعتقد أن هذه الخطوة ستساعد في جذب استثمارات جديدة عالية الجودة للاستفادة من فرص النمو في قطاع التصنيع في أبوظبي".

علق بول لين، رئيس قسم السيارات في NWTN قائلاً: "نحن متحمسون لآفاق توسيع عملياتنا في أبوظبي والمساهمة في نمو صناعة السيارات. تتماشى هذه الشراكة مع التزامنا بتطوير المواهب المحلية والتقدم التكنولوجي".

مذكرة التفاهم صالحة لفترة أولية مدتها سنتان، مع خيار التجديد بناء على اتفاق متبادل بين الطرفين.

نبذة عن NWTN

NWTN هي شركة رائدة في مجال الطاقة الخضراء مكرسة لتوفير منتجات السيارات الكهربائية المتميزة التي تركز على الركاب وحلول الطاقة الخضراء للعملاء في جميع أنحاء العالم.

يقع المقر الرئيسي لشركة NWTN في دبي، الإمارات العربية المتحدة، ولديها منشأة كاملة لتجميع المركبات في أبو ظبي وقاعدة تصنيع سلسلة التوريد في جينهوا بالصين.

تلتزم NWTN بمستقبل حلول التنقل التي تدمج التصميم الرائد وأنماط الحياة الشخصية وإنترنت كل الأشياء (IoT) وتكنولوجيا القيادة الذاتية والنظام البيئي للطاقة الخضراء.

وبالإضافة إلى تقديم مركبات الطاقة الجديدة، تستكشف NWTN الفرص في سلسلة قيمة الطاقة النظيفة بأكملها، بما في ذلك الخلايا الكهروضوئية والطاقة الهيدروجينية الخضراء وتخزين الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والصين ودول آسيوية أخرى وأوروبا.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.nwtnmotors.com.

البيانات التطلعية

قد يحتوي هذا البيان الصحفي على عبارات تطلعية بالمعنى المقصود في القسم 27 أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والقسم 21 هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة. تتميز هذه العبارات التطلعية بأفعال مستقبلية أو مشروطة مثل "قد" و"سوف" و"نتوقع" و"ننوي" و"نتوقع" و"نعتقد" و"نقدر" و"نستمر" أو كلمات مماثلة. يجب عليك قراءة العبارات التي تحتوي على هذه الكلمات بعناية لأنها تناقش التوقعات والخطط المستقبلية، والتي تحتوي على توقعات للنتائج المستقبلية للعمليات أو الحالة المالية أو تذكر معلومات تطلعية أخرى.

إن البيانات التطلعية هي تنبؤات وتوقعات وبيانات أخرى حول الأحداث المستقبلية التي تستند إلى التوقعات والافتراضات الحالية، ونتيجة لذلك فإنها تخضع للمخاطر والشكوك. النتائج الفعلية (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، فيما يتعلق بالفوائد المتوقعة من التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية على النحو المنصوص عليه في مذكرة التفاهم، وبناء خطوط الإنتاج وتوسيع المصنع في أبو ظبي، والنتائج المتوقعة لدمج المواطنين الإماراتيين في القوى العاملة في NWTN) قد تختلف بشكل كبير عن تلك المنصوص عليها أو المضمنة في البيانات التطلعية. قد تتسبب العديد من العوامل في اختلاف الأحداث المستقبلية الفعلية جوهريًا عن البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر عوامل الخطر الواردة في إيداعات NWTN مع لجنة الأوراق المالية والبورصات، والتي تتوفر للمراجعة على www.sec.gov. تسري البيانات التطلعية فقط اعتبارًا من تاريخ إصدارها. تنشأ مخاطر وشكوك جديدة مع مرور الوقت، وليس من الممكن بِـ NWTN التنبؤ بتلك الأحداث أو كيف يمكن أن تؤثر عليها. في حالة حدوث تغيير في الأحداث والظروف المنعكسة في البيانات التطلعية لـ NWTN، فقد تختلف أعمال NWTN وحالتها المالية ونتائجها التشغيلية جوهريًا عن تلك المعبر عنها في البيانات التطلعية لـ NWTN.

ونُحذِّر القراء ألا يقوموا بالاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، ولا تتحمل NWTN أية التزامات، ولا تنوي تحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2151501/ADDED_and_NWTN_MOU.jpg

NWTN SOURCE