OKX Wallet هي أول محفظة متعددة الشبكات تقدم خدمة ربط الحصة لعملات بتكوين و عملات BRC-20 الرمزية

بعد إطلاق بروتوكول BRC20-S، وهو بروتوكول مفتوح المصدر ومتاح لجميع المطورين للبناء عليه، يمكن الآن لمستخدمي الويب ربح عملات BRC20-S الرمزية عن طريق ربط حصتهم من عملات بتكوين أو عملات BRC-20 الرمزية

سان فرانسيسكو, 19 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت منصة OKX، المنصة الرائدة في مجال تقنيات Web3، أن محفظتها متعددة الشبكات تتيح الآن للمستخدمين ربط حصتهم من عملات بتكوين (BTC) و عملات BRC-20 الرمزية. أصبحت هذه الخاصية الجديدة ممكنة من خلال تطبيق بروتوكول OKX مفتوح المصدر BRC20-S، والذي يمكّن المستخدمين من كسب عملات BRC20-S الرمزية عبر مجمع OKX Web3 DeFi.

تكمل هذه الخاصية المجموعة الحالية من منتجات Web3 Earn التي توفر OKX Walletإمكانية الوصول إليها، مع المزيد من الخاصيات، بما في ذلك سوق لبيع عملات BRC20-S الرمزية، والتي ستتوفر قريبًا على OKX Web3 Defi.

يسمح بروتوكول BRC20-S أيضًا لمطوري DeFi والمشاريع بإنشاء مجامع لربط الحصة على OKX Wallet. يمكّنهم ذلك من توزيع عملات BRC20-S الرمزية على حاملي عملات بتكوين أو حاملي عملات BRC-20 الرمزية، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز مشاركة المستخدمين وجهود بناء المجتمع.

صرح Jason Lau، رئيس قسم الابتكار على منصة OKX، قائلًا: "إن OKX Wallet هي أول محفظة متعددة الشبكات تتيح إمكانية ربط الحصة لعملات بتكوين وعملات BRC-20 الرمزية. لقد سمعنا من مستخدمي OKX Wallet أنهم يريدون المزيد من الفرص للمشاركة في النظام البيئي، ونحن يسعدنا تقديم ذلك لهم. نحن نستمع باستمرار إلى تعليقات مجتمعنا ونتطلع إلى مشاركة الميزات الإضافية التي سيتم إطلاقها في وقت لاحق من هذا الشهر. "

OKX هي داعم طويل الأمد للبتكوين، حيث قامت بدمج Lightning Network في منصتها المركزية منذ أكثر من عامين لتمكين عمليات الإيداع والسحب لـ BTC بشكل أسرع وأرخص. OKX Wallet هي أيضًا أول محفظة متعددة الشبكات تدعم تداول BRC20 و Bitcoin NFT من خلال إطلاق سوق Ordinals، بالإضافة إلى عرض وتحويل Bitcoin Ordinals.



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المزيد عن منصة OKX

بصفتها المنصة العالمية الرائدة التي تقود مستقبل Web3، توفر OKX الوصول إلى مجموعة شاملة من المنتجات لتلبية احتياجات المبتدئين والخبراء على حد سواء، بما في ذلك OKX Wallet ومتجر NFT و DEX و Web3 DeFi.

قامت منصة OKX بالتعاون مع عدد من أفضل العلامات التجارية والرياضيين في العالم، بما في ذلك: بطل الدوري الإنجليزي الممتاز نادي مانشستر سيتي، و McLaren Formula 1، ومهرجان Tribeca،، واللاعب الأوليمبي Scotty James، وسائق الفورمولا 1 Daniel Ricciardo.

نظرًا لدورها الرائد في بناء المنتجات التكنولوجية المبتكرة، تؤمن منصة OKX بتحدي الوضع الراهن. أطلقت المنصة مؤخرًا حملة عالمية بعنوان، النظام يحتاج إلى إعادة الصياغة، والتي تدعو إلى نموذج جديد تقوده تقنية Web3 ذاتية الإدارة لتحل محل الأنظمة المركزية الحالية.

لمعرفة المزيد عن منصة OKX، يرجى تحميل تطبيقنا أو زيارة: okx.com



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