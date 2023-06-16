OKX الشرق الأوسط تحصل على رخصة MVP التحضيرية من VARA في دبي

ستكون الإمارات العربية المتحدة مركزًا استراتيجيًا عالميًا وإقليميًا للأعمال، OKX ستتوسع إلى 30 موظفًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم OKX ، وهي ثاني أكبر بورصة عملات مشفرة من حيث حجم التداول والشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا Web3، أن Fintech FZE الشرق الأوسطOKX (OKX Middle East) قد حصلت على ترخيص منتج قابل تطبيق (MVP) التحضيري من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA).

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة مركزًا استراتيجيًا رئيسيًا للنمو والأعمال لشركة OKX عالميًا وفي المنطقة، وتخطط الشركة لتوسيع نطاق عمليات OKX الشرق الأوسط. كجزء من هذا الجهد، افتتحت OKX مكتبًا جديدًا في مركز دبي التجاري العالمي، وستسعى إلى زيادة عدد موظفيها في دبي إلى 30 مع التركيز على الموظفين المحليين والإدارة العليا. كما تخطط OKX لتوسيع شراكاتها التجارية المكونة من تسعة أرقام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الفعاليات والأنشطة التي تركز على العملاء والمعجبين.

وتسمح رخصة MVP التحضيرية للمرخص لهم المعتمدين باستيفاء جميع الشروط المسبقة اللازمة للاضطلاع بعمليات برنامج تحقيق القيمة القصوى في إطار نظام VARA. وبمجرد الحصول على ترخيص للتشغيل، ستتمكن OKX الشرق الأوسط من توسيع مجموعتها المعتمدة من أنشطة الأصول الافتراضية المنظمة وستوفر الخدمات الفورية والمشتقات والخدمات النقدية، والتي تتضمن الودائع والسحوبات وتداول الأزواج الفوري بالدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي، لعملاء التجزئة المؤسسيين والمؤهلين.

قال Lennix Lai الرئيس التجاري العالمي لشركة OKX Global: "يسعدنا الحصول على رخصة MVP التحضيرية من VARA. الكيانات الخاضعة للتنظيم هي مستقبل الأصول الرقمية وأسواق رأس المال، وقد نجحت دبي وVARA في خلق بيئة فريدة من نوعها حيث يمكن أن تزدهر VASPs. مع التوسع في مكتب جديد هذا العام، نركز على توظيف موظفين محليين وإدارة عليا. تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإمكانات لا تصدق كمركز للتميز في Web3 والأصول الافتراضية، ونحن نتطلع إلى فرصة توسيع النظام الإيكولوجي المتنامي بالفعل في جميع أنحاء المنطقة."

وقال Tim Byun، رئيس العلاقات الحكومية العالمية في OKX: "دبي وVARA هما رائدتان عالميتان في تنظيم العملات المشفرة وذلك من خلال إنشاء إطار الأصول الافتراضية و Web3 الأكثر ملاءمة وشمولية والمبني من الألف إلى الياء. يعد الترخيص في دبي عنصرًا حاسمًا في استراتيجية الامتثال التنظيمي العالمية لشركة OKX. في بيئة السوق غير المؤكدة اليوم، من الهام جدًا أن تكون VASPs آمنة للغاية وشفافة ومتوافقة ومدعومة بتنظيم قوي وواضح. وبموجب إطار VARA الشامل، يجب على جميع المشغلين تلبية معايير عالية من الامتثال وإدارة المخاطر والأمن وحماية المستهلك، مقارنة بالمبادئ التنظيمية القائمة المعروفة للخدمات المالية التقليدية. وهذا يوفر الثقة للمشغلين والعملاء على حد سواء، ويضع صناعة العملات المشفرة و Web3 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مشاركة متزايدة ونمو إجمالي على المدى القصير والطويل."

