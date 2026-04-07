NX Group تطلق مكتب استراتيجية منطقة الدول المطلة على المحيط الهندي لتوسيع عملياتها في جنوب آسيا وأوقيانوسيا ومنطقة الدول المطلة على المحيط الهندي

دمج تحليل السوق وصياغة الاستراتيجيات واستحداث الفرص لتعزيز الحضور الإقليمي لـ NX

طوكيو, 7 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركةNippon Express (South Asia & Oceania) Pte. Ltd. (المشار إليها فيما يلي بـ("NXSAO"، وهي شركة تابعة لشركة NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.، أن مكتب استراتيجية منطقة الدول المطلة على المحيط الهندي، الذي أنشأته في مومباي، الهند، دخل مرحلة التشغيل الكامل، بهدف تعزيز حضور NX وتسريع نموها في منطقة الدول المطلة على المحيط الهندي التي تمتد عبر الهند والشرق الأوسط وأفريقيا.



حددت NX Group "ترسيخ حضورها في السوق الهندية" كأحد أولوياتها الرئيسية في إطار تحقيق رؤيتها طويلة الأجل المتمثلة في أن تصبح "شركة لوجستية تتمتع بحضور قوي في السوق العالمية". وتُعد منطقة الدول المطلة على المحيط الهندي، على وجه الخصوص، سوقًا استراتيجية يُتوقع أن يواصل فيها الطلب على الخدمات اللوجستية نموه في ظل استمرار إعادة هيكلة سلاسل التوريد الدولية والنمو الاقتصادي الإقليمي، وما يصاحبهما من بروز فرص أعمال جديدة في قطاعات متنوعة. غير أن هذه السوق تشهد تغيرات متسارعة، كما تختلف خصائص التجارة والخدمات اللوجستية من بلد إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر. لذلك، فإن وجود منظومة تجمع بين تحليل السوق عبر المناطق والتخطيط الاستراتيجي يعد أمرًا أساسيًا لاقتناص هذه الفرص على نحو موثوق.

وفي هذا السياق، أنشأت NXSAO مكتب استراتيجية منطقة الدول المطلة على المحيط الهندي في أكتوبر 2025، وواصلت منذ ذلك الحين الإعداد لتشغيله الكامل. وفي فبراير 2026، تم تعيين مسوقين متخصصين جدد لتلبية الاحتياجات المتنوعة للشركات الهندية العاملة في طيف واسع من الأنشطة بدقة، إيذانًا بانطلاق مرحلة التشغيل الكامل. ومع اضطلاع المكتب بدور رئيسي في تحليل اتجاهات السوق وصياغة استراتيجيات النمو واستحداث فرص أعمال جديدة، ومع تعمق مسوقيه المتخصصين في فهم احتياجات العملاء، ستتمكن NXSAO من تقديم حلول لوجستية ذات قيمة مضافة أعلى. ومن خلال هذه المبادرات، ستعزز الشركة الممرات التجارية وترتقي بمستوى الخدمات اللوجستية في منطقة الدول المطلة على المحيط الهندي، بما يسهم في دعم نمو أعمال عملائها.

وستواصل NX Group سعيها إلى تحقيق مزيد من النمو بصفتها شركة لوجستية عالمية، من خلال دمج شبكتها العالمية مع الخبرة المحلية وإرساء هيكل مرن قادر على الاستجابة السريعة لتغيرات السوق.

