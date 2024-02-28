OKX تطلق حملة "بداية عصر التداول الذكي" التي تضم مجمع مكافآت يصل إلى أكثر من 100,000 USDT بالإضافة إلى Airdrops حصرية

ناسو، جزر البهاما، 28 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم منصة OKX ، وهي منصة عالمية رائدة في مجال تقنية Web3 وتداول العملات الرقمية، عن إطلاق حملة "بداية عصر التداول الذكي" ستقدم الحملة مجمع مكافآت تزيد قيمته عن 100,000 USDT و Airdrops حصرية للمستخدمين المؤهلين.





أطلقت OKX حملة "بداية عصر التداول الذكي" بهدف عرض حلول التداول الآلي الأساسية الثلاثة، ستنطلق الحملة يوم 26 فبراير في تمام الساعة 04:00 مساءً (بالتوقيت العالمي المنسق) وحتى يوم 31 مارس الساعة 23:59 مساءً (بالتوقيت العالمي المنسق). تتضمن هذه الحلول، التي تم وضعها الآن ضمن فئة منتجات جديدة تسمى "التداول الذكي"، ما يلي:

-- نسخ التداول، والذي يمكن المستخدمين من تكرار استراتيجيات "المتداولين الرئيسيين" الأفضل أداءً

-- تداول الإشارات، وهو عبارة عن بوت تداول وسوق يقدمان استراتيجيات آلية تعتمد على التحليل الفني، أو "الإشارات"، والتي يمكن أن تشير إلى ما إذا كان سيتم شراء العملات الرقمية أو بيعها؛ و

-- التداول الاستراتيجي، والذي يسمح للمستخدمين باستخدام الخوارزميات المبرمجة لتنفيذ الصفقات تلقائيًا بناءً على استراتيجيات تداول محددة

للانضمام إلى "بداية عصر التداول الذكي"، يحتاج المستخدمون ببساطة إلى النقر فوق "الانضمام إلى بداية العصر" على الصفحة الرئيسية للحملة والبدء في استخدام حلول نسخ التداول، أو تداول الإشارات، أو التداول الاستراتيجي الخاصة بمنصة OKX المستخدمون الجدد الذين قاموا بإتمام عملية التحقق من العميل "KYC" واستخدموا أيًا من منتجات التداول الذكية الخاصة بـ OKX مؤهلون للحصول على حصة من مجمع المكافآت الذي يمكن أن يصل إلى 59,500 USDT. بمجرد أن يحقق جميع المشاركين بشكل جماعي حجم تداول قدره 600 مليون دولار أمريكي، ستتاح لهم أيضًا الفرصة للحصول على حصة من مجمع مكافآت SOL البالغ 60,000 USDT.



بالإضافة إلى ذلك، ستتاح الفرصة لجميع المشاركين المؤهلين في الحملة لسك NFT التداول الذكي. سيكون حاملو NFT التداول الذكي مؤهلين للحصول على Airdrops مستقبلية أو كميات أكبر من Airdrops؛ ينطبق هذا على أي حملة من حملات التداول الذكي المستقبلية التي ستشمل آلية Airdrop أو شريك خارجي من العملات الرمزية. كمكافأة إضافية، سيحصل أول 1000 مستخدم جديد لـ بوتات التداول الشبكي الخاصة بـ OKX على 20 USDT كحماية من الخسارة. باستخدام بوتات التداول الشبكي، يمكن لمستخدمي OKX المؤهلين التحكم الآلي في تداولهم عن طريق إعداد شبكة من طلبات الشراء والبيع بناءً على مجموعة محددة مسبقًا من المعلمات.

صرح Lennix Lai، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية على مستوى العالم لمنصة OKX، قائلاً: "توفر منتجات التداول الذكي الخاصة بنا حلولاً آلية سهلة الاستخدام تعمل على تبسيط عملية التداول للمتداولين الجدد والمتداولين المتقدمين على حدٍ سواء. تؤكد هذه الحملة التزامنا بالابتكار في مجال حلول التداول الآلي للعملات الرقمية وهي أيضًا بمثابة شهادة على تفانينا في توفير عوائد معززة ومعدلة حسب المخاطر لمستخدمينا. نحن نتطلع إلى رؤية مستخدمينا يتبنون مستقبل التداول معنا."



كما أعلنت منصة OKX مؤخرًا عن إطلاق حملة "Solana Super Season" والتي تشمل سلسلة مستمرة من العروض الترويجية والمسابقات عبر منصات OKX Web3 و CeFi. تم تصميم "Solana Super Season" لمكافأة المستخدمين الذين يتفاعلون مع نظام Solana البيئي بحصة من مجمع المكافآت البالغ ما يصل إلى 150 ألف دولار أمريكي.



ملحوظة: ليست كل المنتجات متوفرة في جميع المناطق. تحتفظ OKX بالحق في تحديد قواعد الحملة وتعديلها في أي وقت دون إشعار مسبق، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إلغاء هذه الحملة أو تمديدها أو إنهائها، وتعديل شروط الأهلية للمستخدمين المشاركين في الحملة، وتعديل الحملة و قواعد المكافآت. للاطلاع على الشروط والأحكام الكاملة للحملة، انقر هنا .



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المزيد عن منصة OKX

OKX

هي منصة عالمية رائدة في تداول العملات الرقمية ومجال تقنية Web3. كما أن OKX، التي تحظى بثقة أكثر من 50 مليون مستخدم حول العالم، تشتهر بكونها واحدة من أسرع تطبيقات تداول العملات الرقمية وأكثرها موثوقية للمتداولين في كل مكان.

كشريك رئيسي لنادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز وفريق McLaren Formula 1 واللاعب الأوليمبي Scotty James وسائق F1 الشهير Daniel Ricciardo، تهدف OKX إلى تعزيز تجربة المعجبين بفرص مشاركة جديدة. OKX هي أيضًا الشريك الرئيسي لمهرجان Tribeca كجزء من مبادرة لجذب المزيد من المبدعين إلى web3.



بالإضافة إلى منصة التداول، تعد OKX Wallet أحدث عروض المنصة للأشخاص الذين يتطلعون إلى استكشاف عالم NFTs و Metaverse أثناء تداول عملات GameFi و DeFi.



تلتزم OKX بضمان الشفافية والأمان وتنشر تقارير إثبات الاحتياطيات بصفة شهرية.



لمعرفة المزيد حول منصة OKX، قم بتنزيل تطبيقنا أو قم بزيارة: okx.com

بيان إخلاء المسئولية

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