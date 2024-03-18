OKX تتيح دعم معيار Atomicals (ARC-20) في سوق نقوش العملات الرمزية الخاصة بها، بما يوسع نطاق معايير العملات الرمزية المتاحة للتداول بدون رسوم

سنغافورة، 18 مارس 2024 /PRNewswire/ -- أضافت OKX ، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا Web3 اليوم دعمًا لمعيار نقش العملات الرمزية Bitcoin Atomicals (ARC-20) في سوق نقوش العملات الرمزية الخاصة بها، المعروف سابقًا باسم سوق Ordinals. وتوفر هذه الإضافة الجديدة للمستخدمين مجموعة محسنة من الخيارات لإنشاء نقوش العملات الرمزية وشرائها وبيعها عبر قائمة كبيرة من معايير العملات الرمزية.

ARC-20 ، وهو معيار نقش بيتكوين ناشئ، يتيح إمكانية تمثيل أصول رقمية من الرموز القابلة للاستبدال على البلوكتشين الخاصة بالبيتكوين. ويتيح معيار العملة الملونة هذا الإمكانية لكل وحدة satoshi (أصغر وحدة من عملة البيتكوين) من تمثيل وحدات ملكية العملة الرمزية. وتتضمن الأمثلة على نقوش العملات الرمزية من معيار ARC-20 المتوفرة حاليًا للتداول في سوق نقوش العملات الرمزية الخاص بـ OKX العملات الرمزية ذات القيمة السوقية الأعلى مثل Atom وQuark، بالإضافة إلى المجموعات الشهيرة مثل TOOTHY وCapybaras وغيرها الكثير.



ويأتي دمج معيار ARC-20 في سوق نقوش العملات الرمزية الخاص بـ OKX بعد إتاحة دعم ARC-20 وStamps (SRC-20) على محفظة OKX Wallet في 5 مارس و14 فبراير 2024، على التوالي، مما يمكّن المستخدمين من عرض معايير النقش المبتكرة هذه ونقلها. وخلال الأسابيع المقبلة، ستضيف محفظة OKX Wallet وسوق نقوش العملات الرمزية دعمًا لمعيار Doginals (DRC-20)، مع إضافة دعم Runes بعد حدث تنصيف البيتكوين.





وقد صرح جيسون لاو، كبير مسؤولي الابتكار في OKX قائلاً: "تُعد منصة OKX أفضل مكان لاكتشاف رموز Ordinals والنقوش وتداولها. ويستمر سوق نقوش العملات الرمزية الخاص بنا في التحسن من خلال تضمين الدعم للبروتوكولات الرائدة مثل Atomicals. وهناك المزيد في المستقبل مع Doginals وRunes. ولقد قمنا بتطوير هذه الميزة وتحسينها بناءً على تعليقات المستخدمين وملاحظاتهم ونحن نتطلع إلى الاستماع إلى أفكارهم."





وتعمل هذه التحسينات على تعزيز مكانة سوق OKX باعتباره السوق الرائد في الصناعة، ويتميز بالتداول بدون رسوم عبر مجموعة سريعة النمو من معايير العملات الرمزية. وبالفعل تدعم أداة نقش العملات الرمزية من محفظة OKX Wallet سكّ النقوش على 23 شبكة، بما في ذلك Bitcoin وDogecoin وEthereum وPolygon وBNB Chain وAvalanche-C وArbitrum One وغير ذلك الكثير.

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المزيد عن OKX

توفر OKX، وهي شركة تقنية عالمية رائدة تقود مستقبل Web3، مجموعة شاملة من المنتجات لتلبية احتياجات المبتدئين والخبراء على حد سواء، بما في ذلك:

-- محفظة OKX Wallet : أقوى محفظة عملات رقمية وأكثرها تنوعًا في العالم والتي تتيح للمستخدمين الوصول إلى أكثر من 80 سلسلة من البلوكشين مع السماح لهم بحفظ أموالهم الخاصة. تتضمن المحفظة تقنية MPC التي تتيح للمستخدمين استعادة الوصول بسهولة إلى محفظتهم بشكل مستقل، مما يلغي الحاجة إلى العبارات الأولية التقليدية "المكتوبة". إضافة إلى ذلك، يتيح الحساب الذكي المدعوم بتجريد حساب OKX Wallet للمستخدمين الدفع مقابل المعاملات على شبكات بلوكتشين متعددة باستخدام USDC أو USDT، والتفاعل مع عقود متعددة عبر معاملة واحدة.

-- منصة تداول لامركزية (DEX) : مجمع تداول لامركزي متعدد الشبكات وعبر الشبكة يضم أكثر من 400 منصة تداول لامركزية أخرى وحوالي 20 جسرًا، مع دعم 200,000 قطعة نقدية وأكثر من 20 شبكة بلوكشين.

-- سوق رموز NFT : سوق رموز NFT متعدد السلاسل بدون رسوم يتيح للمستخدمين إمكانية الوصول إلى قوائم NFT عبر سبعة أسواق من الدرجة الأولى بما في ذلك OpenSea وMagicEden وLooksRare وBlur.

-- Web3 DeFi : منصة DeFi قوية تدعم الربح والتخزين على حوالي 70 بروتوكولاً عبر أكثر من 10 شبكات.

قامت منصة OKX بالتعاون مع عدد من أفضل العلامات التجارية والرياضيين في العالم، بما في ذلك: بطل الدوري الإنجليزي الممتاز نادي مانشستر سيتي، و McLaren Formula 1، ومهرجان Tribeca، واللاعب الأوليمبي Scotty James، وسائق Formula 1 الشهير Daniel Ricciardo.

وباعتبارها شركة رائدة في مجال بناء منتجات التكنولوجيا المبتكرة، تؤمن OKX بتحدي الوضع الراهن. أطلقت الشركة مؤخرًا حملة عالمية للعلامة التجارية بعنوان " النظام يحتاج إلى إعادة كتابة "، والتي تدعو إلى نموذج جديد تقوده تقنية Web3 ذاتية الإدارة.

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بيان إخلاء المسئولية

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