وقال Haider Rafique الرئيس التنفيذي للتسويق في OKX: "لقد كنا ننتظر دخول دولة الإمارات العربية المتحدة ونريد من الناس هنا تجربة منتجاتنا مباشرة. نحن مختلفون - نقوم بالأشياء بطريقة مدروسة وشفافة. كان شهر مايو هو الشهر السابع على التوالي من نشر دليلنا على الاحتياطيات، مما يجعلنا البورصة المشفرة الوحيدة على مستوى العالم التي لديها هذا الالتزام. لقد فعلنا ذلك أثناء ابتكار الصناعة في Web3 من خلال نظامنا الإيكولوجي اللامركزي الرائد. لقد أطلقنا أيضًا العديد من ميزات الأمان الجديدة مع إضافة المزيد من العمق في الأسواق. ويتسق هذا الموقف مع شركاء العلامة التجارية الذين يمثلوننا، نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، ماكلارين للسباقات، ومهرجان تريبيكا. نحن نأخذ وقتنا ونفعل الأشياء بالطريقة الصحيحة."

لمزيد من المعلومات حول OKX، يرجى زيارة OKX.com .

لمزيد من المعلومات يُرجى التواصل مع: [email protected]

نبذة عن OKX

OKX هي شركة تكنولوجيا رائدة في العالم تبني مستقبل Web3. تُعرف منصةhttps://www.globenewswire.com/Tracker?data=RGbVFVo6W2UHbHdGbVGqyU72RLxlnpjfynHXtxQexbocE2Nm4P_1_oAfdsEZuvmqDHb20kUkX7yiwZv1FgojwQ== تداول العملات المشفرة OKX بأنها واحدة من أسرع منصات تداول العملات المشفرة وأكثرها موثوقية للمستثمرين والمتداولين المحترفين في كل مكان، وهي ثاني أكبر منصة تداول على مستوى العالم من حيث حجم التداول ويثق بها أكثر من 50 مليون مستخدم.

تشمل حلول الوصاية الذاتية الرائدة من OKX، محفظة OKX المتوافقة مع Web3، والتي تتيح للمستخدمين تحكمًا أكبر في أصولهم مع توسيع الوصول إلى DEXs وأسواق NFT و DeFi و GameFi وآلاف من dApps.

تتعاون OKX مع عدد من أفضل العلامات التجارية والرياضيين في العالم، بما في ذلك: بطل الدوري الإنجليزي الممتاز نادي مانشستر سيتي وماكلارين فورمولا 1 ومهرجان تريبيكا ولاعب الغولف Ian Poulter، والأولمبي Scotty James، وسائق الفورمولا 1 Daniel Ricciardo.

تلتزم OKX بالشفافية والأمان وتنشر إثبات الاحتياطيات على أساس شهري.

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نبذة عن VARA

هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي [VARA] هي أول مؤسسة تنظيمية متخصصة في العالم لقطاع الأصول الافتراضية. تأسست VARA في مارس 2022، بعد تبعات القانون رقم 4 لعام 2022، وهي الجهة المختصة المسؤولة عن تنظيم أنشطة VAs و VA ومراقبتها والإشراف عليها في جميع المناطق في إمارة دبي، والتي تتضمن مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة باستثناء مركز دبي المالي العالمي.

تلعب VARA دورًا رئيسيًا في إنشاء إطار قانوني متقدم في دبي لحماية المستثمرين ووضع معايير دولية لحوكمة صناعة الأصول الافتراضية، مع دعم الرؤيا لاقتصاد بلا حدود.

يتم توفير هذا الإعلان لأغراض إعلامية فقط. وليس المقصود منه تقديم أي استثمار أو ضريبة أو مشورة قانونية، ولا ينبغي اعتباره عرضًا لشراء الأصول الرقمية أو بيعها أو الاحتفاظ بها. تنطوي الأصول الرقمية، والتي تتضمن العملات المستقرة، على درجة عالية من المخاطر، ويمكن أن تتقلب بشكل كبير، ويمكن أن تصبح عديمة القيمة. يجب أن تفكر بعناية فيما إذا كان التداول أو الاحتفاظ بالأصول الرقمية مناسبًا لك في ضوء حالتك المالية. يرجى استشارة الخبير القانوني/الضريبي/الاستثماري لطرح الأسئلة حول ظروفك الخاصة.

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