OKX تطلق منصة تداول الإشارات، مما سيساهم في تمكين المتداولين من الوصول إلى إشارات عالية الجودة وتنفيذ سلس للصفقات

- تحتوي منصة تداول الإشارات على OKX على بوت تداول وسوق يعمل على سد الفجوة بين مقدمي الإشارات والمتداولين

- سيتم دمج تداول الإشارات مع TradingView، مما سيتيح لمقدمي الإشارات والمتداولين إنشاء إشارات مباشرة على منصة التخطيط البياني الرائدة

- قائمة انتظار ما قبل الإطلاق متاحة الآن لمقدمي الإشارات والمؤسسات



دبي، الإمارات العربية المتحدة، يوم 6 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت OKX ، ثاني أكبر منصة تداول للعملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول والمنصة الرائدة في مجال تقنية Web3، عن الإطلاق القادم لخاصية تداول الإشارات،، وهي عبارة عن متجر يمكن للمستخدمين من خلاله الوصول إلى استراتيجيات التداول الآلي القائمة على التحليل الفني، أو "الإشارات" التي تشير إلى شراء أو بيع العملات الرقمية.

عند إطلاق المتجر في أغسطس-سبتمبر 2023، سيتمكن مستخدمينا من الاختيار من بين مجموعة من مزودي الإشارات، بما في ذلك المؤسسات والمتداولين المحترفين. يمكن للمستخدمين المهتمين ومقدمي الإشارات الاشتراك في قائمة الانتظار ليكونوا أول من يتلقى التحديثات والوصول.



سيتم دمج تداول الإشارات مع TradingView، مما سيتيح لمقدمي الإشارات والمتداولين إنشاء إشارات مباشرة على منصة التخطيط البياني، وتحديد الإجراء المطلوب والأداة والمعلمات الأخرى المرتبطة بإشارة التداول المحددة هذه. باستخدام تداول الإشارات، يمكن للمستخدمين الوصول إلى الإشارات ومتابعتها ونسخها دون الحاجة للتنفيذ اليدوي، مما يوفر الوقت والجهد.



تشمل مزايا مقدمي الإشارات ما يلي:

- فرص التوسع من خلال إدراج الإشارات علىمنصة تداول الإشارات على OKX، مما يتيح لهم الوصول إلى سوق يضم أكثر من 50 مليون متداول

- الدمج مع TradingView، المنصة الرائدة في إنشاء الإشارات

- في كثير من الحالات، يرتبط الانخفاض الكبير في زمن الاستجابة والتكاليف عادةً بإدراج الإشارات على منصات الطرف الثالث



تشمل مزايا متداولي الإشارات ما يلي:

- تجنب رسوم الاشتراك المصاحبة لمنصات الطرف الثالث

- في كثير من الحالات، يحدث انخفاض كبير في مشكلات زمن الاستجابة المنتشرة في منصات الطرف الثالث

- الثقة والموثوقية في استخدام أحد منصات تداول العملات الرقمية الرائدة في العالم

- مجموعة متنوعة من مزودي الإشارات للاختيار من بينهم والتمكن من المقارنة

صرح Lennix Lai، الرئيس العالمي لقسم التسويق على منصة OKX، قائلًا: "إن خاصية تداول الإشارات على OKX ستعمل على تحسين تجربة تداول المستخدمين على منصتنا من خلال توفير الوصول إلى مجموعة متنوعة من الإشارات عالية الجودة بواسطة أفضل مزودي الإشارات، مما سيساهم في تقليل أخطاء الإدخال اليدوي وإطلاق العنان لعالم من فرص التداول للمتداولين. من خلال الخوارزميات المتقدمة وبيانات السوق في الوقت الفعلي ومجموعة متنوعة من مزودي الإشارات المتاحين، ستكون خاصية تداول الإشارات هي الحل النهائي لأولئك الذين يسعون إلى رفع مستوى مهارتهم في التداول والتواصل مع مجتمع عالمي من المتداولين".

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

[email protected]

المزيد عن منصة OKX

OKX هي ثاني أكبر منصة تداول للعملات الرقمية على مستوى العالم من حيث حجم التداول والمنصة الرائدة لنظام Web3 البيئي. نظرًا لحصولها على ثقة أكثر من 50 مليون مستخدم عالمي، تعتبر منصة OKX أسرع تطبيقات تداول العملات الرقمية وأكثرها موثوقية للمتداولين في كل مكان.

كشريك رئيسي لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز نادي مانشستر سيتي و McLaren Formula 1 والبطل الأوليمبي Scotty James وسائق F1 الشهير Daniel Ricciardo، تهدف OKX إلى تعزيز تجربة المشجعين بفرص تفاعل جديدة. OKX هي أيضًا الشريك الرئيسي لمهرجان Tribeca كجزء من مبادرة لجذب المزيد من المبدعين إلى عالم Web3.



بخلاف منصة OKX، فإن OKX Wallet هي أحدث عروض المنصة للأشخاص الذين يتطلعون إلى استكشاف عالم NFTs و Metaverse أثناء تداول عملات GameFi و DeFi.



تلتزم OKX بالشفافية والأمان وتنشر دليل الاحتياطيات على أساس شهري.



لمعرفة المزيد حول OKX، قم بتنزيل تطبيقنا أو قم بزيارة: okx.com



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