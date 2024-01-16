OKX تطلق "حملة "CCTP Cryptopedia" مع مجموعة مكافآت بقيمة 50,000 USDC

تم إطلاق "حملة CCTP Cryptopedia" اليوم وتستمر حتى 4 فبراير، والتي تتيح لمستخدمي منصة OKX الذين يقومون بتبادل USDC عبر مجموعات مختلفة على مجمع منصة OKX الفرصة للحصول على حصة من مجموعة مكافآت بقيمة 50,000 USDC.

تأتي الحملة في أعقاب الإطلاق الأخير لجسر USDC العابر للشبكات الخاص بمنصة OKX، وذلك باستخدام بروتوكول التحويل العابر للشبكات (CCTP) الخاص بـ Circle لإتاحة إجراء عمليات مبادلة سلسة وآمنة لـ USDC عبر أربع شبكات بلوكشين.

سنغافورة، 16 يناير 2024, كشفت /PRNewswire/ -- OKX ، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا Web3، بالتعاون مع Circle Internet Financial (Circle)، الشركة العالمية للتكنولوجيا المالية والجهة المصدِّرة لـ USDC، اليوم عن "حملة CCTP Cryptopedia" الجديدة، التي تتيح للمستخدمين الذين يتبادلون USDC عبر شبكات البلوكشين المختلفة على المجمّع الخاص بـ منصة OKX فرصة التأهل للحصول على حصة من مجموعة مكافآت بقيمة 50,000 USDC*.



وتأتي "حملة CCTP Cryptopedia" عقب إطلاق جسر USDC الجديد العابر للشبكات الخاص بمنصة OKX في 7 سبتمبر 2023. ومن خلال الاستفادة من بروتوكول التحويل العابر للشبكات (CCTP) الخاص بـ Circle، وهو عبارة عن أداة مساعدة لا تحتاج إلى أذونات على الشبكة تمكن USDC من التدفق محليًا عبر شبكات بلوكتشين مختلفة، يعمل الجسر على تسهيل إنجاز عمليات مبادلة سلسة وآمنة لعملة USDC عبر شبكة Ethereum وAvalanche وArbitrum وOP Mainnet، مع وجود خطط لتوسيع دعم المزيد من شبكات البلوكشين في المستقبل. وتُعد منصة OKX واحدة من أولى منصات التداول اللامركزية التي توفر الإمكانية المتطورة لمبادلة USDC عبر الشبكات المختلفة مع بروتوكول CCTP من Circle عبر شبكات البلوكشين الأربع هذه.



وابتداءً من 16 يناير 2024 الساعة 4:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق حتى 4 فبراير 2024 الساعة 3:59 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق، سيتأهل المستخدمون المشاركون في "حملة CCTP Cryptopedia" للحصول على حصة من مجموع جوائز بقيمة 50,000 USDC عن طريق إجراء عمليات مبادلة عبر الشبكات بقيمة 10 USDC أو أكثر عبر منصة OKX. وللمشاركة في "حملة CCTP Cryptopedia"، يمكن للمستخدمين الوصول إلى صفحة "استكشف" (Discover) داخل تطبيق OKX، وتحديد Cryptopedia، وهي منصة تعليمية في مجال العملات الرقمية للتعلم والربح اخاصة بـ OKX، ثم إكمال "المهمة" الخاصة بإجراء مبادلات USDC عبر الشبكات مع تحديد "Circle" كمسار للتداول. بعد ذلك يجب على المستخدمين النقر فوق "التحقق" بعد إكمال المهمة لضمان مشاركتهم في الحملة.

من جانبه صرَّح "جيسون لاو"، كبير مسؤولي الابتكار في OKX قائلاً: "تعد عمليات المبادلة بالعملات المستقرة عبر الشبكات واحدة من أكثر المعاملات شيوعًا للمستخدمين الذين يستخدمون منظومة Web3. ويعتمد المستخدمون بالفعل على منصة OKX في إجراء تلك العمليات نظرًا قدراتها القوية في التداول عبر الشبكات وتداول العملات الرمزية. ومن خلال هذه الحملة، نهدف إلى تشجيع المزيد من المستخدمين على تجربة معاملات مبادلة USDC عبر الشبكات المختلفة على منصة OKX. ونحن نتطلع إلى رؤية مدى استجابة المستخدمين لهذه الحملة وتوسيع نطاق الدعم لمعاملات مبادلة USDC على المزيد من الشبكات."



*ملحوظة: تحتفظ OKX بالحق في تحديد قواعد الحملة وتعديلها في أي وقت دون إشعار مسبق، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إلغاء هذه الحملة أو تمديدها أو إنهائها، وتعديل شروط الأهلية للمستخدمين المشاركين في الحملة، وتعديل الحملة و قواعد المكافآت. للاطلاع على الشروط والأحكام الكاملة للحملة، انقر هنا.



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المزيد عن OKX

بدورها كمنصة رائدة في قيادة مستقبل Web3، تقدم OKX مجموعة شاملة من المنتجات لتلبية احتياجات المبتدئين والخبراء على حد سواء، بما في ذلك:

محفظة OKX Wallet : هي أقوى محفظة عملات مشفرة في العالم وأكثرها أمانًا وتعددًا للاستخدامات تتيح للمستخدمين إمكانية الوصول إلى أكثر من 80 شبكة بلوكشين مع السماح لهم بالاحتفاظ بأموالهم الخاصة. وتتضمن المحفظة تقنية MPC التي تتيح للمستخدمين سهولة استعادة الوصول إلى محفظتهم بشكل مستقل، مما يلغي الحاجة إلى العبارات الأولية التقليدية "المكتوبة". بالإضافة إلى ذلك، يتيح الحساب الذكي المدعوم بتجريد حساب محفظة OKX Wallet للمستخدمين الدفع مقابل المعاملات على بلوكتشين متعددة باستخدام USDC أوUSDT، والتفاعل مع عقود متعددة عبر معاملة واحدة.

منصة تداول لامركزية (DEX) : مجمع تداول لامركزي متعدد الشبكات وعبر الشبكة يضم أكثر من 400 منصة تداول لامركزية أخرى وحوالي 20 جسرًا، مع دعم 200,000 قطعة نقدية وأكثر من 20 شبكة بلوكشين.

سوق رموز NFT : سوق رموز NFT متعدد السلاسل بدون رسوم يتيح للمستخدمين إمكانية الوصول إلى قوائم NFT عبر سبعة أسواق من الدرجة الأولى بما في ذلك OpenSea وMagicEden وLooksRare وBlur.

Web3 DeFi : منصة DeFi قوية تدعم الربح والتخزين على حوالي 70 بروتوكولاً عبر أكثر من 10 شبكات.

قامت منصة OKX بالتعاون مع عدد من أفضل العلامات التجارية والرياضيين في العالم، بما في ذلك: بطل الدوري الإنجليزي الممتاز نادي مانشستر سيتي، و McLaren Formula 1، ومهرجان Tribeca، واللاعب الأوليمبي Scotty James، وسائق Formula 1 الشهير Daniel Ricciardo.

وباعتبارها شركة رائدة في مجال بناء منتجات التكنولوجيا المبتكرة، تؤمن OKX بتحدي الوضع الراهن. وقد أطلقت الشركة مؤخرًا حملة علامة تجارية عالمية بعنوان النظام يحتاج إلى إعادة هيكلة، والتي تدعو إلى نموذج جديد تقوده تقنية Web3 ذاتية الإدارة.

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بيان إخلاء المسئولية

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