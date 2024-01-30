OKX أول منصة في سوق العملات الرقمية تطلق معايير لرموز النقش مع Atomicals وStamps وRunes وDoginals عبر محفظة Web3 Wallet والسوق (Marketplace)

سان فرانسيسكو، 30 يناير 2024 -/PRNewswire/ -- أعلنت OKX، إحدى الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا Web3، اليوم أنها ستكون أول شركة في السوق تطلق الدعم لأربعة معايير جديدة لرموز النقش على منصتها، مع عملة Atomicals (ARC-20)، وStamps (SRC-20) وRunes وDoginals (DRC-20) التي ستتم إضافتها إلى محفظة Web3 Wallet الخاصة بها، وستتم إضافة عملات DRC-20 وARC-20 وRunes إلى سوق العملات (Marketplace) خلال الأسابيع المقبلة. ومن خلال عمليات التكامل هذه، ستكون OKX هي المنظومة الشاملة الرائدة لنقش العملات الرمزية في Web3.

خلال الأيام المقبلة، ستقوم محفظة OKX Wallet بدمج معايير عملة Bitcoin التصاعدية ARC-20 وSRC-20 وRunes وDRC-20، مما يتيح للمستخدمين عرض ونقل معايير نقش العملات الرمزية هذه. وفي الأسابيع المقبلة، سيقوم سوق OKX Marketplace أيضًا بدمج معايير DRC-20 وARC-20 وRunes، مما يمنح ملايين المستخدمين القدرة على شراء وبيع نقوش عملات DRC-20 وARC-20 وRunes، بدون رسوم.

وحاليًا تدعم أداة النقش المميز من محفظة OKX Wallet سك النقوش على 23 شبكة، بما في ذلك Bitcoin وDogecoin وEthereum وPolygon وBNB Chain وAvalanche-C وArbitrum One وغير ذلك الكثير.

مع هذه التحسينات، سيكون سوق OKX Marketplace أكبر سوق لنقوش العملات الرمزية في الصناعة والذي يتميز بالتداول بدون رسوم وفق قائمة موسعة من معايير العملات الرمزية.

ويعد عرض نقوش العملات الرمزية الذي تقدمه OKX هو الأكثر تقدمًا في الصناعة من خلال ميزة التحقق من الأخطاء السداسية والسيولة عبر معايير النقش المتعددة وإمكانيات النقش المجمع والكشف التلقائي عن الأخطاء. كما أن تجربة التداول بدون رسوم عبر الشبكات المختلفة تفتح قوة عمليات نقش العملات الرمزية للمستخدمين العاديين عبر شبكات البلوكشين الرئيسية للمساعدة في تعزيز التبني ودعم المرحلة التالية من نمو Web3.

من جانبه صرَّح "جيسون لاو"، كبير مسؤولي الابتكار في OKX قائلاً: "تسعى OKX جاهدة إلى تعزيز التبني السائد للتكنولوجيات على الحافة الرائدة لـ Web3، وتُعد المنظومة الجديدة لنقوش العملات الرمزية لدينا دليلاً على التزامنا بتحقيق هذه المهمة. ومن خلال تمكين المستخدمين من شراء معايير العملات الرمزية الرائدة وبيعها وإنشائها وتداولها بسهولة على منصة واحدة بدون رسوم تداول، تعمل OKX على تبسيط إمكانية الوصول وإزالة العوائق حتى يتمكن المستخدمون من استكشاف وإدراك إمكانات نقوش العملات الرمزية."

تعرف على المزيد عن سك نقوش العملات الرمزية وشرائها وبيعها على https://www.okx.com/landingpage/inscription-roadmap

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نبذة عن OKX

OKX

هي منصة رائدة عالميًا في مجال تداول العملات الرقمية وشركة متخصصة في تكنولوجيا Web3 المبتكرة. كما أن OKX، التي تحظى بثقة أكثر من 50 مليون مستخدم حول العالم، تشتهر بكونها واحدة من أسرع تطبيقات تداول العملات الرقمية وأكثرها موثوقية للمتداولين في كل مكان.

كشريك رئيسي لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز نادي مانشستر سيتي وماكلارين فورمولا 1 واللاعب الأوليمبي سكوتي جيمس و سائق سباقات فورمولا 1 الشهير دانيال ريكاردو، تهدف OKX إلى تعزيز تجربة المعجبين بفرص مشاركة جديدة. كما أن OKX الشريك الرئيسي لمهرجان تريبيكا السينمائي كجزء من مبادرتها لجذب المزيد من المبدعين إلى عالم الويب 3.

محفظة OKX هي أحدث عروض المنصة للأشخاص الذين يتطلعون إلى استكشاف عالم العملات الرمزية غير القابلة للاستبدال NFTs والميتافيرس أثناء تداول عملات الألعاب المالية GameFi الرمزية والتمويل اللامركزي DeFi. تلتزم OKX بالشفافية والأمان وتنشر دليل الاحتياطيات بشكل شهري.

لمعرفة المزيد عن OKX، قم بتنزيل تطبيقنا أو زيارة: okx.com

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